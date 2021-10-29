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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                           Смейтесь на здоровье !

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Разговор двух подруг:
— Знаешь, врач сообщил мне вчера радостную новость что я беременна!
Поздравляю! Ты уже придумала имя будущему ребенку?
—Да нет, пока размышляю над отчеством!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?
- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС".

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Две женщины одеваются в раздевалке.
Одна из них надевает семейные трусы.
Вторая спрашивает:
— С каких пор ты носишь мужские трусы?
Первая:
— С тех пор, как мой муж нашел их под кроватью!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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