В каких местах не стоит ставить иконы

В старину в каждой избе был «красный угол» — место, где располагались иконы и горела лампадка. Обычно его размещали возле окна, в восточной части дома. Эти правила были нерушимы, и поэтому не возникало вопросов, где разместить иконы. Сейчас же все иначе.

Помещения в доме и окружающие предметы

Жестких правил по поводу того, где можно, а где нельзя размещать иконы, не существует. Для того чтобы расположить их правильно, достаточно просто руководствоваться здравым смыслом. Поместить иконы можно в любом помещении дома: в гостиной, в детской и даже в кухне. Не воспрещается держать иконы и в спальне. Если брак супругов официально зарегистрирован, то в этом не будет никакого греха. Однако в санузле иконы будут, конечно, неуместны.

Не следует размещать иконы и рядом с телевизором, магнитофоном, компьютером или другой техникой. Просто потому, что молитва требует сосредоточенности, а эти предметы даже в выключенном состоянии могут по привычке привлекать к себе ваш взгляд, а, следовательно, и отвлекать вас.

Не стоит размещать иконы там, где вы храните косметику, книги светского содержания, игрушки и статуэтки. Иконы не должны соседствовать с постерами с изображением певцов, артистов, спортсменов и других известных людей. Всем известно отношение религии к таким своеобразным кумирам. Не должно быть рядом с иконами картин или репродукций, даже если они религиозного содержания. С иконами они не имеют ничего общего.

По этой же причине священники не советуют держать возле икон фотографии. Не важно, кто на них запечатлен: близкие вам люди или праведные монахи и старцы.

Как обустроить красный угол?

Лучше всего выделить для икон отдельное место в квартире и поместить их на полку или высокий столик. Если есть возможность, идеально расположить иконы в восточном углу квартиры или дома. Однако если такой возможности нет, в этом нет ничего страшного.

Полочка с иконами должна находиться на уровне ваших глаз или чуть выше. Полку можно украсить нарядным полотенцем. Лампадку ставят или вешают перед иконами.

Две центральные иконы, Спасителя и Божьей Матери, должны располагаться выше других икон. Хотя это не касается икон Святой Троицы и Тайной Вечери. Если стоять лицом к красному углу, то икона Спасителя должна находиться с правой стороны, а Божьей Матери – с левой. Ниже них или по сторонам можно поместить иконы близких вам по сердцу святых: Святого Пантелеймона, Николая Чудотворца и других. Затем можно поставить именные иконы, то есть тех, святых, которые считаются покровителями членов вашей семьи.

Не стоит гнаться за количеством икон и роскошным убранством красного угла. Главное, чтобы вам хотелось молиться, говорят священники, а все остальное - не так уж и важно.

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А вы знали об этом?

Когда на гильотину несли Дантона и процессия прошла мимо дома Робеспьера, он крикнул "мы скоро увидимся" и он точно не ошибся , поскольку Максимилиан Мари Исидор де Робеспьер 28 июля 1794 года также подвергся казни на гильотине вместе с братом и двадцатью якобинцами.Именно после этого началось падение Великой французской революции.Могилы Робеспьера не существует, но в парижском пантеоне в его честь установлена статуя.Любопытно также, что, учась в лицее, в 1755 году в качестве лучшего ученика Максимилиан Робеспьер зачитывал приветственное стихотворение королю Людовику XVI. Тогда монарх не знал, что 17-летний юноша спустя годы станет его палачом!

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