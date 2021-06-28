Защитные молитвы

Нынче уже всем понятно, что наш мир наполнен всевозможными энергиями. К сожалению, много темных сил действует в нем. Они как самые настоящие захватчики окружают человека, устраиваясь как в его ауре, так и в пространстве, в котором он живет. Эта невидимая агрессия приводит к неприятностям, ошибкам, потерям. Спастись от нее помогут очищающие молитвы. Они как некая энергетическая метла способны избавить вас от негатива, создать чистое и светлое пространство. Каковы они, как ими пользоваться? Давайте разбираться.

Что такое очищающие молитвы?

Начнем с того, от чего, собственно, избавляться будем. Само название «очищающие молитвы» предполагает, что есть нечто ненужное, лишнее, мешающее. Оно находится не в материальной сфере, а где-то в ином пространстве. Этот «хлам» называют по-разному. Для одних это порча или сглаз, для других – негативная энергетика, третьи говорят о воздействии дьявола. В принципе, терминология не имеет особого значения. Давайте рассуждать с точки зрения энергетики. Будем считать, что вокруг нас бушуют поля и эгрегоры, которые стремятся втянуть нас в поле своего влияния. Темные энергии, которым мы поддадимся, будут портить нам жизнь. Они как щупальца спрута проникают в мозг, завладевают чувствами, меняют мировоззрение.

Как определить, нужна ли вам помощь?

Итог их деятельности: ошибочное поведение, неправильные решения, беды и несчастья. Вот от этих энергий, которые пытаются захватить душу, и следует избавляться, на них и направлено такое «оружие», как очищающие молитвы.

Действительно, как это узнать? Быть в курсе того, как и против чего действуют молитвы защитные, очищающие, мало. Ведь необходимо еще осознать тот момент, когда ими уже пора пользоваться. Мы же не сканируем жизненные обстоятельства ежеминутно. Все, что происходит, воспринимается нами естественно, находит в уме рациональное объяснение. Можно ли самостоятельно понять, что личность уже не сама решает, как жить, а под влиянием темных энергий? Оказывается, это не очень сложно. Исходить следует из постулата, говорящего о том, что каждый человек родился для счастья. Именно это его основная цель существования. Все, что ведет в сторону, противоположную радости, считается ненормальным. В жизни стали происходить неприятности? Общий фон восприятия стал темным или серым? Можно смело начинать очищение. Молитва Богу поспособствует тому, чтобы окружающая действительность стала светлее. Чтобы она заиграла новыми яркими эмоциями и красками. То есть молитва от негатива очистить в первую очередь должна ваши чувства, мысли, а затем окружающее пространство. Светлая душа, как известно, отталкивает темноту, и наоборот

Где читать молитвы?

Важный момент, на котором многие концентрируют свое внимание, заключается в том, обязательно ли идти в церковь. Дело в том, что есть люди, относящиеся отрицательно к молельным домам (в любой религии). Да и тех, кому просто невозможно выделить время на посещение храма, достаточно. Что теперь, не обращаться к молитве? Наоборот. Молитва Богу может быть вознесена из любого места. Ведь Он везде, не только в церкви. Просто в храме сама атмосфера способствует концентрации на беседе с Всевышним. Там стены и святые лики помогают оторваться от суеты повседневности, нервотрепки и иных негативных мыслей. Хотя читать молитвы можно в любом ином месте. Человек, привыкший доверять Господу все свои переживания, никогда не остается одиноким, всегда чувствует всеобъемлющую поддержку. Это способствует борьбе с внешними «темными угрозами».

Как читать молитвы?

Второй вопрос заключается в том, обязательно ли придерживаться старинных текстов? Надо ли учить старославянские слова? Это является задачей не из легких. Здесь мнения расходятся. Одни считают, что помогут только тексты из первоисточников, другие доверяют современным формулировкам. Если внимательно изучить все авторитетные рассуждения, то можно сделать один вывод. Все толкователи сходятся в одном: чему человек верит, то и помогает. Если есть толика сомнения в тексте, то его чтение не поспособствует очищению души. Вы будете стараться избавиться от темных энергий, а они зацепятся за ваше неверие и будут разрушать жизнь дальше. Вывод прост: действуйте так, как подскажет сердце. А оно, будьте уверены, молчать не станет.

Выбираем текст молитвы

Разобраться с вопросами лексики рекомендуется раз и навсегда. Возьмите совершенно разные тексты, которых нынче много предлагается. К примеру, есть молитвы на все случаи жизни. Выберите несколько защитных из них. Почитайте несколько раз одну, потом через время другую и так далее. Ваша душа ответит радостью или легкостью. Чувство это особенное, ни с чем не спутаете. Вот по этому критерию и выберите себе несколько «ваших» текстов. Они станут лучшими «метлами», «щитами» и «копьями» души. К ним обращайтесь всякий раз, когда начнете хандрить, обижаться на весь свет, обвинять других или себя и так далее. Молитва нужна тогда, когда от вас ускользает ощущение счастья.

Молитвы, очищающие душу

О теории поговорили, теперь самое время практикой заняться. Начнем с самого первого уровня – души. Он важен тем, что именно отсюда «растут ноги» проблем. Если в душе «храм», то вокруг благополучие и великолепие. Поэтому ее чистотой рекомендуется заниматься постоянно всем без исключения. Не стоит внушать себе, что мы грешны априори. Но ведь вокруг полно соблазнов. Естественно, нормальный человек не может не «заразиться» ими. Вот от этих случайных энергетических «инфекций» и нужно регулярно очищаться. Православным рекомендуется учить такие тексты, как «Отче наш», «Верую», «Молитва Честному Кресту». Они коротенькие. Со временем у вас появится просто рефлекс произносить по себя эти слова всякий раз, когда в голову лезут нехорошие мысли. На самом деле это возникнет защитная реакция - стойкая связь с вашим Ангелом-хранителем. А в первое время старайтесь читать молитвы каждый день. Утром, к примеру, «Отче наш», вечером – «Верую». Или наоборот. По ощущениям сами поймете. Кстати, текст любой из названных работает как защитная молитва. Слова создают вокруг человека ауру чистоты, которая отталкивает негатив.

Еще немного о защите

Бывают такие ситуации, когда остро стоит вопрос о сторонней помощи, а ее нет. К примеру, идете по темной улице и боитесь. Или вам предстоит вступить в «бой» с врагами (на службе или в личной жизни). Рекомендуется обязательно обратиться к Господу за поддержкой. Защитная молитва в этом случае является своеобразной гарантией того, что вы не струсите в самый напряженный момент. Она способствует возникновению необычного чувства уверенности, защищенности, силы. Как принято нынче говорить: «С нами Бог». Вот небольшой текст такой молитвы: «Господи! Отец мой небесный! Тебе поклоняюся и молюся! Вручаю Господу душу свою и тело! Благослови меня и помилуй. Молюся, чтоб избавил Ты меня, раба Своего, от дьявольского и мирского зла, болезней духа и тела. Позволь без греха прожить день сей, во славу Твою и для спасения моей бессмертной души милостию Твоею. Аминь!»

Для очищения дома

Зачастую людям требуется очистить те помещения, в которых они проживают. Скандалы, несчастья, смерти оставляют отпечаток на месте, где все произошло. Есть практика привлекать священнослужителей, чтобы освятить помещение. Если такое по каким-то причинам невозможно, то поможет самостоятельная молитва. Очистить квартиру не сильно сложно. Даже не обязательно знать, что именно случилось в помещении. Достаточной причиной для работы является ощущение тягостного дискомфорта. Дома должен царить полный уют. А когда не тянет побыстрее туда вернуться, грусть одолевает в квартире, следует ее слегка «подновить». Вот молитва, очищающая дом: «Господи Иисусе Христе! Сын Божий, призванный судить мертвых и живых! Молю, помилуй всех, кто в данном доме обитает, прости нам грехопадения жизненные. Веди дорогами праведными, укрой милостию Своею от антихриста. Укрой в сокровенном пространстве спасения Твоего! Аминь!» Данный текст считают молитвой Нектария Оптинского. Его используют для очищения помещений от темных сил.

О процессе

Чтобы изгнать темные силы из помещения (не только жилого), необходимо купить несколько церковных свечей. Текст молитвы желательно выучить. Перед началом процесса читают «Отче наш». Затем с зажженной свечой обходят все комнаты по часовой стрелке. Все время читают молитву. Если свеча коптит, значит, есть нечто «темное» в доме. По окончании обхода воск и остатки свечи необходимо вынести вон. Не оставляйте их в помещении. В них скопилась негативная энергетика. Желательно полностью сжечь свечу. Повторять данный ритуал необходимо несколько раз (по самочувствию). Есть еще обряд с Иконой «Троица». Его проводят по четвергам до захода солнца.

Очищение и оберег дома с «Троицей»

Эту икону необходимо дома иметь. Ее располагают напротив входа. Так, чтобы все посетители именно ее первой увидели, как войдут в дом (квартиру). Считается, что икона не дает злым силам пройти через порог. Люди нехорошие либо станут ваш дом обходить стороной, либо поменяются потихонечку под воздействием удивительной силы. Важно, чтобы она в церкви освящена была. В четверг ее берут в руки, а также зажженную свечку. Обходят с этими атрибутами помещения, как выше описано. Беспрерывно читают «Отче наш». Начинать следует от входной двери. Каждый угол, дверь или окно осеняют крестом (рукой со свечой). Как обратно к порогу воротитесь, то откройте дверь. Держа икону перед собой, трижды прочтите молитву «Троица». Теперь можно погасить свечу. Домой ее заносить не следует. Выкиньте так, чтобы никто не подобрал или сожгите. С ней уйдет негатив.

Защита ребенка

Родителям необходимо не только о себе заботиться, но и окружать невидимым щитом малышей. Пока они сами не научаться вести разговор с Высшими Силами, им требуется более тщательная и полная забота. Их чистые души подвергаются множеству атак со стороны темной энергетики. А это приводит к болезням и другим проблемам. Родителям нудно предусмотрительно оберегать деток. Над кроваткой грудничков принято читать «Животворящий крест». В спину ребенку, когда он отправляется на прогулку или в школу, матери стоит произнести одну из тех молитв, которые она для себя использует. К примеру, уже приведенную молитву Нектария Оптинского или «Отче наш». И желательно научить малыша обращаться к Ангелу. Пусть первой его молитвой станет «Отче наш». Прививайте ему интерес к такому занятию, привычку полагаться на Господа. Это будет защищать его всю жизнь!

Напоследок

Люди нынче не особенно стремятся доверять информации, которую считают бездоказательной. Это в полной мере относится и к действенности молитв для очищения. Здесь можно привести только один довод: попробуйте сами, не опирайтесь на чужой опыт. Наверное, лучший способ научиться доверию - проверить. Как молитва подействует в ваших конкретных обстоятельствах, как изменится ваша жизнь? Без опыта вряд ли это возможно узнать. А первое, что случится, так это изменится ваше собственное настроение. Молитва успокаивает, убирает ненужные мысли. Потом, под воздействием более уверенной позиции, станут меняться жизненные обстоятельства. Человек сам не замечает, как налаживается здоровье, личная жизнь, устремляется к успеху карьера. Все потихоньку изменяется, приходят первые проблески счастья, которое и есть норма жизни!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2245249979953974168/

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