Боррель: Возможно, в НАТО и обманули Россию, но это уже история

Главный дипломат Евросоюза высказался по поводу обещаний НАТО, которые когда-то альянс дал России, и невыполнение которых послужило одной из причин начала военного конфликта на Украине. Соответствующее заявление Жозеп Боррель сделал во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде:

. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит. Меня не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья, оправдывают агрессию (России) тем, что в НАТО не выполнили обещания. Возможно, такое и было. Но это уже история . Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит.

Под обещаниями, которые не выполнил Североатлантический альянс, глава евродипломатии явно подразумевает общение НАТО о нерасширении на восток. Любопытно, что Боррель вступил в заочную дискуссию с некими «друзьями», что явно указывает на внутренние разногласия в странах ЕС и Брюсселе по этому вопросу. Такую версию накануне подтвердил премьер-министр Словении Янез Янша, который признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе.



Глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что у Евросоюза «многочисленные обязательства» перед Киевом, а, защищая Украину, Европа «обороняет саму себя». Из этого откровения явно следует, что как минимум часть европейских руководителей и политиков ЕС воспринимают себя как сторону конфликта в противостоянии с Россией на Украине. При этом Боррель заверил, что помощь Киеву будет осуществляться в экономической, финансовой и военной сферах столько, сколько потребуется.



То, что западные политики легко отказываются от обещаний и умело передергивают исторические факты и события в своих интересах — известно давно. На подтекст высказываний Борреля внимание следует обратить, разве что, тем странам, которые все еще верят обещаниям и заверения США и их союзников. Правда, таких становится все меньше, в том числе благодаря вот таким откровениям европейских дипломатов. Под обещаниями, которые не выполнил Североатлантический альянс, глава евродипломатии явно подразумевает общение НАТО о нерасширении на восток. Любопытно, что Боррель вступил в заочную дискуссию с некими «друзьями», что явно указывает на внутренние разногласия в странах ЕС и Брюсселе по этому вопросу. Такую версию накануне подтвердил премьер-министр Словении Янез Янша, который признал, что среди лидеров Евросоюза нет единства по вопросу членства Украины в Североатлантическом альянсе.Глава внешнеполитического ведомства ЕС подчеркнул, что у Евросоюза «многочисленные обязательства» перед Киевом, а, защищая Украину, Европа «обороняет саму себя». Из этого откровения явно следует, что как минимум часть европейских руководителей и политиков ЕС воспринимают себя как сторону конфликта в противостоянии с Россией на Украине.При этом Боррель заверил, что помощь Киеву будет осуществляться в экономической, финансовой и военной сферах столько, сколько потребуется.То, что западные политики легко отказываются от обещаний и умело передергивают исторические факты и события в своих интересах — известно давно. На подтекст высказываний Борреля внимание следует обратить, разве что, тем странам, которые все еще верят обещаниям и заверения США и их союзников. Правда, таких становится все меньше, в том числе благодаря вот таким откровениям европейских дипломатов.

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А вы знали об этом?

Последний раз Турция поднимала вопрос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР в конце 70-х годов.Тогда министр иностранных дел Громыко сказал на коктейле в Белом доме, что для прохода в Средиземное море Черноморскому флоту потребуется всего лишь пара залпов ракет. В результате этого появится кроме Босфора ещё два прохода, но, увы, не будет Стамбула. Этого предупреждения Анкаре хватило больше чем на 30 лет.





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