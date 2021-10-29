Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
Смейтесь на здоровье !
Разговор двух подруг:
— Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна!
Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку?
—Да нет, пока размышляю над отчеством!
Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?
- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС".
Две женщины одеваются в раздевалке.
Одна из них надевает семейные трусы.
Вторая спрашивает:
— С каких пор ты носишь мужские трусы?
Первая:
— С тех пор, как мой муж нашел их под кроватью!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Почему экспедиция Витуса Беринга была секретной операцией России
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Свежие комментарии