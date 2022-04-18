АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ: РОССИЯ ВЕДЁТ ТРИ ВОЙНЫ ОДНОВРЕМЕННО И НИ ДАЙ БОГ, ЕСЛИ ОНА ПРОИГРАЕТ ХОТЬ ОДНУ

«Грузинские наёмники, уголовные преступники и политическая шваль зарабатывают на Украине большие деньги, а в Грузии за них не дадут и ломанного гроша, многим из них не миновать тюрьмы», - сказал нам Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, комментируя события последней недели на Украине и в Грузии.

- Как Вы оцениваете визит парламентской делегации Грузии на Украину?

- Повторилась история с «Соглашением Мишеля», когда главная оппозиционная партия - «Нацдвижение» Саакашвили - не входила после выборов в Парламент, выставляя свои требования, которые прилетевший в Тбилиси Шарль Мишель включил в составленное им Соглашение. Несмотря на то, что это Соглашение было проигрышным для парламентского большинства, «Грузинская мечта» его подписала, чего не ожидало «Нацдвижение» и заупрямилось - не подписывало Соглашение более двух месяцев, пока «Грузинская мечта» не отозвала свои подписи. Так произошло и с визитом парламентской делегации на Украину - «Нацдвижение» клеймило «Грузинскую мечту» пророссийскими, которые, якобы, боятся поехать с визитом на Украину - выразить соболезнование украинскому народу. Но когда парламентское большинство назначило визит, «Нацдвижение» вдруг отказалось войти в состав делегации и направилось на Украину отдельно.

Это доказывает, что партия Саакашвили занимается лишь шантажом и борьбой с правящей партией с целью захвата власти и освобождения Саакашвили из тюрьмы. Оказалась, что поднятая ими буча была вовсе не из-за Бучи!

- Парламентское большинство от партии власти «Грузинская мечта» заявляла, что не посетит Украину, пока киевская власть не извинится за многочисленные оскорбления и не возьмёт назад свои слова. Что изменилось?

- Киев требует вернуть Саакашвили, Киев отзывает украинского посла, потому что Грузия, якобы, не присоединилась к санкциям против России и не атаковала Россию в Абхазии, хотя Грузия - на первом месте в мире по тоннажу гуманитарного груза с помощью Украине, а также по количеству воюющих на Украине наёмников. Киев обвинил Тбилиси в контрабанде военных грузов для России, чему покровительствую грузинские власти, Киева назвал грузинскую власть аморальной, не держащей слова, хотя Грузия принимает украинских беженцев, делает им много подарков и открывает украинские факультеты для их детей. Тем не менее, вы правы - делегация полетела на Украину без всяких извинений со стороны Киева - точно также власть десятки раз заявляла, что подаст заявку на членство в ЕС лишь в 2024 году, но вдруг изменила своё решение и подала сейчас. Это доказывает, что в Грузии пока ничего не изменилось, что послы США, Великобритании и ЕС могут по-прежнему заставить власть Грузии изменить любое её решение, потому что главный рулевой - это не Мишель, не Борель и даже не Байден, а посетивший Тбилиси на позапрошлой неделе англосакс Борис Джонсон.

Есть и вторая причина - и грузинская власть, и грузинская оппозиция имеют много общего, несмотря на соперничество. Например, они абсолютно не знают, не понимают Россию - соседняя страна, занимающая шестую часть земли, для них - «терра инкогнита». Также они плохо изучали историю, слишком рано получив большие должности и деньги, а также не обладают навыками анализа и верят шарлатанам - самозваным грузинским экспертам и болтунам. Вот почему, подавшись пропаганде - что Россия проигрывает войну - они на всякий случай, сделали шаги на сближение и урегулирование отношений с Киевом.

- Мир слышит и видит со стороны России много чего, что вызывает вопросы и заставляет сомневаться в её успехе, разве не так?

- Россия ведёт три войны одновременно и ни дай Бог, если она проиграет хоть одну! Конечно, вызывает удивление, когда, отвечая на вопрос о главной задаче спецоперации на Украине пресс-секретарь президента, министр обороны и министр иностранных дел озвучивает свои, отличные друг от друга, версии. Вызывает вопросы история с крейсером «Москва», уничтоженного, якобы, из-за неосторожно выброшенного окурка. Вызывает досаду, когда пресс-секретарь президента защищает предателей - предавшую Россию т.н. элиту, которая надеется вернуться Москву после фиаско Путина. И, конечно же, враги России рады, когда узнают о фактах астрономической коррупции - надеюсь, сегодня уже никто не станет обвинять Сталина, что он «на пороге войны ослабил страну и армию репрессиями»?! Значит, должностные преступления имели место быть и тогда?!

Сегодня Путин воюет против 1 - недобитого украинского и европейского нацизма, 2 - против гегемонии англосаксов - Великобритании и США, 3 - против агентов нацистов и англосаксов в российской власти, после смерти Сталина грабивших Россию. Какая страна в мире, кроме России выдержит, когда её грабят столько лет?!

60 лет после Сталина все советские республики прожирали и продавали всё, созданное в СССР. Поэтому если Путин проиграет хотя бы одну из трёх перечисленных войн, будет очень плохо не только России, но и всему миру. Россия потянет с собой на дно и Европу, и США, Грузия, так та вообще перестанет существовать. Мир разделят между собой дальневосточная раса и мусульманский мир, Китай, Корея, Турция, Иран, Афганистан, Ирак. В последние годы никто уже не надеялся, что Путин совершит чудо, все уже смирились с двойными стандартами, с однополярным миром, с гегемонией англосаксов, что богатые всегда правы и что дружба и равенство народов канули в лету вслед за Великой Победой! Но Путин решился…

- И последний вопрос - о грузинах на Украине. После Евромайдана ГРУЗИНФОРМ посвятил грузинской команде Саакашвили большую серию публикации под общим названием «АНАТОМИЯ ЛИКВИДИТОРОВ». Каждая из размещённых в Сети публикаций посвящена конкретным грузинским деятелям времён режима Саакашвили и их деяниям в Грузии. Вы заявляли, что преследуете цель - предупредить украинский народ, что они точно также «ликвидируют Украину, как ранее ликвидировали Грузию». Факт, что Украина уже 8 лет как включила программу самоликвидации и апофеоз войны будет как по Верещагину. Чего сегодня грузины ищут на Украине? Неужели они всерьёз надеяться, что Украина разгромит Россию, а потом придёт в Грузию, освободит Абхазию, Южную Осетию, свергнет партию Иванишвили и вернёт к власти Саакашвили, освободив его из тюрьмы?

- Грузинские наёмники, уголовные преступники и политическая шваль зарабатывают сегодня на Украине большие деньги, а в Грузии за них не дадут и ломанного гроша, многим из них не миновать тюрьмы. Деньги - вот что объединяет грузин на Украине! Как может грузина, если он - не идиот, беспокоить судьба Украины и украинцев больше, чем Абхазия и Южная Осетия, о которых они давно забыли?! Ни один из них не надеется вновь увидеть их в составе Грузии - все, находящиеся на Украине, грузины и вся грузинская оппозиция давно уже смирились с их потерей, просто не смеют сказать об этом вслух!

Вторая категория - это грузинская наёмники, солдаты (НЕ)удачи, такие же добровольцы, как другие иностранные боевики, не случайно объединённые в «Грузинском легионе» Мамулашвили. Да, они поехали или разбогатеть, или умереть, и когда происходит второе, они не должны быть похороненными на родине с воинскими почестями, потому что пали не за Грузию, а за доллар. Слово «герой», также, как слово «предатель», в Грузии давно потеряло своё значение. Вот, к примеру, если я, офицер запаса, завтра поеду воевать на Украину и погибну, то грузинское государство должно похоронить меня в Грузии с воинскими почестями и объявить героем?!

А третья категория - это политическая шваль, голодранцы. Что это значит - «выразить соболезнования украинскому народу»?! Разве война уже окончилась и началась панихида?! А если украинский народ воюет, откуда у него время принимать гостей и водить хороводы?! Вот они, грузинские «поминальщики», о которой я писал в последней публикации! Нажраться на поминках вдоволь, оторвать побольше от «пирога» иностранной помощи Украине, а для некоторых грузинских политических проституток с подмоченной в Грузии репутацией это шанс попытаться найти на Украине спонсора! К ним относиться и экс-президент Грузии по недоразумению - Маргвелашвили, которому Иванишвили купил первый костюм, одел-обул и женил на его же подруге, а теперь деньги кончились…

Повторяю - Абхазия и Самачабло видны из Тбилиси без бинокля, с абхазами и осетинами мы можем разговаривать лицом к лицу без телефона. Но почему мы, грузины, забыв про Абхазию и Самачабло, защищали Грузию в Ираке и Афганистане? Почему грузины, давно забыв про Абхазию и Самачабло, защищают Грузию на Украине? Кто в это действительно верит, тот идиот, а кто только говорит, но не верит, продажный предатель! Ради чего погибли десятки грузин в Ираке и Афганистане? Мы помогли НАТО, а НАТО помог нам вернуть Абхазию и Самачабло?! Или грузины помогли установить в Ираке и Афганистане демократию?! Где сегодня это демократия и где НАТО? В Афганистане - талибы, там нет ни НАТО, ни демократии! Ради чего грузины погибают сегодня на Украине? Чтобы потом продавец Зелени вернул грузинам Абхазию и Самачабло?! Зеленский - не президент, а продавец зелени, потому что сегодня продал за «зелёные» даже своих! Он оставил на погибель формирования украинских националистов в Мариуполе, в «Азовстали», чтобы уничтожить неподконтрольные нацформирования и заодно получить мучеников для спекуляции перед Западом - выторговать у них под это дело ещё парочку сотен миллионов долларов, которые присвоит, как Саакашвили после августа 2008 года! А что, была «Небесная сотня», а сейчас будет «Небесная двусотня», «груз 200»… И этот продавец Зелени, который предал своих за «зелёные» гроши, поможет грузинам?! Я вас умоляю! Хотя, для Зеленского украинцы такие же «свои», как для Саакашвили.

Беседовала Майя Джавахишвили

18 апреля 2022 года

Грузия, Тбилиси

Источник : http://ru.gruzinform.ge/news/53238/

Хотелось бы добавить к сказанному моим другом и однофамильцем :

В этом отношении поучителен конфликт в Южной Осетии между Грузией и Россией в 2008 году, который также был развязан западными неоколонизаторами.Ведь тогда США пообещали защитить и помочь Грузии, однако кроме гуманитарной помощи памперсами (видимо для слабонервных как Саакашвили, который от звука пролетающего в Гори российского самолета, обосавшись пригнул в кусты) ничем не помогли!

Неужели можно поверить в то,что Саакашвили, хоть и был слабоумным неадекватным руководителем, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну России, тем более что американцы, чтобы скрыть свою причастность к этой войне, публично, но не официально, предупредили его этого не делать!

К сожалению, многие мои соотечественники не могут понять простой истины, что Грузия уже давно не является независимым государством и вряд ли в ближайшее время им станет. В прошлые же века, когда она была, казалось бы, независимой, её ослабляли постоянные захватнические и междоусобные войны и если бы не Георгиевский трактат, то впоследствии Грузию покорил бы или Запад, или её мусульманизировали Турция, Иран и т. д.

В этом отношении грузины должны быть благодарны России за свое спасение от мусульманских завоевателей и тем самым сохранение своей веры и, конечно, от западных поработителей, которые благодаря своей жестокой колониальной политике полностью разграбили бы и уничтожили бы Грузию, превратив её территорию, скорей всего , в транзит для поставок наркотиков (вспомните колонизацию, например, англичанами Америки, Индии и опиумные войны в Китае)!

Конечно, присоединение Грузии, в первую очередь, было выгодно России, поскольку ей необходим был надёжный геостратегический плацдарм на Кавказе. Именно геостратегическое положение Грузии, которое притягивало мировые державы, явилось основной причиной потери своей независимости, как раньше, так и сейчас! Таким образом, судьба Грузии исторически уже была предрешена благодаря её географическому положению и поэтому трудно согласиться с некоторыми историками, которые выражают своё недовольство в связи с воссоединением в прошлом Грузии именно с Россией!

Они никак не могут понять простой истины, что Россия, как Великая Держава, не позволила бы и не позволит никогда, чтобы территорию Грузии под предлогом сотрудничества использовали враги России для военного противостояния с ней. Именно это стало основной причиной потери территорий как в Грузии, так и в некоторых постсоветских республиках, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы , чтобы создать барьер для размещения в этих странах баз НАТО. Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы (это давно уже не секрет для здравомыслящих людей).

Всё предельно просто! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния, ничего общего не имеющая с борьбой за торжество демократии. Именно поэтому некоторым странам следовало бы учесть, что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава!

Дорогие россияне! Хочу вас заверить , что в Грузии достаточное количество людей, искренне желающих дружить со своим Великим соседом и готовых всё сделать для этого. Полагаю, что и российские властные структуры могли бы использовать более гибкие методы взаимоотношений (в этом отношении у меня есть свои соображения) и активнее противостоять западной экспансии в постсоветских странах , опираясь на возросшее недовольство местного населения и непоколебимых сторонников дружбы с Россией.

Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» и я готов сделать всё возможное для возобновления и укрепления этой дружбы !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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