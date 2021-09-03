Как топили военные корабли при помощи искусства

Британцы коротко называли этот дикий способ сбить противника с толку Dazzle, более многословные американцы прозвали камуфляж Razzle Dazzle (суматоха) — и те, и другие видели в нем последний шанс сбить с толку смертоносные субмарины немецкой армии.
Изобретатель
Норман Уилкинсон, британский иллюстратор, проходил службу на подводной лодке Королевского флота и не понаслышке знал о проблемах, которые испытывает английский ВМФ. Немецкие субмарины легко топили крейсеры, потому что могли безошибочно определить размеры цели и расстояние до нее. Норман решил эту проблему изобретением нового типа камуфляжа: Dazzle, что можно перевести как «суматоха», мешал визуальному определению целей.
Суть
Норман основывал свой метод на недавно появившемся стиле изобразительного искусства — кубизме. Офицер и джентльмен с легкостью сообразил, что объем, характерный для картин кубистов, может сбивать с толку вражеских наводчиков.
Во время Первой мировой войны, оптические приборы были практически неизвестны. Скорость движения, направление и размеры объекта определялись просто на глаз. Деформирующий камуфляж, разработанный Норманом Уилкинсоном, не старался спрятать все судно, а всего лишь искажал его очертания.
Британский Королевский Флот был не единственным, где использовался ослепляющий камуфляж. Перед вами американское судно St. George, раскрашенное именно таким образом.
Камуфляж продолжали использовать и во Второй мировой войне. На фотографии — американский авианосец Wasp и несколько других судов, стоящих на рейде в Тихом океане.
Для разработки дизайна были созваны лучшие художники своего времени. Каждый корабль имел свою индивидуальную окраску, над которой работали Эббот Тайер, Максимилиан Тох, Эдвард Уодсворт, Эверетт Уорнер и многие другие. Собственно, большую часть сохранившихся судов, можно было бы смело отправлять в музей современного искусства.
Считается, что Пабло Пикассо увидел раскрашенную ослепляющим камуфляжем пушку на параде в Париже, и это вдохновило его на создание некоторых знаменитых работ. Картина перед вами — «Три музыканта».
А вот и одна из картин самого Нормана Уилкинсона. Как видите, художник совсем не был кубистом, предпочитая работать в более традиционных стилях. Эта картина, созданная в 1915 году, называется «Пляж на Дарданеллах с солдатами, разгружающими медикаменты».
Сейчас
Развитие технологий поставило крест на этом типе камуфляжа. Вернее, на его военном использовании: оптические приборы обмануть таким образом уже не получалось. Зато, Razzle Dazzle моментально подхватило послевоенное поколение — этот тип камуфляжа до сих пор актуален и часто используется в создании молодежных линеек одежды.
Свежие комментарии