Тост «За русский народ!»: что Сталин имел в виду на самом деле

Иосиф Сталин неоднократно давал высокую оценку русскому народу. В отдельных случаях вождь подразумевал под русскими не этническую общность людей, а геополитический конгломерат населения России и СССР.

Дореволюционные высказывания

Будучи одним из лидеров большевиков, Иосиф Сталин еще в марте 1917 года в партийной газете «Правда» призывал солдат сплотиться вокруг русского народа, который по мнению автора воззвания являлся «единственно верным союзником русской революционной армии». Под русским народом, судя по тексту этого обращения, Сталин подразумевал общеэтнические немилитаризированные социальные низы царской России – революционное крестьянство и рабочих.

Довоенные здравицы

По дневниковым записям генерал-лейтенанта Рафаила Хмельницкого (в мае 1933 года командира стрелковой дивизии), Сталин в этом году на банкете после первомайского парада при произнесении тоста назвал русских основной и самой талантливой нацией в мире за то, что они первыми на планете установили на территории собственной страны советскую власть.

Доктор исторических наук Александр Вдовин приводит еще один сталинский тост того же года за процветание русского народа – здравица была произнесена генсеком ЦК ВКП(б) спустя два месяца после его первомайской застольной речи, это произошло на даче генерального секретаря во время встречи с творческой интеллигенцией. Сталин предложил выпить за «прекрасный русский народ», который он назвал самой советской нацией. Говорил, что и Ленина в свое время в этом убеждал. Вождь подчеркнул, что как специалист по национальным делам (первая должность Сталина в советском правительстве, с ноября 1917-го по июль 1923 года, – нарком по делам национальностей РСФСР) кое-что в данном вопросе понимает, и знает, что говорит.

Накануне войны с Финляндией в 1939 году Иосиф Сталин встречался в Кремле с послом СССР в Швеции Александрой Коллонтай. В дневнике Коллонтай описана эта встреча, произведшая на «валькирию революции» сильное впечатление. В основном, из-за того, что вождь тогда пророчествовал, и многое из его предсказаний впоследствии сбылось. Коллонтай особенно поразил именно этот факт, она его потом часто вспоминала. Сталин и тогда подчеркивал исключительность русского народа в сравнении с другими этносами – глава государства отметил, что все трудности, связанные с предстоящими военными действиями против СССР, в том числе и в противостоянии гитлеровской Германии и Советского Союза, лягут на плечи русского народа, потому что он велик, добр, наиболее терпелив, чем остальные народы, обладает ясным умом и «рожден помогать другим нациям». Русский народ, по Сталину, имеет великую смелость, особенно в опасности, он инициативен и со стойким характером, мечтателен и целеустремлен. Оттого русским и достается больше других. Но и положиться на них можно в любой беде. Подводя итог, Сталин назвал русский народ «неодолимым и неисчерпаемым».



«За русский народ!»

Этот самый знаменитый сталинский тост был провозглашен советским вождем 24 мая 1945 года в Георгиевском зале Кремля во время торжественного приема в честь командующих РККА. Историческая застольная речь Иосифа Сталина, по свидетельствам очевидцев, продолжалась около получаса, поскольку неоднократно прерывалась: присутствующие устраивали тостующему овацию и заглушали здравицу громкими аплодисментами.

Центральные газеты СССР текст этой речи опубликовали. В печатном варианте последнего тоста, произнесенного на том торжественном приеме, Сталин снова выделил русский народ как особенный по сравнению с остальными народами Советского Союза, страны, победившей гитлеровскую Германию. В речи генералиссимуса русский народ назван «наиболее выдающейся нацией» из числа входящих в состав СССР, руководящим народом. И вновь глава государства вспомнил про присущие русским ясность ума, стойкость характера и терпеливость. Сталин противопоставил правительство и русский народ – правительство, признал вождь, ошибалось в некоторых своих решениях в ходе Великой Отечественной войны, но народ все равно верил в то, что политика правительством проводится правильная, и продемонстрировал свою жертвенность для обеспечения разгрома Германии. Доверие русского народа, подчеркнул Сталин, в итоге способствовало обеспечению исторического разгрома фашизма.

Доктор исторических наук Андрей Иванов сверил стенограмму речи Сталина и текст тоста, опубликованный в газетах, после чего обратил внимание на разночтения – генералиссимус на торжественном приеме упомянул об отступлении РККА в первые годы войны, и о том, что русский народ с верой и терпением ждал и надеялся на выправление ситуации. И далее Сталин сказал «великое спасибо» за такое народное доверие правительству. Вождь лично правил свои слова перед тем как текст речи пошел в печать, и многое, в том числе этот пассаж, в итоге тщательно отредактировал.

Член Политбюро ЦК ВКП(б) Андрей Жданов вспоминал, что когда Сталин произносил тост за русский народ, кто-то из присутствовавших решил подправить выступающего, добавив: «За советский народ». Но вождь повторил свои слова без изменений. А в центральной прессе впоследствии эта часть выступления была подана так, что Сталин призвал выпить за советский, но прежде всего русский народ.



Источник : https://russian7.ru/post/tost-za-russkiy-narod-chto-stalin-i...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно после того , когда палача народов Сталина ,по сути, главного виновника трагических поражений советских войск в начале войны, не арестовали и не придали суду , этот кровавый диктатор особенно «полюбил» русский народ .И именно поэтому после войны, стоя по пояс в русской крови, он произнес свой знаменитый тост за Великий Русский Народ!

Хотя о какой любви к русскому народу и его истории можно говорить, когда этот деспот ,например, приказал уничтожить в Москве Братское кладбище героев Первой мировой войны, защищавших Отечество в 1914-1918 годах. Располагалось это кладбище в районе нынешней станции метро «Сокол» и на этом кладбище хоронили не только военных, но и сестёр милосердия, оказывавших героическую помощь раненым в госпиталях и на фронте. Кладбище изначально задумывалось как всероссийский «памятник подвигов российских солдат в этой войне » и здесь должен был разместиться музей Первой мировой войны !

Однако изувер Сталин варварски приказал уничтожить могилы героев Первой мировой только из-за того, что большевики считали эту войну не иначе как «империалистической»!Разве не кощунственно, когда в советское время там располагались овощной рынок, свалка и площадка для выгула собак. Вот она – «неимоверная» любовь Сталина к России и русскому народу!

Примечателен еще один факт «искренней» любви Сталина к русскому народу. Как-то Алексей Николаевич Толстой, работая над своим романом «Петр Первый» , принес Сталину документ, а именно некое письмо, которое явно свидетельствовало о том, что Петр I по своему происхождению вовсе не русский, как считалось ранее, а грузин! Как ни странно, Сталин столь необычному инциденту нисколько не удивился и после ознакомления с документами приказал Толстому сей факт не разглашать, дабы не давать ему возможности стать публичным. Подобное свое действие Сталин аргументировал достаточно просто и цинично заявил : «Оставим им хоть одного «русского», которым они могут гордиться!».Еще более циничными оказались слова, сказанные им про характер русского народа «Русский народ – царистский народ. Ему царь нужен»!

А может напомнить почитателям Сталина , как российский триколор, который сегодня гордо реет над государственными учреждениями России, и который является национальным символом российской государственности, в 1926 году был полностью дискредитирован как запретный идеологический символ! По приказу «вождя народов», за вывешивание российского триколора легко можно было получить «политическую» статью!

И разве народ, особенно если он любимый, можно было подвергать геноциду?Как это не чудовищно, но советский режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина!

Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в России должно проживать 600 миллионов человек!

Безусловно, подобный демографический анализ Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы Великую Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева говорит и тот факт, что в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% ! Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!

Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

Одновременно с этим разве не позор для великой страны , когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, вора и бандита,стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?Порой кажется, что даже его «добренькая мать» точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Любопытно, что сам Сталин до конца ее дней из-за этого часто называл свою мать «старой сукой и шлюхой»( https://proza.ru/2013/12/10/1404) !И вот после всего этого,неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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