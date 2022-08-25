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Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?

Мортсейф – так в XVIII-XIX веках именовали защитные конструкции, массово возводимые над свежими могилами. Британские кладбища представляли собой поистине пугающее зрелище. Периметр огораживался высоким забором, перетянутым колючей проволокой, внутри возводились двухэтажные сторожевые башни c шипованной дверью, а все захоронения прикрывались добротной железной клеткой.

От кого держали оборону кладбищенские сторожа?

1.

Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?

Невидимая война
Профилактика восстания мертвецов – пожалуй, это первое, что приходит в голову при посещении старых английских кладбищ. Однако защищались британцы вовсе не от мёртвых, а от живых…

С середины XVIII века по 1832 год в Великобритании шла самая настоящая война. Сторонами конфликта являлись родственники усопших и расхитители могил.

Дело в том, что в эпоху Просвещения единственным способом изучить анатомию человека и подготовить специалиста к медицинской практике была аутопсия – посмертное вскрытие.

2.

Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?


На протяжении веков спрос на трупный материал удовлетворяли приговоренные к смерти преступники. Однако с течением времени социальный прогресс привел к снижению числа тяжких преступлений.

«Смертников» становилось всё меньше, а больниц и медицинских университетов – всё больше.

Сложилась ситуация, когда трупов в прямом смысле стало не хватать.

В отсутствии господдержки учёные были вынуждены покупать учебный материал самостоятельно. Однако и здесь науку ждало разочарование. Родственники чаще всего от подобных предложений отказывались. Религиозные англичане считали это кощунством.

Так и появились «воскрешатели» – люди, которые не были ограничены моральными принципами и желали подзаработать. Они вскрывали свежие захоронения и продавали их содержимое в медучреждения.

3.

Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?

Серый рынок
С юридической точки зрения, тела погибших людей никому не принадлежали, а потому их похищение не считалось преступлением. Найденные в могиле драгоценности и одежду копатели оставляли на месте, тела забирали с собой.

Безутешные родственники с этим аспектом согласны не были и если ловили «воскрешателей», хорошенько мяли им бока. В свою очередь, медиков процесс добычи учебного материала вообще не интересовал.

Цена зависела от возраста усопшего и его свежести. Часто воскрешатели имели осведомителей среди плакальщиц, гробовщиков и сторожей. Бизнес стал невероятно выгодным и вовлекал всё новых и новых людей.

4.

Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?


На дело ходили по ночам. Если интересующий объект был защищён оградой, то рабочие делали подкоп. Порой захоронение вычищалось так профессионально, что родственники даже не догадывались о пропаже.

В борьбе за покой
Чаще всего после похорон члены семьи нанимали сторожа или сторожили могилу сами. Коммерческую ценность представляли захоронения не старше 3 недель.

Люди побогаче брали на это время мортсейф в аренду. Сейф представлял ограду из металлических прутьев, прикрытых снизу и сверху каменными плитами. По истечению срока аренды конструкцию разбирали и ставили новым клиентам.

Также можно было купить металлический гроб. Совсем богатые граждане хоронили членов семьи в укрепленных склепах. Существовали кладбища повышенной безопасности. Это огороженные колючей проволокой погосты с вышками и вооруженной охраной.

5.

Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?


Потому на кладбищенской войне зарабатывали как воскрешатели, так и те, кто с ними боролся (или только делал видимость борьбы).

Конец войне
Стоит ли говорить, что работа воскрешателей была невероятно трудна и опасна. Появились бандиты, которые решили, что проще и дешевле охотиться за живыми нищими людьми, которых никто не хватится.

Самыми известными душегубами стали Уильям Берк и Уильям Хэр. Медики, покупавшие у них товар, заподозрили неладное и обратились в полицию. Негодяи успели совершить 16 преступлений. Однако самое страшное заключалось в том, что Берк и Хэр приобрели последователей.

6.

Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?


Уильям Берк и Уильям Хэр.

В 1832 году английский парламент решил положить преступлениям конец. С легкой руки политиков материал для изучения должны были поставлять Работные дома. В этих учреждениях за еду и ночлег трудились нищие англичане. В таких организациях всегда была высокая смертность.

За людьми оставляли право письменно отказаться от аутопсии после смерти. Хитрость заключалась в том, что часто бедняки не умели ни читать, ни писать. Так правительство позволило университетам легально и без криминала получать материал для исследований.

Бизнес воскрешателей и изготовителей железных гробов тут же исчез. Покойники обрели спокойствие, их родственники перестали бояться за расхищение могилы, а врачи смогли изучать анатомию людей без негативной репутации.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2552539493158619792/

А вы знали об  этом?

Эльдорадо – это не страна и не город, а обсыпанный золотым песком человек. Если же брать географическую основу, то это озеро Гуатавита – небольшой водоём в центре Колумбии. Считается, впервые история об Эльдорадо была рассказана европейцам испанским офицером Хуаном Мартинесом. В 1531 году деятель сопровождал Диего де Ордаса в его походе на коренных американцев современной Венесуэлы. Покоренные аборигены поведали конкистадору о загадочном народе, который буквально купается в золоте.

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