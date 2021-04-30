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Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Обращали ли вы внимание на то, что гениальные люди часто совершают эксцентричные поступки или имеют оригинальные привычки? Например, Виктор Гюго наполовину обрил себе голову и бороду, чтобы не выходить из дома и не отвлекаться от написания очередного романа, Чарльз Диккенс любил посещать парижский морг, а Сара Бернар — спать в гробу.

Рассмотрим подробнее эксцентричные поступки знаменитых людей 

                                                       Чарлз Дарвин

                                     В этот день родился Дарвин

Гениальный натуралист и путешественник, автор «Происхождения видов» обладал весьма оригинальными пищевыми пристрастиями. Во время кругосветного путешествия на экспедиционном судне Чарлз Дарвин не только наблюдал за разнообразием животного мира, но и с аппетитом поедал каждую встреченную им живность, не брезгуя и насекомыми.

Особенно натуралисту понравились броненосец и «некий грызун шоколадного цвета», а вот рагу из пумы его разочаровало. Дарвин даже входил в Клуб обжор (The Glutton Club), члены которого каждую неделю встречались и обсуждали, что экзотичного им удалось попробовать.

                                             Авраам Линкольн 

                           Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Все важные документы 16-й президент США предпочитал держать при себе, поэтому носил их в своей знаменитой шляпе. А не менее знаменитую бороду он начал отращивать после того, как маленькая девочка сказала ему, что «все леди любят бакенбарды».                                            

                                                     Виктор Гюго 

                                    Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Великий писатель вынуждал себя работать весьма оригинальным методом. Он заставлял слуг уносить всю его одежду, чтобы не выходить из дома и не отвлекаться от написания романов. Когда же Гюго работал над «Собором Парижской Богоматери», он по той же причине наполовину остриг себе бороду и голову, а ножницы выкинул в окно.

                                         Габриэль Коко Шанель

                               Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Известный французский модельер никогда не расставалась с ножницами: они всегда были в ее сумочке или висели на шее. Однажды на приеме Шанель увидела, что ее манекенщица пришла в платье от другого кутюрье. Тогда она порезала ее наряд и сказала, что теперь он выглядит намного элегантнее.                                                      

                                                      Фридрих Шиллер

                                              Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Однажды Иоганн Гете, дожидаясь Фридриха Шиллера в его рабочем кабинете, почувствовал неприятный запах. В поисках его источника он открыл ящик в столе и увидел там кучу гнилых яблок. Как оказалось, запах этих фруктов вдохновлял писателя и помогал ему работать.

                                                     Чарльз Диккенс

                                            Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Любимым развлечением Чарльза Диккенса были походы в парижский морг, где выставлялись неопознанные тела. Он признавался: «Когда я в Париже, какая-то неведомая сила тащит меня в морг. Я не хочу идти туда, но все равно иду». Также знаменитый писатель сидел на диете из шампанского, которую ему прописал один славный доктор.

                                                 Генри Форд

Американский промышленник и изобретатель любил есть сорняки. Форд выходил на свой участок и срывал все, что росло у него под ногами, а затем делал из этого бутерброды, салаты и супы. Он считал, что тело — та же машина, а топливо для нее можно получать из окружающего мира.

                                           Джордж Гордон Байрон

                         Эксцентричные поступки великих людей, порой граничащие с сумасшествием

Лорд Байрон, человек экстравагантный и чуждый всяких условностей, очень любил животных. Когда он поступил в Кембридж, то пытался привести с собой любимого пса, что было строжайше запрещено.

Получив отказ, поэт купил ручного медведя и приволок его в свою комнату. Когда же его стали отчитывать за выходку, Байрон попросил показать ему правило, по которому запрещено приводить зверя на территорию. Ничего подобного в уставе не нашлось, и администрация была вынуждена согласиться с законностью пребывания животного. Все студенческие годы поэт и медведь жили в одной комнате.                                                   

Оскар Уайльд

Любителем экзотических домашних животных был и английский писатель Оскар Уайльд. Он обожал выгуливать своего омара, а в театр приходил с белой крысой на поводке.

                                                   Кларк Гейбл

Актер был просто одержим чистотой. Он постоянно менял одежду, принимал душ несколько раз в день и при этом старательно избегал ванны (поэтому в особняке Гейбла ванны не было вовсе, а только душ). Объяснял он это тем, что ему была отвратительна даже одна мысль о том, что придется сидеть в грязной воде.

Томас Эдисон

У всемирно известного изобретателя был особый метод нанимать научных сотрудников. Каждого кандидата он приглашал на обед, подавал тарелку супа и наблюдал. Если соискатель сразу хватался за соль, не попробовав блюда, то в должности ему отказывали. Эдисон не желал работать с людьми, которые делают выводы до того, как проведут эксперимент.

                                           Сергей Есенин

Однажды некая пышнотелая поэтесса попросила Есенина найти ей работу. Он тут же предложил ей жалование машинистки за то, чтобы она ежесуточно в час ночи приходила в комнату, в которой он жил вместе с Анатолием Мариенгофом, раздевалась, согревала постель, а затем уходила.

Столь необычная просьба объяснялась тем, что отапливать помещение было нечем (стоял 1917 год), зимой там даже чернила замерзали. Товарищам приходилось спать в одной кровати, наваливая на себя гору одеял и шуб. Поэтому Сергей Александрович решил нанять живую грелку. Кстати, дама согласилась.

Сара Бернар

Французская "королева театра" отличалась экстравагантным поведением. Чего стоит один только гроб, который стоял в ее спальне и который при переезде она всегда брала с собой. В нем актриса спала, читала, заучивала роли и даже позировала фотографам.

Людвиг ван Бетховен

О странностях композитора ходили настоящие легенды. Например, он редко брился, так как считал, что бритье мешает творческому вдохновению. Также он совершенно не обращал внимания на то, как выглядит. Одежда его часто была грязной и рваной, седые волосы стояли дыбом. Вдобавок ко всему он требовал варить ему кофе только из 60 зерен.

Бонус: Дэвид Боуи

Помните легендарный образ Дэвида Боуи без бровей и с рыжим ежиком на голове? Долгое время считалось, что брови эпатажный певец сбрил для красоты. На самом же деле они пали жертвой нервного срыва, который у артиста случился, когда отвергли его песню Drive-In Saturday.

Источник : https://www.adme.ru/svoboda-kultura/

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