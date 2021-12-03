Тренировка для мозгов

Этот мощный орган нуждается в гораздо большем количестве упражнений, чем вы думаете! Зарядка приносит пользу всему человеческому организму, включая мозг.

Разнообразные упражнения приводят к высвобождению гормонов, включая серотонин и дофамин, которые заставляют нас чувствовать себя спокойными и счастливыми. Это отличная причина для того, чтобы включить их в распорядок дня!

Вот почему зарядка для мозгов является необходимым вкладом в здоровье вашего организма.

По словам экспертов, тренировка этого мощного органа не только влияет на память, но и помогает предотвратить деменцию. Выполняя интеллектуальные упражнения, вы укрепите свой разум и сделаете его устойчивым к психическим болезням и нарушениям.

Под упражнениями мозга мы подразумеваем такие виды деятельности, как чтение, изучение иностранных языков, стремление осваивать новые навыки и узнавать новую информацию.

Кроме того, решение математических головоломок - забавный и эффективный метод, который позволяет человеку поддерживать работоспособность мозга!

Вот очень интересная загадка! Посмотрите на эту картинку и скажите, сколько квадратов на ней вы видите.

Большинство людей видят здесь 10 квадратов, но правильный ответ - 11.

Вы можете найти их все?

Это как раз тот случай, когда математика очень полезна для здоровья! Если вы ежедневно будете поддерживать активность своего мозга, то сможете надолго избежать снижения интеллектуальных навыков!