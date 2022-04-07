У человека нашли новое чувство — восприятие магнитного поля

Ещё до нашей эры Аристотель открыл пять основных чувств человека, и наука с ним до сих пор согласна. Правда, согласна с некоторой пометкой. Чувства, названные Аристотелем, принято считать основными, изученными и понятными. Но не изученных и не понятных чувств остаётся ещё достаточно много. Это, в частности, подтверждают исследования, обнародованные недавно союзом американских и японских учёных. Они пришли к выводу, что способность к восприятию магнитного поля Земли является одним из чувств человека.

Эксперимент ученых

Многие люди жалуются на метеозависимость, реагируют на магнитные бури. Группа исследователей решила выяснить, действительно ли человек лишён магниторецепторов, как это считалось ранее. Для этого они изучили реакцию мозга человека на магнитное поле Земли. Для проведения эксперимента им понадобилась тёмная изолированная комната, приспособления для создания магнитного поля, добровольцы и электроэнцефалограф. Расчёт оказался простым. Учёные помещали человека в комнату. В недвижимом состоянии, отделённый от внешних звуков, запахов, суеты, его мозг мог полностью сосредоточиться на магнитном поле, импульсы которого пускали по комнате . Аппарат фиксировал реакцию мозга, в результате чего специалисты и заговорили о возможных магниторецепторах, которые всё-таки есть у человека.

Альфа-волны и их воздействие на человека

Определить воздействие альфа-волн на человека можно лишь тогда, когда он расслаблен. Так считают учёные. Как только в игру вступают другие чувства — зрение, осязание, обоняние — мозг отвлекается на них. Альфа-волны становятся вторичны. И ещё один интересный момент, который выявил эксперимент. Ритм альфа-волн человека замедляется, когда магнитное поле Земли вращается против часовой стрелки. Как эти открытия повлияют на самочувствие человека, как помогут в дальнейшем, пока не известно. Какие конкретно процессы происходят в мозге человека в ответ на магнитное поле Земли, также неизвестно. А значит, в распоряжении исследователей огромное пространство для экспериментов.

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