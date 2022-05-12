Немного о сказке Шарля Перро “Синяя Борода”, которая, как оказалось не совсем сказка

Помните совсем недетскую сказку Шарля Перро о Синей Бороде? Да, да о том самом бароне, у которого борода приобретала странный синий оттенок, когда он спроваживал очередную жену на тот свет? По-правде сказать, жены ему все больше подлые попадались, так что мужчину понять можно. Но речь сейчас не об этом.

А ведь Шарль Перро в своей сказке в качестве Синей Броды описал вполне реального человека Жиль де Ре. Синяя борода оказался барон, маршал, и, на минуточку - телохранитель Жанны д'Арк.

Прототип Синей бороды

Именно Жиль де Ре руководил войсками этой легендарной женщины. Участвовал в столетней войне между Англией и Англией. А ещё он состоял в родственных отношениях с королём Франции Карлом шестым!

Почему Жиль де Ре приобрёл страшную славу Синей Бороды на первый взгляд непонятно. Женат он был всего один раз, на своей кузине, жену свою жену свою Катрин де Туар не убивал, а как-то даже наоборот, любил. И вообще его больше интересовали дела военные.

Маршал Жиль де Ре

А ещё Жиль де Ре мечтал добыть золото искусственным путем и увлекался алхимией. Уйму денег на это извел: препараты там разные покупал: мышьяк, ртуть.Немалых денег, между прочим в те времена стоили. Книги разные умные заказывал.

И что в итоге, чего добился? На свою беду, маршал Жиль де Ре оказался ну очень богат. За что и поплатился, будучи обвиненным в злодеяниях, очень далёких от массового уничтожения излишне любопытных дамочек. Не давали его деньги спокойно спать некоторым из его сограждан.

Поскольку, занятия алхимией требовали немалых средств, и никаких доходов не приносил, одни только пустые траты, кубышка маршала изрядно истощилась. Тогда перепуганные родственники, опасавшиеся за то, что так могут и без наследства остаться, обратились прямо к королю, с просьбой издать соответствующий указ и запретить Жилю де Ре распродавать свои имения. Также можно и совсем без ничего остаться!

Коварный герцог Бретани Жан V

Но, в обход всех запретов, обладать заветными имениями горел желанием герцог Бретани Жан V. И даже приобрёл у Жиля де Ре замок Сен-Этьен-де-Мер-Морт. Однако, когда родственник счастливого приобретателя - Жан ле Феррон явился ясны очи продавца, дабы получить титул, подписав необходимые бумаги, маршал по непонятной причине пришел в ярость, избил беднягу, и даже бросил в темницу.

Тот самый замок

Лучше бы он этого не делал. Так маршал, уважаемый гражданин Франции Жиль де Ре превратился в Синюю бороду.

Бретани обратился в местную церковь и за определённую мзду от имени храма Божьего был состряпан ложный донос. Вряд ли бы кто поверил такому бреду в наши времена, но тогда маршала обвинили по 15 пунктам. Любовь к алхимии и геометрии сыграли с маршалом злую шутку. Его обвинили в богохульстве. А для пущей важности, Бретани добавил на этот "торт еще несколько вишенок", добавив факты о несуществующей пропаже 200 детей, описав во всех подробностях, страдания бедных малюток от рук Жиля де Ре.

Естественно маршал полностью отрицал все обвинения, однако телохранители под пытками все подтвердили. В результате пыток количество детей увеличилось даже до 800. Но церковь приняла во внимание пропажу 150 детей, видимо, посчитав этого количества достаточным.

Всё имущество Жиля де Ре было разделено между Бретани и церковью, а самого обвиняемого сожгли прилюдно на площади.

Так имя Жиля де Ре стало легендарным, а его борода, меняющая цвет на индиго, является всего лишь художественной выдумкой сказочника. Так же и с женами, которыми в сказке Перро заменил детей. Наверное, считал, что так интереснее.

Вот такая вот совсем несказочная история о жадности и невероятной подлости ценой в человеческую жизнь.

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А вы знали об этом?

На Руси не отпускали бороды последователи довольно странной радикальной секты скопцов. Чаще всего о них говорят применительно к сектантским организациям Российской империи, однако тогда они только официально оформились, а существовали давно.Скопцов было не так много, и в этом нет ничего странного: чтобы приобщиться к общине, требовалось совершить кастрацию. Всё потому, что в мировоззрении скопцов тот, кто совершил оскопление, становился ближе к Царствию Небесному.Особое отношение на Руси было к скоморохам, странствующим артистам, которые, как считают некоторые историки, в древности были жрецами Велеса. Они не просто не брились, но также носили яркую одежду и колпаки.Вели они себя очень подозрительно для многих, позволяя себе высмеивать и попов, и царей, и бояр. Представителям высших слоёв подобные вольности не нравились, и к середине XVII в. заниматься скоморошеством было официально запрещено.Подробнее об этом в(https://otari.mirtesen.ru/blog/43455800034/)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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