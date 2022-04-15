Почему Александр Суворов стыдился своей жены

В семейной жизни великий русский полководец был несчастлив.

Мезальянс

«Отлучаясь своевольно, употребляла развратные и соблазнительные обхождения, неприличные чести её», — уклончиво написал Суворов в одном письме о своей жене. Это означало, что она ему постоянно изменяла на стороне.

А.В. Суворов выиграл все свои битвы.. за исключением семейного фронта

Супруга полководца – княжна Варвара Ивановна Прозоровская – была на двадцать лет моложе своего мужа, хотя была уже не первой молодости, по меркам того времени. К моменту венчания ей было 23 года, и она уже имела несколько романов со светскими людьми. Что касается Суворова, то его поздняя женитьба объясняется его постоянной занятостью на службе и сравнительной бедностью. Да и не сильно великий полководец интересовался женщинами. Но любим и уважаем мы его, как известно, за победы отнюдь не на любовных фронтах.

Брак с княжной Прозоровской выглядел мезальянсом. Прозоровские были богатым семейством, Суворов пока ещё (в 1773 году) был беден и мало известен, хотя уже получил чин генерал-майора. Родители невесты, соглашаясь отдать генералу руку и сердце своей дочери, несомненно, смотрели на перспективу (и не ошиблись), видя в Суворове будущего вельможу, обласканного вниманием двора. Но Варвара Прозоровская с детства привыкла к роскоши и мотовству, и между нею и мужем неизбежно должны были возникнуть конфликты.

Варвара Ивановна Прозоровская-Суворова (1750-1806 гг)

Хотя нет сомнения, что этот брак заключался по взаимному расположению, и первые несколько лет протекли у супругов в любви и согласии. Варвара Ивановна сопровождала Александра Васильевича в его походах. В 1775 году у них родилась дочь Наталья.

Дело о разводе, тянувшееся двадцать один год

Положение изменилось после того, как у Варвары произошли два выкидыша во время суворовских походов. Жена и муж стали избегать друг друга. Суворов не без основания подозревал супругу в неверности и в 1779 году начал с ней бракоразводный процесс. Но до самой смерти великий полководец не смог избавиться от надоевшей и изменявшей ему жены! Он, перед которым бежали сильнейшие армии мира, оказался бессилен перед упрямством и эгоизмом женщины, поддержанной великосветским мнением!

Не добившись законного развода, Суворов в 1784 году стал жить с женой раздельно, после того, как узнал, что Варвара снова беременна. Это не могла быть беременность от Суворова, как он сам был уверен, поэтому родившегося вскоре сына Аркадия он до его двенадцатилетия официально не признавал своим. Только незадолго до своей смерти императрица Екатерина II вынудила у Суворова, как бы в знак благодарности за её пожалования, согласие признать Аркадия и заняться его воспитанием.

Аркадий Суворов (1784-1811 гг)

Главной причиной, почему императорский двор, при всех своих милостях к Суворову и царившем при дворе разврате, препятствовал разводу полководца с женой, было влияние богатых Прозоровских. К этому добавлялось нежелание создавать прецедент и достаточно вольное отношение к институту брака со стороны самой императрицы. Ну подумаешь, жена изменяет! Ведь никто же не запрещает и самому Суворову иметь любовницу! В этом сказалось всё отличие мировоззрения Суворова от господствовавшего в то время. Полководец считал брак божественным установлением, не подлежащим осквернению изменой. Лучше развестись, чем лицемерно поддерживать формальное супружество.

Как жена тянула деньги у Суворова

Отселяя от себя жену, Суворов определил ей ежегодное содержание в 1200 рублей. Варвара Ивановна этим не удовлетворилась. При Павле I, воспользовавшись гневом императора на фельдмаршала, она добилась от мужа увеличения ей содержания до 8000 рублей ежегодно и предоставления ей в собственность московского дома Суворова. Распоряжение об этом отдал лично Павел. Суворову не оставили выбора, но многочисленные долги своей жены-мотовки он оплачивать всё же отказался.

Московская усадьба Суворовых

После смерти Суворова и последовавшего вскоре за этим убийства императора Павла, Варвара Ивановна была обласкана новым императором Александром I, пожаловавшим ей, как жене великого полководца, большой крест Ордена Святой Екатерины (единственный женский орден в Российской империи) и придворное звание статс-дамы. Так женщина, много лет изводившая великого человека, получила награду за его же заслуги. Правда, долго пользоваться почётом ей не пришлось: в 1806 году она умерла, вероятно, от многочисленных вредных излишеств, которым была подвержена в жизни.

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