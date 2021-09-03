Порт-Артурская икона Богородицы

Можно сказать, что образ «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурской) не столь известен по сравнению с другими каноническими Богородичными иконами, однако факты говорят, что почитание Порт-Артурской иконы ширится и ширится, охватывая не только Приморье и Приамурье, но и европейскую часть Православного мира.

Акафист Пресвятой Богородице в честь этой иконы гласит: «Покровом Своея благости покрывающей пределы земли Дальнероссийския», а также «избавляющую нас от хинских нашествий», однако народ русский верит, что защитительный омофор Богородицы укрывает всю Русь – от Дальневосточья до Западных пределов. Новейшая история свидетельствует, что и православная Сербия видит себя под этим Покровом – образ Порт-Артурской иконы почитаем и там.

В календаре нашей Церкви упоминается более двух с половиной сотен чтимых и чудотворных икон Богородицы, а всего насчитывают уже близко к девяти сотням наименований Ее икон. Порт-Артурская икона промыслительно вернулась к русскому человеку через 100 лет после ее написания. Наша Церковь по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II объявила 16/29 августа днем общецерковного почитания иконы «Порт-Артурской» (празднуется с 2009 г.

). Символично, что это один из двух дней празднования Феодоровской иконы Божией Матери (1239), как мы помним, судьбоносной для нашей державы.

В чем тут дело? Быть может, следует согласиться с ревнителем памяти этого Богородичного иконографического канона, жителем Кургана Николаем Павловым, не столь давно ушедшим из жизни, но собравшим за десятилетие, похоже, всю возможную информацию об истории этого образа, об известных списках. Н. Павлов считал Порт-Артурскую икону метафизически знаковой даже среди прославленных Богородичных образов русского патриотического круга, связанных с Первой Мировой войной и последовавшим Октябрьским переворотом 1917-го – Державной, Августовской, явленных при царствовании государя-страстотерпца Николая II. Исследователь приводил даже реплику гонителя Русского Православия, если не сказать, главного русского беса, Ульянова-Ленина, который в своей статье 1905 года «Падение Порт-Артура» полагал, что капитуляция русского форпоста на Дальневостчье стала прологом падения Российской Империи. В самом деле, об этом пункте русской истории следует поразмыслить и в таком ключе. К тому же, провиденциальность явления русских Богородичных икон нам всем очевидна. Следует понимать, что воспоследовавшие за этим трагические события русской истории были, в том числе, или в первую очередь, следствием неисполнения прямых указаний Богородицы.

Об этом образе писали наши пристальные исследователи. Отметим прежде всего работу «Сказание о Порт-Артурской иконе Божией Матери “Торжество Пресвятой Богородицы”» протоиерея Геннадия Беловолова, настоятеля Иоанно-Богословского храма Леушинского подворья Санкт-Петербурга, выпущенную Леушинским подворьем в 2004 году, к столетию русско-японской войны. В этом есть и историческая логика, поскольку в Питере еще до революции было сделано несколько списков этого образа.



В Хабаровском Преображенском соборе у Порт-Артурской иконы Божией Матери, 25 мая 2013 г.

Порт-Артурская икона Божией Матери – редкий, новый иконографический тип. Искусствоведы находят в нем сходство с сюжетом западной живописи «Плат Вероники». Стиль письма западные искусствоведы относят к типу «Русская романтическая иконопись конца ХIХ – начала ХХ века». Помним, что одним из представителей этого направления был художник В.М.Васнецов, создавший много памятных нам картин о русской истории, расписавший немало русских храмов.

Мне были и личные знаки. Уже после просьб Н. Павлова изучить вопрос активных действий в этом направлении энергичного доброхота-энтузиаста Дмитрия Тростникова я оказался в 2013 году в качестве члена жюри Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» в Хабаровске. Сразу по прибытии мы отправились на молебен в честь начала фестиваля в кафедральный Преображенский собор. Молебен возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий, и первая икона, к которой я подошел в соборе, оказалась «Порт-Артурская». Через три дня ко мне в Хабаровск приехал повидаться из Владивостока мой друг, поэт и богослов Юрий Кабанков. И удивительно: он привез мне в подарок Порт-Артурскую иконку.



Харьковский храм в честь Казанской иконы Божией Матери, 04 июня 2010 г.

Н. Павлов в качестве одного из первых списков упоминал «громадный харьковский гобелен 2,2 х 3,8 м», который находится в харьковском храме в честь Казанской иконы Божией Матери на Лысой горе. Храм этот был построен саровскими мастерами, и службы в нем не прекращались ни во время фашистской оккупации, ни в «еще более трудные мирные годы». Быть может, из-за мастеров эту церковь иногда называли Серафимовской. Построена она была, краснокирпичная, в 1898–1912 годах на средства купца 1-й гильдии мецената К. Уткина, и на выделенной им земле по проекту архитектора В. Немкина завершал строительство архитектор В. Покровский. В этом храме во времена гонений на Церковь служил Харьковский и Богодуховский архиепископ Александр (Петровский; +1940), ныне прославленный как священномученик.



Порт-Артурская икона в Казанском храме г. Харькова, 25 июня 2013 г.

Некоторые ревнители Порт-Артурской иконы указывают, что харьковский список известен с 1904 года, то есть фактически с самого появления образа в русской духовной истории. Чтобы выяснить, так ли это, нам, харьковчанам, – Д. Тростникову и автору этой статьи – пришлось провести небольшое расследование, для чего мы побеседовали с тремя священниками, в разное время служившими в этом храме, и с художником, осуществившим эту работу. Мы организовали и фотосъемку святыни, за что благодарим настоятеля храма протоиерея Михаила Богачева, а также известного харьковского деятеля русского движения Г. Макарова и фотографа С. Кочетова.



Порт-Артурская икона в Казанском храме г. Харькова, 25 июня 2013 г.

Мы поговорили с протоиереем Петром Василашку и с отцом настоятелем. Наиболее подробно рассказал о создании иконы протоиерей Михаил Колодько, который и задумал написание Порт-Артурской иконы в харьковском храме. Сам ездил в Москву, искал у коллег первоисточники, пытался в меру сил анализировать иконографию, потом обеспечивал иконописцев материалами. Почему именно «Порт-Артурская»? Батюшка считает, что это случилось промыслительно. Изначально у него была мысль написать в храме несколько канонических Богородичных образов. А начал – с Порт-Артурской. К слову, в храме имеется также привезенная с Афона икона «Скоропослушница».







Протоиерей Михаил Колодько и Станислав Минаков в Харькове на привокзальной площади,12 июня 2013 г.

Точней детали дела прояснил художник Виктор Верховод, выпускник архитектурного факультета ХИСИ (ныне – Харьковский национальный университет строительства и архитектуры): икона Божией Матери «Порт-Артурская» написана в харьковском Казанском храме в июне-июле 2000 года на холсте, наклеенном на западную стену внутри храма слева от входа. Эта работа не была случайной. По свидетельству мастера, после написания образов для Казанского храма жизнь у него переменилась. Он полностью посвятил себя храмовой росписи. В частности, В.В. Верховод вместе с Л.Я. Марьенко, В.А. Мушик, Л.М. Золотаревым, Е.Н. Борисовой осуществил с 2003 по 2008 годы обновление росписи подкупольного пространства в известной харьковской Трехсвятительской церкви на Заиковке, именуемой в народе Гольберговской (в честь купеческой семьи, построившей храм). В чем-то стилистика письма Трехсвятительского храма напоминает васнецовские работы в знаменитом Владимирском храме Киева, построенном к 900-летию Крещения Руси. Напомним, что Владимирский храм в Киеве строился за счет пожертвований, собиравшихся со всей Российской Империи. Сегодня он, увы, пока что захвачен раскольниками.



Икона святых царственных страстотерпцев в Казанском храме г. Харькова, 25 июня 2013 г.

Отца Михаила Колодько харьковчане знают еще и по тому факту, что он первым в Харькове, 16 июля 2001 года, совершил службу святым царственным страстотерпцам, которая продолжилась литургией, акафистом и молебном 17 июля. СМИ сообщали, что «отец Михаил безбоязненно откликнулся на просьбу прихожан, чего не сделали другие священники, сославшиеся на отсутствие распоряжения из епархии». Примечательно, что текст для службы был взят на сайте «Русская линия». Именно тогда теми же мастерами в Казанском храме был написан и вышеупомянутый образ царственных страстотерпцев – в той же технике, что и Порт-Артурская икона, такого же размера, но размещенный на южной внутренней стене храма рядом с настенным образом Казанской.

***

А история Порт-Артурской иконы вкратце такова. В 1903 году было видение Богородицы некоему человеку. «Сила Вышняго и благодать Владычицы укрепляше в видении некоего человека и подвигни е к собиранию средств для написания Ея Пречистаго образа» – сказано в акафисте Пресвятой Богородице в честь иконы Ее Порт-Артурской. Одни источники называют имя отставного матроса Федора, другие указывают на человека по имени Лев Ефимович Катанский. Это был ветеран Крымской войны, проживавший в местечке Бричаны в Бессарабии, коллежский асессор, писатель, публицист, редактор «Русского знамени», автор гимна Союза Русского Народа (скончался в 1917 г.). Во сне Божия Матерь повелела бывшему воину написать образ и отправить его в крепость Порт-Артур, обещая Свое покровительство и победу русскому воинству по прибытии иконы в место назначения.

Избранный человек 11 декабря 1903 года прибыл к старцам Киево-Печерской Лавры, чтобы получить возможные пояснения. Однако ясность появилась лишь в январе/феврале 1904 года, через два месяца, когда японцы осуществили атаку на Порт-Артур.



Репродукция оригинала Порт-Артурской иконы Божией Матери в журнале «Русский паломник» (№ 21 за 1904 г.)

Тысячи киевских богомольцев и притекавших паломников жертвовали на икону: примечательно, что больше 5 копеек ни с кого не брали. А уже в марте 1904 года, то есть фактически через месяц-полтора, киевский иконописец Павел Федорович Штронда, чья мастерская располагалась у знаменитого Андреевского спуска, на котором неподалеку, кстати, жил тогда 12-летний М. Булгаков, создал икону в соответствии с описанием сновидца: Богородица, стоявшая на фоне морского залива на сломанных мечах, держала в руках плат с Ликом Спаса Нерукотворного. Над Богородицей располагался царский венец, который держали ангелы, а еще выше, на облаках, – Господь Саваоф. Справа и слева – архистратиги Михаил и Гавриил. Надо всем была выведена надпись: «Да будет едино стадо и един пастырь» (Ин. 16: 10). По периметру иконы эмалированной вязью была сделана гравировка: «В благословение и знамение торжества христолюбивому воинству Дальней России от святых обителей Киевских и 10 000 богомольцев и друзей». Первое и единственное сохранившееся черно-белое изображение оригинала Порт-Артурской иконы из журнала «Русский паломник» (№ 21 за 1904 г.) было с большими трудностями приобретено Н. Павловым у Государственной публичной исторической библиотеки в Москве в 2011 году.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна распорядилась доставить икону «Торжество Пресвятой Богородицы» на Дальний Восток. Народ сразу же стал называть икону «Порт-Артурской». Были и другие, замечательные, названия: «Богородица на мечах», «Вратарница Дальневосточная» и «Неодержанная победа».

Атаман Сумского казачьего полка Сергей Кондратенко вспоминал о своем знаменитом предке, генерал-лейтенанте Романе Исидоровиче Кондратенко, герое обороны Порт-Артура:

«Интересный факт: судьба генерала Кондратенко связана с судьбой чудотворной иконы Божией Матери “Порт-Артурская”. Генерал Кондратенко знал о Порт-Артурской иконе, очень ждал ее, всячески содействовал ее прибытию в крепость. Но искусственные бюрократические проволочки задержали прибытие. Многие чиновники по месяцу держали икону в своих домах, мечтая о чудесах для себя лично. Когда святыня прибыла во Владивосток, генерал погиб. Потом о ней забыли. Она так и не дошла до крепости Порт-Артур. Люди ослушались слов Божией Матери…»

Икона не попала в место назначения, несмотря на содействие «всероссийского батюшки» Иоанна Сергиева (святого праведного Иоанна Кронштадского), который благословил отставного ротмистра лейб-гвардии Уланского полка, на тот момент 50-летнего канцеляриста Николая Николаевича Федорова, доставить Порт-Артурскую икону в крепость. Порт-Артур пал.

Свидетельствуют, что Н.Н. Федоров вернул икону в действующую армию генерала Куропаткина (в армии не был устроен достойный Ее величия прием), а затем во Владивосток. Можно делать выводы: столица Приморья, практически безоружная и неукрепленная, не пострадала.

После русско-японской войны Порт-Артурская икона находилась в Успенском кафедральном соборе Владивостока, который в 1930 году был закрыт, а в 1938-м взорван. О дальнейшей судьбе оригинала неизвестно. В 1998 году Порт-Артурская икона была привезена во Владивосток, шла дискуссия о том, не оригинал ли это. Исследователь иконы Н. Павлов, по его словам, убедил владивостокцев в том, что это копия 1904 года, написанная в Санкт-Петербургском Воскресенском Новодевичьем монастыре.

***

Сегодня обозначился новый всплеск духовного интереса русских православных к Порт-Артурскому образу.

Отреставрирован частными лицами мемориал в Порт-Артуре (называют сумму затрат в 13,5 млн. долларов). Списки иконы мы встречаем теперь во многих соборах, включая храм Христа Спасителя в Москве. Более того, построены новые храмы в честь этого образа: во Владивостоке, в Кургане. Сообщалось о строительстве таковых в поселке Хасан в Приморье, в Екатеринбурге, в поселке Бабино Ленинградской области. Близ Хабаровска, в Приамурье, установлена мозаичная Порт-Артурская икона работы Г. Павлишина – на самой границе с Китаем. Под этим образом наши военные корабли ходят Северным морским путем.



Храм в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери в Кургане, 24 сентября 2012 г.

Из новейших событий: храму в честь иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» в Кургане семья Пьянковых пожертвовала Порт-Артурскую икону дореволюционного письма. Икону привезла в Курган Нина Геннадиевна Пьянкова, в семье которой она хранилась несколько поколений. От железнодорожного вокзала святыня, прибывшая в три часа ночи, сквозь дождь была пронесена в храм крестным ходом.

Активно участвовавший в новейшей судьбе этого списка все тот же курганский доброхот Н. Павлов так комментировал событие:

«Это можно назвать небольшой сенсацией. Сейчас в России известно восемь списков Порт-Артурской иконы дореволюционного письма. Из этих восьми списков, приобретенный нами, – это третий, на мой взгляд, сделанный с оригинала. Подтвердить это может только искусствоведческая экспертиза. Но для верующих важно само наличие иконы».

Одним из условий пожертвования стала обязательная реставрация иконы, прошедшей за столетие путь Санкт-Петербург – Великий Новгород – г. Реж Свердловской области – Краснодар – Курган, и скоро мастера и искусствоведы Урала смогут приступить к работе.

Еще раз задумаемся: образ «Торжество Пресвятой Богородицы» и сегодня словно закольцовывает духовным присутствием, особой скрепой все земли

Российской Империи. Мы назвали лишь Бессарабию, Киев, Санкт-Петербург, Москву, собственно Порт-Артур, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Курган, Харьков.

Урок в истории этой иконы еще и в том, что за небрежение, за невнимание русского народа к небесным указаниям плата слишком высока. И 110 лет назад, и весь последующий век. И сегодняшняя ситуация в нашем Отечестве весьма тревожна.

В кондаке 12-м Акафиста поется:

«Икона Твоя благодати причастная, яко сокровище драгоценное Церкве Христовы от Тебе, Богородице, подадеся, в ней бо обещалася еси пребывати с нами до скончания века, рекши к первописанней иконе Твоей: с нею Моя благодать и сила! Веруем, Пречистая, яко не оскудеет глагол сей и во иконе Твоей “Порт-Артурской”, на всяцем месте и зде с нами пребываеши, идеже верно поется Сыну Твоему и Богу хвалебная песнь: Аллилуиа!»

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