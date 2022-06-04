Судьба вора в законе и "Овощного короля" Ровшана "Ленкоранского"

В ночь с 17 на 18 августа 2016 года в центре Стамбула расстрелян дорогой внедорожник, в котором находился влиятельный вор в законе Ровшан Джаниев. Как рассказывают очевидцы, трое в масках изрешетили машину законника из автоматов, бросили оружие и скрылись с места преступления. В Джаниева вошло пять пуль. К приезду турецкой полиции раненный Ровшан Ленкоранский был еще жив. Он находился без сознания, в реанимации его подключили к аппарату искусственного дыхания. За его жизнь врачи боролись несколько часов, но оказались бессильны — «король зеленого рынка» России скончался, не приходя в сознание.

Особенности биографии

В 1992 году его отца, кстати, милиционера застрелил один из членов местной ОПГ. Убийцу задержали и отдали под суд. Молодой Ровшан, которому родственники прочили блестящую карьеру в органах, взял пистолет и пошел на суд. Ему удалось пронести боевой пистолет в здание суда, где он убил предполагаемого убийцу своего отца, тем самым осуществив «кровную месть», то есть по тем самым законам гор, которые свято чтили его предки. После этой расправы, азербайджанский суд присудил Ровшану Ленкоранскому на удивление мягкий приговор — 2 года с отбыванием в колонии общего режима. Отсидев свой срок, Джаниев едет покорять Москву, свою криминальную деятельность он начинает под крылом своего земляка вора в законе Мирсеймура Абдуллаева.

Именно Абдуллаев, в скором будущем выдвинет кандидатуру Джаниева на коронацию. Получив статус вор в законе и «воровское погоняло» Ровшан Ленкоранский он становится ближайшим помощником своего авторитетного земляка.

Ровшан стремительно набирает вес в преступном мире, но в начале нулевых его покровитель погибает, его расстреливают в одном из столичных кафе. Вскоре под прицел попадают еще ряд азербайджанских воров и бизнесменов, контролировавших «Черкизовский рынок» и все столичные овощебазы.

Этой ситуацией незамедлительно воспользовался Ровшан Ленкоранский. Он сумел не только удержать весь бизнес своих наставников, но в скором времени вся сеть овощного потока в Москву контролировалась азербайджанским вором, также под его «крышу» попадают практически все рынки зелени и овощные базы. Также, как стало известно после смерти законника, большая часть нелегальных финансовых потоков с российских рынков зелени стекалась к Ровшану Ленкоранскому. Судя по документам, изъятым в результате задержания преступной группы в Екатеринбурге, через подставные фирмы деньги поступали в турецкие банки. Суммы только с одного Екатеринбурга исчислялись десятками миллионов рублей.

Конкуренция на рынке зелени

Один из главных конкурентов Ровшана , не считая людей Деда Хасана, в Москве был Джамбулат Шамиль Оглы. Он занимался поставками овощей и фруктов в элитные рестораны и вип-магазины. Уважаемый в криминальных кругах бизнесмен был застрелен в столице из-за того, что начал переманивать продавцов у Ленкоранского.

После убийства Джамбулата Шамиль Оглы, Ровшан становится крупнейшим игроком на овощном рынке столицы. Есть версия, что именно этот эпизод из жизни законника стал поводом для его смерти. Может быть друзья и близкие Шамиля поквитались с вором, по крайней мере, кто знаком с теневой стороной рынка зелени считают эту версию наиболее правдоподобной.

Впрочем, для вора в законе Ровшана Джаниева бизнесмен Джамбулат Шамиль Оглы был не единственным врагом и конкурентом. Например, овощебаза «Бирюлево» с готовым оборотом в 9 миллиардов долларов была под контролем людей вора в законе Деда Хасана — на то время лидера преступного мира России. Ленкоранский всячески пытался вытеснить людей «дедушки» с Бюрюлево, а также с других рынков столицы, чтобы полностью взять контроль в свои руки. Говорят, что Дед Хасан искал способ договориться, чтобы не допустить крови, но два лидера не пришли к компромиссу. После этого между двумя группировками началась война.

Дед Хасан

В 2013 году Деда Хасана застрелили в центре Москвы в армянском ресторане на поварской улице. Этот ресторан был своего рода штаб-квартирой Деда Хасана, о котором многие знали, тем более заказчики преступления. Вероятным заказчиком покушения называли влиятельнейшего вора в законе Тариэла Ониани, а организатором убийства азербайджанского вора Ровшана Ленкоранского, якобы перед выстрелами, камеры видеонаблюдения зафиксировали людей из его преступной группировки. Убийство Ровшана Ленкоранского После смерти Деда Хасана, Ровшан Джаниев спешно покинул пределы России, опасаясь мести, он уехал в Турцию. Уже через месяц после убийства Деда Хасана, Ленкоранский попал в стамбульскую больницу с ножевым ранением. На него покушались несколько раз и в прессе неоднократно появлялись новости о смерти азербайджанского вора, но он всякий раз воскресал. Устранить Ровшана Ленкоранского удалось только с седьмого раза, газеты писали, что за этим преступлением может стоять вор в законе Шакро Молодой или Шакро Курд преемник Деда Хасана. Однако некоторые эксперты утверждают, что к гибели Ленкоранского Шакро Молодой не имеет никакого отношения. Шакро Молодой Шакро Молодой Ровшан Ленкоранский оставил после себя огромное наследство. Несколько отелей в Италии, шесть коттеджей и ресторан, имущество записано на родственников Джаниева и его делового партнера — бизнесмена Хамзата Гастамирова известного по прозвищу «Шейх Хамзат». Ленкоранский контролировал сеть оптовых складов в Европе, в том числе в Гамбурге, Мюнхене и Берлине, но основной овощной бизнес был в России. На сегодняшний день никто точно не может сказать, кто заказал влиятельного вора или лучше сказать кто все таки успел первым его достать так как врагов у Ровшана Ленкоранского было более чем достаточно. Кроме перечисленных претендентов, назывались многие известные имена, в том числе похожий по своей дерзости вор в законе Лоту Гули. Был также случай, когда один из воров публично заявил что это именно он заказал Ленкоранского, но никто не принял его слова всерьез, потому что в преступном мире знают кто стоит за убийством азербайджанского вора.