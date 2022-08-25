Зачем британцы закрывали могилы железными клетками?

Мортсейф – так в XVIII-XIX веках именовали защитные конструкции, массово возводимые над свежими могилами. Британские кладбища представляли собой поистине пугающее зрелище. Периметр огораживался высоким забором, перетянутым колючей проволокой, внутри возводились двухэтажные сторожевые башни c шипованной дверью, а все захоронения прикрывались добротной железной клеткой.

От кого держали оборону кладбищенские сторожа?

1.

Невидимая война

Профилактика восстания мертвецов – пожалуй, это первое, что приходит в голову при посещении старых английских кладбищ. Однако защищались британцы вовсе не от мёртвых, а от живых…

С середины XVIII века по 1832 год в Великобритании шла самая настоящая война. Сторонами конфликта являлись родственники усопших и расхитители могил.

Дело в том, что в эпоху Просвещения единственным способом изучить анатомию человека и подготовить специалиста к медицинской практике была аутопсия – посмертное вскрытие.

2.



На протяжении веков спрос на трупный материал удовлетворяли приговоренные к смерти преступники. Однако с течением времени социальный прогресс привел к снижению числа тяжких преступлений.

«Смертников» становилось всё меньше, а больниц и медицинских университетов – всё больше.

Сложилась ситуация, когда трупов в прямом смысле стало не хватать.

В отсутствии господдержки учёные были вынуждены покупать учебный материал самостоятельно. Однако и здесь науку ждало разочарование. Родственники чаще всего от подобных предложений отказывались. Религиозные англичане считали это кощунством.

Так и появились «воскрешатели» – люди, которые не были ограничены моральными принципами и желали подзаработать. Они вскрывали свежие захоронения и продавали их содержимое в медучреждения.

3.

Серый рынок

С юридической точки зрения, тела погибших людей никому не принадлежали, а потому их похищение не считалось преступлением. Найденные в могиле драгоценности и одежду копатели оставляли на месте, тела забирали с собой.

Безутешные родственники с этим аспектом согласны не были и если ловили «воскрешателей», хорошенько мяли им бока. В свою очередь, медиков процесс добычи учебного материала вообще не интересовал.

Цена зависела от возраста усопшего и его свежести. Часто воскрешатели имели осведомителей среди плакальщиц, гробовщиков и сторожей. Бизнес стал невероятно выгодным и вовлекал всё новых и новых людей.

4.



На дело ходили по ночам. Если интересующий объект был защищён оградой, то рабочие делали подкоп. Порой захоронение вычищалось так профессионально, что родственники даже не догадывались о пропаже.

В борьбе за покой

Чаще всего после похорон члены семьи нанимали сторожа или сторожили могилу сами. Коммерческую ценность представляли захоронения не старше 3 недель.

Люди побогаче брали на это время мортсейф в аренду. Сейф представлял ограду из металлических прутьев, прикрытых снизу и сверху каменными плитами. По истечению срока аренды конструкцию разбирали и ставили новым клиентам.

Также можно было купить металлический гроб. Совсем богатые граждане хоронили членов семьи в укрепленных склепах. Существовали кладбища повышенной безопасности. Это огороженные колючей проволокой погосты с вышками и вооруженной охраной.

5.



Потому на кладбищенской войне зарабатывали как воскрешатели, так и те, кто с ними боролся (или только делал видимость борьбы).

Конец войне

Стоит ли говорить, что работа воскрешателей была невероятно трудна и опасна. Появились бандиты, которые решили, что проще и дешевле охотиться за живыми нищими людьми, которых никто не хватится.

Самыми известными душегубами стали Уильям Берк и Уильям Хэр. Медики, покупавшие у них товар, заподозрили неладное и обратились в полицию. Негодяи успели совершить 16 преступлений. Однако самое страшное заключалось в том, что Берк и Хэр приобрели последователей.

6.



Уильям Берк и Уильям Хэр.

В 1832 году английский парламент решил положить преступлениям конец. С легкой руки политиков материал для изучения должны были поставлять Работные дома. В этих учреждениях за еду и ночлег трудились нищие англичане. В таких организациях всегда была высокая смертность.

За людьми оставляли право письменно отказаться от аутопсии после смерти. Хитрость заключалась в том, что часто бедняки не умели ни читать, ни писать. Так правительство позволило университетам легально и без криминала получать материал для исследований.

Бизнес воскрешателей и изготовителей железных гробов тут же исчез. Покойники обрели спокойствие, их родственники перестали бояться за расхищение могилы, а врачи смогли изучать анатомию людей без негативной репутации.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2552539493158619792/

А вы знали об этом?

Эльдорадо – это не страна и не город, а обсыпанный золотым песком человек. Если же брать географическую основу, то это озеро Гуатавита – небольшой водоём в центре Колумбии. Считается, впервые история об Эльдорадо была рассказана европейцам испанским офицером Хуаном Мартинесом. В 1531 году деятель сопровождал Диего де Ордаса в его походе на коренных американцев современной Венесуэлы. Покоренные аборигены поведали конкистадору о загадочном народе, который буквально купается в золоте.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

ОЛЕСЯ ЯХНО – УКРОПСКАЯ ПСАКИ

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!