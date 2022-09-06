Зачем в Викторианскую эпоху фотографировались с умершими как с живыми

Во времена Викторианской эпохи иметь свой портрет могли позволить себе лишь богачи. Живопись считалась предметом роскоши, поэтому обычным людям была недоступна, и увековечить образ члена семьи или близкого родственника не представлялось возможным.

1.

Фото на память



Все изменилось в 1839 году с появлением первых фотографий. Относительно дешевый способ получать детализированное изображение быстро обрел популярность. Главным недостатком дагеротипии являлось время выдержки фотоаппарата. Единственный экземпляр фотографии получался после 15-30 минут неподвижного сидения перед фотокамерой. Неудивительно, что большинство снимков получались некачественными. Они были или размытыми, будто перед объективом позировал призрак, или у человека были закрыты глаза. Платить деньги за неудачные фотографии никому не хотелось.

Тогда люди придумали уловку, как делать четкие фотографии с первого раза: нужно всего лишь поставить перед фотоаппаратом неподвижного человека. Этому критерию соответствовали мертвецы. Таким образом посмертные фотографии вошли в моду и оставались востребованной услугой на протяжении почти сотни лет.

2.

Семейные снимки с секретом



Основными клиентами фотографов были родители, потерявшие ребенка.

В XIX веке детская смертность была высокой, и до совершеннолетия доживали далеко не все. Чтобы увековечить память о любимом отпрыске, родители фотографировались с детским трупиком.

Благодаря гриму и специальным штативам мертвецы выглядели как живые. Их сажали в кресла, придавая естественную позу, ставили на ноги, закрепляя на специальных подставках в вертикальном положении. Реже всего умерших фотографировали лежащими в постели или на диване. Им надевали праздничные наряды, делали макияж, а в случае необходимости рисовали на закрытых веках глаза.

3.



Вскоре люди начали фотографироваться и с другими умершими членами семьи: братьями, сестрами, родителями, бабушками и дедушками. Скорбное событие превращалось в настоящий праздник, которое с нетерпением ждала вся семья. В то время это не воспринималось как нечто кощунственное или неуважительное: к смерти было совсем другое отношение. Считалось, что пока человек находится рядом, даже бездыханный, он принадлежит миру живых.

Удивительно, но на семейных снимках усопшие выглядели порой лучше своих живых родственников. А непосвященные с первой попытки вряд ли бы смогли отгадать, где на групповом снимке мертвый человек.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2561663810377091241

А вы знали об этом?

Японцы предпочитают употреблять их национальный алкогольный напиток саке после того, как нагревают его до определенной температуры. Говорят, что такой «фокус» позволяет ему лучше раскрыть свои вкусовые качества. Но можно ли сделать это с обычной водкой, которая продается в магазине?

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 41) https://otari.mirtesen.ru/blog/43801044896

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!