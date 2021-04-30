                                              Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Обращали ли вы внимание на то, что гениальные люди часто совершают эксцентричные поступки или имеют оригинальные привычки? Например, Виктор Гюго наполовину обрил себе голову и бороду, чтобы не выходить из дома и не отвлекаться от написания очередного романа, Чарльз Диккенс любил посещать парижский морг, а Сара Бернар — спать в гробу.

Рассмотрим подробнее эксцентричные поступки знаменитых людей

Гениальный натуралист и путешественник, автор «Происхождения видов» обладал весьма оригинальными пищевыми пристрастиями. Во время кругосветного путешествия на экспедиционном судне Чарлз Дарвин не только наблюдал за разнообразием животного мира, но и с аппетитом поедал каждую встреченную им живность, не брезгуя и насекомыми.

Особенно натуралисту понравились броненосец и «некий грызун шоколадного цвета», а вот рагу из пумы его разочаровало. Дарвин даже входил в Клуб обжор (The Glutton Club), члены которого каждую неделю встречались и обсуждали, что экзотичного им удалось попробовать.