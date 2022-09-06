А вы знали об этом?(Статья 41)

1.

Когда в далеком 2002-м году российская красавица Оксана Фёдорова отказалась от контракта и поездок по миру в рамках титула «Мисс Вселенная», ее, разумеется, лишили короны. Лейтенант милиции и просто очаровательная девушка выбрала учебу: она вернулась на Родину, чтобы защищать диссертацию. Прелестная корона стоимостью 250 тысяч долларов более не принадлежала прекрасной россиянке. А ведь сам владелец международного конкурса красоты Дональд Трамп был неравнодушен к длинноногой Оксане. Кто знает, быть может, у нее был шанс стать супругой известного миллиардера, а в будущем, и первой леди США?Однако история не знает сослагательного наклонения, но все шансы покорить любвеобильного Дональда у Фёдоровой, разумеется, были. Более того, если бы девушка не расторгла контракт, не потеряла заветную корону и осталась в США, я думаю, она запросто бы заткнула за пояс не только Меланию, но и всех хорошеньких девиц, крутившихся вокруг рыжеволосого бизнесмена.

2.

Мистический водоем рядом с Японией назвали "Диявольским морем". Да уж, само название не обещает ничего хорошего. И в нем постоянно загадочным образом исчезают как корабли, так и лодки с людьми. Японские власти решили разобраться с причинами этой чертовщины.

ученые когда-нибудь объяснить происходящее? Или тайна зловещих мест никогда не будет раскрыта?

3.

В 1952 году команда из 31 человека отправилась в экспедицию с целью расследовать странные исчезновения. Ни один из смельчаков не вернулся домой. Что с ними произошло – неизвестно по этот день, но больше добровольцев плыть в Дьявольское море не нашлось.Трудно сказать,смогут ли

Больше всего Бисмарка , узучавщего русский язык, удивляло многозначность слова «ничего». Бисмарк заметил, что помимо основного его понятия, русские используют это слово абсолютно разных и не связанных между собой ситуациях. Впоследствии, он всегда тихо приговаривал в трудные моменты жизни: «Ничего...». Когда его упрекали в снисходительном отношении к России, в ответ он говорил лишь: «В Германии только я один говорю «ничего!», а в России – весь народ!» После визита в Москву, в письмах своей жене он неоднократно повторял, как сильно он «обрусел»: «Если бы не дороговизна дров и не безумные чаевые лакеям, я желал бы оставаться в России послом короля до последних дней жизни».Однако позднее, когда Бисмарку пришлось занимать должность рейхсканцлера, при Германской империи, предчувствуя конфликт, он как бы предупреждал: «Германия непобедима лишь до тех пор, пока она не трогает русского медведя в его берлоге».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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