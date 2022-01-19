Идеальная жена на Руси: сколько она должна была весить

В разные времена и эпохи идеалы красоты значительно отличались. Например, русские девушки в Средние века тоже сидели на разнообразных диетах. Разве что со знаком +, стараясь есть так много, как это только возможно.

Время пышек на Руси

Не зря в русском языке слово “худой” имеет значение — плохой, негодный. Наши предки недолюбливали худощавых барышень, а их выраженную худобу зачастую связывали со слабым здоровьем. В народе настоящими красавицами признавали упитанных девушек с внушительными формами.

Идеал женской фигуры на Руси описал в своих записках англичанин Самуэль Коллинз, медик царя Алексея Михайловича: “Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразными, а истинную красоту они видят в толстоте”. Иностранных путешественников пышное телосложение наших девушек не столько восхищало, сколько удивляло. Секретарь австрийского посольства Иоганн Корб был поражен свободным кроем платья русских красавиц: “Они, в отличие от прочих европеянок, не носят корсетов, и тело, нигде не стесняясь убором, может разрастаться как попало”.

Какую роль играл вес

Помимо общественного презрения стройные девушки страдали от недостатка мужского внимания. Худышек никто не звал под венец, ведь они вряд ли вынесли бы все тяготы женской доли.

А для мужчины на Руси главным критерием при выборе будущей жены было ее крепкое физическое здоровье, чтобы можно было благополучно продолжить род. Поэтому русским девушкам, желавшим обрести семейное счастье, нужно было любыми способами довести свою фигуру до идеальных пропорций.

Какой же финальной отметке должен был соответствовать вес невесты? Если учитывать, что средний рост славянских девушек составлял 158 см, а индекс массы тела при избыточном весе в среднем равен 27,5, то идеальная претендентка могла весить около 70 килограммов в свои еще столь юные годы.

“Свадебная диета”

Среди девушек из богатых семей была распространена довольно специфическая диета, которая многим современникам покажется попросту абсурдной. Ее главная цель заключалась в том, чтобы в результате подготовки к свадьбе барышня выглядела как можно дородней.

За несколько недель до торжества невесту начинали усиленно откармливать, в ход шла исключительно сладкая и жирная пища, при этом девушкам полагался полный покой, им не следовало утруждать себя домашними хлопотами. Однако нередко от переедания юные особы начинали страдать желудочными хворями, отчего они изо всех сил пытались забросить свою необычную диету. Но старшее поколение не позволяло неопытным барышням совершить эту страшную ошибку. Родители звали лекаря, который прописывал несчастной “скляницу с водкою” для улучшения аппетита, и нужный результат достигался любой ценой. После свадьбы девушкам уже бояться было нечего, и они с облегчением прекращали эту ужасную диету.

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