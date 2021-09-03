Как топили военные корабли при помощи искусства

Британцы коротко называли этот дикий способ сбить противника с толку Dazzle, более многословные американцы прозвали камуфляж Razzle Dazzle (суматоха) — и те, и другие видели в нем последний шанс сбить с толку смертоносные субмарины немецкой армии.

Норман Уилкинсон

Изобретатель

Норман Уилкинсон, британский иллюстратор, проходил службу на подводной лодке Королевского флота и не понаслышке знал о проблемах, которые испытывает английский ВМФ. Немецкие субмарины легко топили крейсеры, потому что могли безошибочно определить размеры цели и расстояние до нее. Норман решил эту проблему изобретением нового типа камуфляжа: Dazzle, что можно перевести как «суматоха», мешал визуальному определению целей.

Суть

Норман основывал свой метод на недавно появившемся стиле изобразительного искусства — кубизме. Офицер и джентльмен с легкостью сообразил, что объем, характерный для картин кубистов, может сбивать с толку вражеских наводчиков.

Во время Первой мировой войны, оптические приборы были практически неизвестны. Скорость движения, направление и размеры объекта определялись просто на глаз. Деформирующий камуфляж, разработанный Норманом Уилкинсоном, не старался спрятать все судно, а всего лишь искажал его очертания.

Британский Королевский Флот был не единственным, где использовался ослепляющий камуфляж. Перед вами американское судно St. George, раскрашенное именно таким образом.

Крейсер американского флота «Небраска»

Камуфляж продолжали использовать и во Второй мировой войне. На фотографии — американский авианосец Wasp и несколько других судов, стоящих на рейде в Тихом океане.

Для разработки дизайна были созваны лучшие художники своего времени. Каждый корабль имел свою индивидуальную окраску, над которой работали Эббот Тайер, Максимилиан Тох, Эдвард Уодсворт, Эверетт Уорнер и многие другие. Собственно, большую часть сохранившихся судов, можно было бы смело отправлять в музей современного искусства.

Считается, что Пабло Пикассо увидел раскрашенную ослепляющим камуфляжем пушку на параде в Париже, и это вдохновило его на создание некоторых знаменитых работ. Картина перед вами — «Три музыканта».

А вот и одна из картин самого Нормана Уилкинсона. Как видите, художник совсем не был кубистом, предпочитая работать в более традиционных стилях. Эта картина, созданная в 1915 году, называется «Пляж на Дарданеллах с солдатами, разгружающими медикаменты».

Сейчас

Развитие технологий поставило крест на этом типе камуфляжа. Вернее, на его военном использовании: оптические приборы обмануть таким образом уже не получалось. Зато, Razzle Dazzle моментально подхватило послевоенное поколение — этот тип камуфляжа до сих пор актуален и часто используется в создании молодежных линеек одежды.