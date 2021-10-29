Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье !

Разговор двух подруг:

— Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна!

Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку?

—Да нет, пока размышляю над отчеством!

Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?

- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС".

Две женщины одеваются в раздевалке.

Одна из них надевает семейные трусы.

Вторая спрашивает:

— С каких пор ты носишь мужские трусы?

Первая:

— С тех пор, как мой муж нашел их под кроватью!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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