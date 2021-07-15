10 современных чудес света, которые обязательно нужно увидеть своими глазами после пандемии

Для туристов и любителей истории чудеса света всегда были привилегией. Какое чудо света им посчастливиться увидеть? Сколько их удастся увидеть? Какое оно, самое впечатляющее чудо света?

«Чудо»-списки имеют различные виды и категории. Мы будем говорить про древние сооружения. Существуют еще современные и природные «чудеса».

Вы станете счастливчиком, если побываете, хотя бы на одном из списка. Каждое место имеет заслуженное мировое признание. Ведь часто бывает так, что заявленное «чудо» всего лишь реклама для привлечения туристов, не представляющее большого интереса.

Учитывая обширную красоту и размеры нашей планеты, есть еще множество очаровательных мест, которые не были обнаружены или им не достаточно уделяют внимания. Многие из таких достопримечательностей не попали в данный список, но это вовсе не означает, что их не стоит посещать. Таким образом, представляем несколько чудес света, которые, безусловно, стоят внимания.

Рисовые террасы

Банауэ, Филиппины



Знаменитые антропогенные террасы на Филиппинах завораживают и поражают. Их построили 2000 лет назад и часто называют «восьмым чудом света».

Террасы настолько впечатляют своими размерами, что если сложить все ступени в длину, то можно охватить пол земного шара.

Сегодня многочисленные туристы, путешествующие в горах Ифугао (Ifugao) могут увидеть эти террасы Банауэ (Banaue). Они до сих пор используются для выращивания риса и других культур.

Считается, что террасы были построены без специального оборудования, а ирригационная система является настолько совершенной, что до сих пор используется для орошения влагой и дождевой водой тропических лесов. Большинство полей находятся на высоте до 1 500 м над уровнем моря и охватывают 10 000 кв. км.



Рисовые террасы — культовое сооружение и национальное достояние Филиппинского архипелага. Горные ландшафты даже изображены на денежной купюре страны, а с 1995 году они охраняются ЮНЕСКО.

Сегодня сельскохозяйственные ландшафты крайне уязвимы: эрозия почвы, засуха и сорняки уничтожают посевные площади, подвергая опасности целостность рукотворного чуда.

Башня Геркулеса

Испания



Так же, как Александрийский маяк в Египте, Башня Геркулеса является древнейшим маяком. Расположен он в северо-западном регионе Испании.

Строительная структура создана почти 2000 лет назад и на сегодняшний день это старейший римский маяк.

Этот маяк по праву считается национальным памятником Испании, а также Всемирным наследием ЮНЕСКО.



Высота маяка достигает 55 м, а стоит он на скалистом полуострове, берег которого поднимается на 57 м от Атлантического океана.

Город Тарунь

Торунь, Польша



Хорошо сохранившиеся средневековые города сполна удовлетворяют интерес туристов со всего мира. Старинный город Тарунь в Польше не является исключением.

Он больше известен как родина знаменитого астронома Николая Коперника.

Однако город еще может похвастаться домами в средневековом стиле, построенными из кирпича, многие из которых сохранились в первоначальном виде. От церквей до ратуши к городским укреплениям, Торунь, безусловно, место, на которое стоит посмотреть.



Поляки здесь жили всегда, пока не пришли захватчики в XIII веке, это были племена пруссов. Однако польский князь Конрад взял в поддержку рыцарей-крестоносцев Тевтонского Ордена. Эти рыцари помогли избавиться от врагов, так тут и оставшись.

Крестоносцы построили в Торуни крепость и соорудили мощный замок ставший резиденцией ордена. Рядом же построили ремесленный поселок в 1264 году, который получил городские права.

Монастыри в Греции

Метеоры, Греция



Метеоры, что означает «парящие в воздухе» действительно оправдывают свое название. Расположены они в историческом регионе Фессалия, Греция, являясь одним из крупнейших и самых известных комплексов монастырей в православной вере.

Шесть монастырей построены на скалах. Эти скальные образования просто огромны, поэтому называются Метеоры. Метеоры являются Всемирным наследием ЮНЕСКО и очень популярной туристической достопримечательностью.

Скалы-Метеоры образовались 60 млн. лет назад, когда на той местности было море. Под воздействием ветра, воды и перепадов температуры постепенно образовывались каменные глыбы, которые выглядят так, как будто зависли в воздухе.

Расположены эти каменные изваяния в 300 км от Афин. Высота скал составляет от 300 до 600 м. Чрезвычайно много труда понадобилось для строительства монастырей в настолько экстремальных условиях. Храмы были открытыми для посещения посторонними людьми лишь в 1920 году. До этого монахи вели уединенную жизнь. Транспортировка продуктов и посылок на вершины скал производилась веревками и корзинами.

Кроме того, у подножья скалы каждого монастыря имелся участок земли, на котором монахи выращивали овощи и фрукты.



Спускались и поднимались они на свое рабочее место при помощи сложной системы корзин, сетей, телег и веревок. В случае опасности из внешнего мира монахи собирали все свои подъемные сооружения и тем самым спасались.

Однако как ни старались отшельники защититься от напастей, все равно храмы периодически разорялись и грабились. На сегодняшний день сохранились только шесть из двадцати четырех сооружений, увенчивающих вершины скал.

Именно в этих оставшихся храмах хранятся бесценные богатства в виде икон, фресков, средневековых рукописей и других древних святынь.

Древняя столица

Баган, Мьянма



Азия имеет множество красивых храмов и городов, которые являются гордостью континента, в том числе город Баган республики Мьянма. Баган – это древний город, в котором находится свыше 10 000 буддийских храмов и пагод, созданных в период расцвета буддизма.

Сегодня, кроме храмов, там находятся более 2 000 древних сооружений, что более чем достаточно, чтобы считаться достопримечательностью. Лучший способ увидеть во всей красе эту древнюю столицу является путешествие на воздушном шаре.

Баган основали в 9 веке и разрушен монгольскими завоевателями в 1287 году. Затем отстраивали его в течение 200 лет.

Самое знаменитое сооружение города Багана – это пагода Швезигон (Shwezigon). Здание было воздвигнуто королем Анорахта в 1057 году, который основал королевскую династию. Швезигон покрыт золотом и окружен несколькими небольшими храмами и ступами. В этой пагоде хранится зуб и кость Будды.

Многие сооружения были завалены, поэтому проход туда уже затруднен.



Дамаянги (Dhammayangyi) – это массивный и один из самых великих храм, который был построен в 12 веке.

Храм Татбьиньи (Thatbyinnyu) – это самый высокий храм в Багане высотой 61 м. Внутри находится большой лабиринт ходов.

Храм Ананда (Ananda) построен в 1091 году и предстает как хорошо сохранившийся пример монской архитектуры.

Древняя библиотека

Эфес, Турция



Как и Парфенон в Греции, библиотека Цельсия уже давно в руинах, но, несомненно, считается «чудом света». Расположенная в древнем городе Эфес, Турция, библиотека была построена для великого римского сенатора, в честь которого ее и назвали.

Древняя библиотека до сих пор хранит 12 000 свитков для общественного изучения.

Прах самого Цельсия лежит под главным входом в библиотеку, что само по себе является необычным захоронением.

По величине это вторая в мире библиотека Древнего Мира после библиотеки в Александрии. Это здание — сохранившийся образец древней римской библиотеки, который доказывает, что публичные библиотеки были воздвигнуты не только в Риме, но и повсюду в Римской империи.



Библиотека Цельсия расположена фасадом к восходящему солнцу, чтобы приветствовать тех, кто рано проснулся. Большая платформа, которая возвышает сооружение с одним центральным и двумя боковыми входами также служит фундаментом.

На турецкой банкноте номиналом 20 млн. лир был изображен фасад библиотеки и на новых банкнотах номиналом 20 лир (2005-2009 год) он также гордо красуется.

Тоннель любви

Клевань, Украина



Расположенный в глубине леса Клевань «Тоннель любви» является трехкилометровым железнодорожным путем, красиво покрытым деревьями. Это место давно стало притяжением фотолюбителей.

Говорят, что если влюбленная пара пройдет через тоннель и загадает желание, то оно сбудется. Суеверные люди именно поэтому посещают здешнюю достопримечательность.

Существует множество легенд происхождения данного места. На самом деле это всего лишь часть заброшенной железной дороги в направлении Оржевского деревообрабатывающего комбината.



Работники железной дороги перестали благоустраивать данный участок и соответственно он зарос. Образовались стены и потолок от переплетений ветвей, сформировав настоящий тоннель.

Красный пляж

Паньцзинь, КНР



Вопреки тому, что это место называется пляжем, Красный пляж в городском округе Паньцзинь, КНР на самом деле таковым не является. Там нет моря и песка как это на всех обычных пляжах, но повсюду находится особый вид водорослей, называемый суеда (Sueda).

Эти одноклеточные растения начинают расти весной, становясь зелеными летом, а осенью приобретают темно-бордовый оттенок. Лучшее время, чтобы увидеть это чудо начинается с сентября и кончается в октябре.



Красный пляж Паньцзинь находится на территории заповедника, площадь которого составляет 600 000 га. Большая часть пляжа закрыта для посещения и строго охраняется. Для посещения открыта только небольшая территория, где для туристов построены мосты и смотровые площадки. Но даже этого небольшого кусочка экосистемы хватает, чтобы рассмотреть, насладиться буйством красного цвета и его оттенками. Для туристов рядом с пляжем построены различные дома отдыха.

Тоннель в Японии

Сады Каваши, Япония



Если Вы хотите узнать, каково это быть в сказке, то обязательно посетите тоннель из Глициний в Японии. Этот рукотворный тоннель создан полностью из цветов глицинии.



Конечно, цветы видны не круглый год, а лишь весной во время фестиваля Вистерия.

Национальный парк Бразилии

Штат Баия, Бразилия



Это место носит название Поко Энкантадо (Poco Encantado) и похоже на гигантский бассейн более 30 м глубиной, при этом, он поразительно прозрачен. Вода настолько там прозрачна, что можно увидеть камни и другие составляющие глубины.

Лучше всего за водоемом наблюдать при ярком солнце, отражение лучей которого восхищают своей невероятной красотой.



Чтобы как можно лучше сохранить уникальное место, доступ к озеру строго ограничивают. Посещать этот водоем можно только в составе организованной группы.

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