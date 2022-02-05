10 бактериальных кандидатов на биологическое оружие

Ядерное оружие, несмотря на свою мощь и опасность, это вчерашний день (ну и средство национальной защиты, конечно). Сейчас набирает популярность новый тип оружия. Это подтверждает увеличение количества книг, фильмов и видеоигр с участием зомби, вирусных атак и грибкового оружия.

Во многих из этих историй биологические катастрофы всегда приводят к мрачному будущему, и эти литературные миры представляют страшную реальность. Биооружие — это, увы, будущее. Давайте рассмотрим десять серьезных тенденций и их виновников в этой области.

Сибирская язва

Среди всех видов биологического оружия самым популярным остается Bacillus anthracis, сибирская язва, патоген, замешанный в ряде печально известных случаев нападения. В первые дни после событий 11 сентября 2001 года несколько писем, содержащих споры B. anthracis, были разосланы в офисы СМИ и двум американским сенаторам. Несколько человек погибли, еще у 17 развились симптомы заболевания. В истории США этот случай стал самым громким с участием биологического оружия.

Сибирская язва — мощнейший патоген. По своей сути это облигатный патоген, что означает, что контакт с ним всегда приводит к заболеванию. Чтобы заразиться бактерией, жертва должна проглотить споры.

Споры — это неактивные производные многих бактерий. Они устойчивы к экстремальным условиям окружающей среды: к нагреву, обезвоживанию и дезинфекции. Сибирская язва вызывает негативные эффекты, проявляющиеся в различных формах, как то волдыри, некроз, боль в животе, диарея, головная боль и другие неприятные симптомы. Если не лечить, обычно наступает смерть.

Сибирская язва — хороший кандидат в биооружие из-за своих спор, которые весьма удобно передавать и хранить. Однако сибирская язва не передается от человека к человеку, что ограничивает возможное распространение в случае атаки. Кроме того, разрабатываются вакцины против B. anthracis.

Бруцелла

Бруцелла — это зоонозный патоген, обычно выбирающий жертвой животных. При передаче людям он вызывает заболевание бруцеллез. Обычно оно распространяется от животных к людям через потребление загрязненных продуктов питания, особенно непастеризованные молочные продукты. Также может попасть в организм через раны. В особой зоне риска находится персонал, работающий в тесном контакте с животными — ветеринары, работники сельского хозяйства, скотобоен и т. д.

Бруцелла — хороший кандидат на биологического оружие, поскольку может заражать людей через вдыхание зараженной пыли или аэрозоля. Воздушные пути могут прокладывать широкую дорогу инфекции. Зараженные испытывают повторяющуюся (волнообразную) лихорадку, боль, головную боль, отек гениталий, отказ печени и артрит. Летальный исход наступает с развитием осложнений, связанных с сердцем, вроде эндокардита.

Возможные случаи непрямых атак бруцеллы включают поедание инфицированных туш крупного рогатого скота, что произошло в Великобритании в 2011 году. Бруцелла редко передается от человека к человеку, и для инфицирования нужно вдохнуть живые клетки, что делает распространение слегка проблематичным. Однако учитывая то, что требуется от двух до четырех недель после изначального контакта, чтобы проявились симптомы, передача может происходить незаметно, пока не проявятся первые признаки заболевания.

Francisella tularensis

Francisella tularensis — это угроза первого уровня по версии правительства США. Другими словами, эту бактерию можно легко превратить в оружие и сделать угрозой для жизни людей. Она вызывает туляремию и заражает людей и животных. Заразить человека можно большим количеством способов. К примеру, можно погладить зараженное животное и заболеть, поскольку бактерия вступает в контакт со слизистой кожи (например, глаза). Человек может заболеть вследствие укуса клеща, контакта с зараженной поверхностью или через поглощение пищи или воды. Кроме того, болезнь можно заполучить после вдыхания зараженных пылинок, что делает бактерию мощным биологическим оружием. Кроме того, она может выживать в недружелюбной среде и заражать питьевую воду и пищу.

Проявление болезни зависит от местоположения инфекции. Но в целом жертвы будут страдать от таких симптомов, как сыпь, лихорадка, отек лимфатических узлов, воспаление глаз. Легочная туляремия — самая суровая и смертоносная из всех. Если отложить лечение, последует смерть.

Clostridium botulinum

Ботулизм вызывает Clostridium botulinum, распространенная почвенная бактерия, которая, как и сибирская язва, может производить спящие споры. Это паралитическое заболевание — ботулизм — вызывается нейротоксинами, производимыми бактерией. Токсин очень мощный и вызывает смертность в 50% случаев, хотя в последние годы процент смертности значительно снизился.

Наиболее вероятный маршрут для военизированной Clostridium botulinum будет пролегать через пищевые продукты — споры должны быть проглочены. Поскольку они обладают высокой устойчивостью к стрессу, они могут пережить много видов обработки пищи, включая обработку теплом, химикатами и даже консервирование. После того как споры успешно проникнут в организм, бактерии растут и вырабатывают нейротоксин ботулизма, парализуя жертву. Если будут парализованы органы дыхания, вероятнее всего, наступит смерть. В ином случае инфицированному человеку потребуется аппарат искусственного дыхания.

Yersinia pestis (чумная палочка)

Чумная палочка (Yersinia pestis) является возбудителем печально известной Черной Смерти, чумы, которая разоряла Европу в 14 веке. Обычно эти бактерии гнездятся на грызунах и блохах. Тем не менее могут заразиться и люди, будучи укушенными или при обращении с больными животными.

После заражения чума может развиваться по трем дорожкам. Бубонная чума проявляется в виде бубонов, болезненных и опухших лимфатических узлов. Если их не лечить, они выливаются в септическую чуму, которая вызывает повреждения органов и внутренние кровотечения. Еще одна форма — легочная чума, которая может привести к проблемам с органами дыхания.

Чума может передаваться от одного человека к другому через вдыхание загрязненных капель, например, в процессе чихания. Отсюда легочная чума больше подходит для биологических атак. Однако использование Yersinia pestis имеет ряд недостатков. Чтобы произошла воздушно-капельная передача, потенциальные цели должны быть физически близки друг к другу или зараженные капли не достигнут своих целей. Кроме того, если инфекцию вовремя заметить, смерти можно избежать, приняв легко доступные антибиотики.

Лептоспира

Лептоспира — это группа спиралевидных бактерий, которые размещаются в разного вида животных, включая грызунов. Они вызывают лептоспироз, который может превратиться в серьезное заболевание, известное как болезнь Вейля. Лептоспиру человек может подхватить, если содержащая патоген моча животного вступит в контакт с открытой раной. Зараженная моча животного может также попасть в воду и заразить большое число людей.

Лептоспироз проявляется в таких симптомах, как мышечная боль, рвота, боли в животе, диарея, сыпь и лихорадка. Во многих случаях это может привести к печеночной недостаточности, которую можно обнаружить по пожелтению кожи. Инфекция может также привести к проблемам с дыханием и внутренним кровотечениям, в результате чего жертва начинает кашлять кровью. К счастью, инфекция лечится пенициллином.

При использовании в качестве биологического оружия, лептоспиру, скорее всего, будут использовать для заражения питьевой воды. В такой среде бактерия может выживать в течение длительных периодов времени.

Pasteurella multocida

Pasteurella multocida была названа в честь Луи Пастера, одного из отцов-основателей современной микробиологии. Впервые ее нашли в птицах, больных холерой. Эта бактерия часто встречается у животных, включая домашних — котов и собак. Человек может заболеть после укуса или царапины.

При переходе к людям P. multocida может вызвать кожное заболевание. При пересечении гематоэнцефалического барьера может проявиться в виде менингита. Также бактерия может находиться в крови и вызывать эндокардит, заражение клапанов сердца. При дальнейшем прогрессе проблемы с сердцем могут привести к смерти.

Хотя контакт с животным — самый простой способ заполучить P. multocida, контакт с зараженной носовой слизью тоже может быть опасен. Поэтому не рекомендуется тесное общение с инфицированными лицами.

Использовать P. multocida в качестве биологического оружия может быть нелегко. Во-первых, ограничены способы передачи. Во-вторых, она легко лечится с помощью доступных антибиотиков. Наконец, хотя болезнь может вызвать ряд серьезных проблем, есть шанс, что симптомы будут протекать довольно легко.

Borrelia burgdorferi

Borrelia burgdorferi вызывает болезнь Лайма, известную также как боррелиоз. Бактерия передается с помощью собачьего клеща, известного в науке как Ixodes scapularis, который получает зараженную кровь животного и затем передает патоген человеку. Болезнь сопровождается лихорадками, головной болью, воспалением лимфоузлов и ознобом.

Однако самым отличительным симптомом болезни Лайма является наличие сыпи. Она почти всегда указывает на эту болезнь. Кроме того, дальнейшие симптомы могут включать лицевой паралич, потерю мышечного тонуса, боль и тахикардию. Возбудитель также может инфицировать нервную систему, что приведет к воспалению мозга.

Если эта бактерия попадет в кровоток и поразит сердце, результатом станет кардит Лайма. Он может быть фатальным, если сердце откажет и остановится. Впрочем, последствий можно избежать в случае своевременного обнаружения заболевания.

Coxiella burnetti

Coxiella burnetti — это очень маленькая бактерия, которая обычно выбирает крупный рогатый скот, овец и коз. Она вызывает коксиеллёз (Ку-лихорадку). Передача происходит чаще всего в процессе контакта с инфицированными животными. Однако, поскольку бактерия может также передаваться через молоко, потребление непастеризованного или недостаточно обработанного молока в равной степени опасно. Патоген также может распространяться по воздуху и передаваться от человека человеку.

C. burnetii — это серьезная проблема компаний по обработке пищи. Поскольку она может образовывать спящие споры, они обладают устойчивостью к тепловому и химическому воздействию. Отсюда рождается возможность пищевого заражения. После заражения у человека развиваются такие симптомы, как лихорадка, боли, озноб, рвота и диарея. Также бактерия может дать начало гепатиту, миокардиту, пневмонии и менингоэнцефалиту, а также хроническим инфекциям, симптомы которых проявятся спустя годы после контакта.

У C. burnetti есть один существенный недостаток в качестве возможного биологического оружия: у зараженных людей могут никогда не развиться симптомы.

Риккетсии

Риккетсии — это обширная группа близкородственных бактерий, которые отвечают за целый ряд заболеваний. Сюда входят такие заболевания, как риккетсиоз, мышиный и эпидемический сыпной тиф. Тем не менее самой распространенной является пятнистая лихорадка Скалистых гор. Болезнь передается через укусы клещей, особенно американских собачьих клещей, древесных клещей Скалистых гор и других.

Это заболевание может привести к смерти, если его не лечить на ранних стадиях. Первые симптомы включают лихорадку, головную боль, рвоту, боли в животе и тошноту. Характерная для болезни сыпь развивается в течение двух дней с начала лихорадки. В результате этого, первый диагноз может упустить заболевание. Отсюда и возможность использовать риккетсии в качестве биологического оружия, поскольку они приводят к высокой смертности.

И все же, если вовремя распознать и вылечить, фатальные осложнения можно предотвратить.

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