Почему люди не только не вымерли, но и стали жить дольше

То, что люди не только не вымерли, но и могут жить до ста и больше лет, — во многом заслуга ученых и врачей. Нередко мы об этом забываем. Вот какие достижения помогли человечеству сильнее всего.



1. Качество еды

Большая часть населения Земли имеет доступ к свежей пресной воде и еде с нормальным сроком годности. Это позволило значительно сократить смертность от отравлений, паразитов и приема ядовитых продуктов.

2. Вакцинация

Благодаря вакцинам от полиомиелита, дифтерии, кори и других болезней существенно сократилась детская и младенческая смертность.

3. Медицинские достижения

За последние сто лет люди научились выращивать многие ткани, глухие могут слышать, а немые — говорить. В ближайшие годы мы научимся печатать на 3D-принтере работающее сердце и пересаживать его живому человеку.

4. Транспорт

Ремни безопасности и детские автокресла спасли миллионы жизней, не говоря уже о других инновациях в области транспортной безопасности.

5. Психология

Она тоже спасает жизни. Психотерапия помогает справиться с депрессией и всевозможными расстройствами, суицидальными наклонностями и проблемами в воспитании детей.

6. Математика и компьютеры

Алан Тьюринг, который смог разгадать нацистский шифр, помог сократить длительность Второй мировой войны.

Благодаря интернету информация в наши дни стала доступнее, чем когда бы то ни было, и это тоже может спасти жизнь.

7. Предсказание погоды

Прогноз погоды — это не только рекомендация, брать ли с собой зонтик. Ученые могут предсказать штормы, ураганы и землетрясения заранее, чтобы у людей была возможность эвакуироваться. В более общем плане они предупреждают о глобальном потеплении, что тесно связано с загрязнением планеты — и в перспективе тоже может повлиять на жизнь человечества.

Источник : https://test.temaretik.com/2432978673253484679/

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