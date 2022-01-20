Московское землетрясение 1977 года: что его вызвало на самом деле

Вечером 4 марта 1977 года жители столицы столкнулись с удивительным явлением: вовсю раскачивались люстры, звенела посуда в сервантах, в наполненных ваннах плескалась вода, а двери открывались сами по себе. Самые странные вещи наблюдались в высотных новостройках. Испуганный народ поспешил покинуть жилища.

Землетрясение в Москве? Как это возможно?

Все, кто помнит школьный курс географии, знают, что Москва расположена в сейсмически спокойной зоне, как и большая часть территории нашей необъятной страны. В России серьезные землетрясения возможны на юге Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе. Восточно-европейская платформа, на которой расположена Москва и окружающие ее области, стабильна и тектоническим сдвигам не подвержена. Нет поблизости и вулканов, поэтому землетрясений вулканического происхождения тоже не бывает.

Тем не менее столицу и окрестности время от времени трясет.

Самое первое зафиксированное землетрясение в Москве случилось еще в XV веке. 1 октября 1445 года по словам летописца «В шесть час нощи тая потрясеся град Москва, Кремль и Посад весь, и храми поколебашися; людям же спящим в то время и не слышаще вси; мнози не спяще и слышавшее то во мнози скорби беша, и живот отчаявшеся…».

Со слов очевидцев в хрониках того времени зафиксировано, что сами собой звонили колокола на колокольнях, тряслись стены домов. Люди были очень напуганы, но никаких особых бед этот «землетрус» не причинил. Многие даже ничего не заметили, поскольку спали.

Еще одно землетрясение в Москве имело место в 1802 году. Его подробно описал в журнале «Вестник Европы» Н.М. Карамзин: «Удары были чувствительнее в высоких домах, почти во всех качались люстры, в иных столы и стулья. Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них кружится голова. Те, которые шли по улице или ехали, ничего не чувствовали, и большая часть жителей только на другое утро узнала, что в Москве было землетрясение». А.С. Пушкин, которому в ту пору было всего три года, впоследствии утверждал, что помнит эти толчки. Набрасывая план своей автобиографии, в разделе, посвященном детству, он написал: «Юсупов сад. Землетрясение. Няня».

Всего с XV века до 1887 года согласно «Каталогу землетрясений Российской империи», составленному геологом И.Н. Мушкетовым в 1893 году, в Москве было четыре землетрясения. Сохранились описания лишь тех, что произошли в 1445 и в 1802 году. О двух других ничего не известно. Видимо, они были еще более слабыми.

Еще два землетрясения случились в столице в середине XX века – в 1940 и в 1945 годах. Они были зафиксированы сейсмологической станцией «Москва». Описания почти не отличаются от тех, что были сделаны столетия назад: вновь люди ощутили несильные сотрясения почвы, звенела посуда и плескалась вода. Большинство тех, кто жил на нижних этажах зданий, вообще ничего не заметили.

Вызваны все эти подземные толчки в сейсмически спокойной Москве землетрясениями, произошедшими очень далеко, за тысячи километров от Белокаменной. В процессе серьезных тектонических сдвигов, земная толща ведет себя как вода, в которую бросили камень – волны распространяются во все стороны. И чем сильнее толчки в эпицентре, тем дальше распространяется волна.

Что произошло в 1977 году?

Землетрясение 1977 года было самым сильным за всю историю наблюдений. Все предшествующие толчки были довольно слабыми – сейсмонаблюдения во времена Карамзина и, тем более, летописцев, не велись, но по описаниям специалисты оценивают их силу не более чем в 3 балла по шкале Рихтера.

В 1977 году стихия разыгралась до 4 баллов и даже несколько сильнее. На верхних этажах главного здания МГУ сила колебаний достигала 7 баллов. Несмотря на то, что жертв и серьезных разрушений не было, небольшой ущерб эти толчки принесли: у некоторых домов в стенах образовались трещины, в старых подвалах были обрушения.

Эпизод 1977 года стал отголоском мощного Вранчского землетрясения, которое произошло в Карпатах. В Румынии тогда погибло полторы тысячи человек.

Там, под небольшим горным массивом Вранча находится зона, которая в геологии носит название «очаг глубокофокусных вранчских землетрясений». Этот единственный в Европе глубокофокусный очаг причинил Румынии немало бед. Страну периодически сотрясают толчки до 10 баллов, а их отголоски ощущаются даже в нашей столице.

Кстати говоря, и землетрясение, описанное Карамзиным, и сейсмическое событие в Москве в 1940 году также были вызваны толчками во Вранче.

Может ли это повториться?

Землетрясение 1977 года было самым сильным за всю историю наблюдений, но не последним. «Привет» из Румынии сейсмологи зафиксировали в 1990 году. Тогда толчки были столь слабыми, что их вообще никто не заметил, они были зафиксированы лишь специальной аппаратурой.

Еще раз Москву сотрясло в 2013 году. Толчки магнитудой до 3 баллов докатились до столицы из Охотского моря, где произошло серьезное землетрясение.

Таким образом, ничего невероятного в московских землетрясениях нет. Очень мощными и разрушительными они в силу строения земной коры в районе столицы просто не могут быть. Однако, время от времени, как заявил в интервью «Газете.RU» профессор института физики Земли РАН В.И. Уломов, землетрясения в Москве будут происходить.

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