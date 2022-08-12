6 признаков, что вы путаете страсть с любовью

Как отличить яркое влечение от настоящего чувства? Разбираемся в нашем материале.

Несмотря на то, что страсть и любовь — это совершенно разные чувства, некоторые люди до сих не понимают разницы между этими понятиями, часто принимая одно за другое. Как правило, страсть возникает в начале отношений на фоне гормонального всплеска, а после того, как гормоны приходят в норму, между влюбленными либо возникает привязанность, либо охлаждение. Привязанность к партнеру, основанная на желании узнать его, стать ему ближе в эмоциональном и ментальном плане, по сути и является любовью. Рассмотрим основные признаки того, что вы заблуждаетесь, идеализируя свой роман.

Эмоциональные качели

Любовь (о сравнению со страстью/влечением/влюбленностью) — довольно скучное чувство, потому что она не знает ни взлетов, ни падений. Если вашим отношениям свойственны эмоциональные перепады и так называемые «американские горки», то скорее всего вы имеете дело со страстью, а не с любовью. Высокая интенсивность чувств любви, как правило, не свойственна.

Эйфория

Первое, что отличает страсть от любви, это эмоциональный подъем, накал чувств, состояние эйфории. Все это свойственно влюбленности, которая охватывает человека на первом этапе отношений.

Быстрое угасание чувств

Если партнер на третий день знакомства говорит вам о своих глубоких чувствах и желании провести с вами всю оставшуюся жизнь, скорее всего речь идет о страсти и сильном влечении, а не о любви.

Страсть быстро проходит, любовь остается надолго. Любовь — это чувство, которое зреет годами, как хорошее вино. Страсть проверку временем, к сожалению, не проходит. Конечно, можно пытаться ее периодически возрождать при помощи эмоциональных качелей — некоторые пары так и делают, когда, например, устраивают скандалы, собирают вещи, расстаются, сходятся вновь и так далее. Но любовь — это когда без сотрясания воздуха партнеры близки, чувствуют друг друга, сохраняют желание флиртовать, общаться, вместе проводить время.

Восприятие отношений сквозь «розовые очки»

Если вы идеализируете партнера, а на происходящее между вами вы смотрите сквозь розовые очки, то вас, скорее всего, обуревает страсть. Как правило, любящий человек способен видеть не только достоинства своего партнера, но и его недостатки. Трезвый взгляд на вещи — это то, что отличает человека любящего от влюбленного. Именно влюбленным свойственны сильные разочарования в партнере: настолько сильные, что возникает желание с человеком порвать, ведь он от портрета, нарисованного воображением под действием страсти, разительно отличается. Любовь — это в первую очередь принятие другого человека.

Отсутствие духовной близости

Любовь — это близость не только телесная, но и духовная, потому что основывается она на доверии друг к другу, что позволяет партнерам переживать кризисы в отношениях, но сохранять при этом желание находиться рядом. На начальном периоде отношений, когда партнеры находятся в состоянии влюбленности и обуреваемы страстью, в подобном доверии необходимости нет, ведь близость на этом этапе партнеры воспринимают в основном в интимном контексте.

Импульсивные решения

Испытывая страсть, человек склонен принимать сиюминутные, спонтанные решения «на эмоциях», которые часто бывают ошибочными. Строго говоря, для влюбленного мир бывает либо черным, либо белым, и это напрямую относится к его партнеру и отношениям. Простой пример: приревновать и бросить человека, даже не попытавшись разобраться в ситуации. Любящий человек принимает, как правило, взвешенные решения даже тогда, когда они даются нелегко.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541424142606666709

А вы знали об этом?

Больше двух веков существуют рассказы, что на острове Оук (у берегов Новой Шотландии, Канада) есть некая денежная шахта с зарытыми сокровищами.Их будто бы оставил там пират капитан Уильям Кидд (1645-1701). Много было дорогостоящих экспедиций, чтобы найти эти сокровища, но только один раз нашли медную испанскую монету, а более ничего.Но люди не останавливаются. Даже шоу появилось на одном из каналов «Проклятие острова Оук», где рассказывают обо всех неудачах в поисках клада.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Как Россия стала самым большим государством в миреhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43140519225/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!