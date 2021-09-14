За что Царица Тамара выгнала своего нерадивого русского мужа

Царицу Тамару, которую воспевал сам Александр Сергеевич Пушкин, еще при жизни называли ангелом и демоном в одном обличье. Во многом подобные утверждения были обусловлены жестким, но справедливым правлением Тамары. Грузинская царица так относилась не только к своим подданным, но и к собственному мужу. Своего нерадивого супруга она просто изгнала из страны.

Выбор претендента

Тамара, дочь Георгия III, заняла трон своего отца в 1184 году. Тогда ей едва исполнилось 18, и она не торопилась замуж. Однако представители придворного окружения Тамары придерживались иной точки зрения. Они твердили, что царице непременно следует обзавестись влиятельным супругом, что называется, для статуса. Но в выборе жениха Тамаре участвовать не позволили.

Через несколько месяцев после коронации поиски будущего супруга грузинской царицы решено было начать с Руси. Такой вариант получил одобрение благодаря вельможе по имени Абул-Асан. Как гласит литературный памятник того времени «История и восхваление венценосцев», Абул-Асан заявил, что знаком с сыном великого князя Андрея Боголюбского Юрием. По мнению вельможи, лучшего мужа для Тамары трудно было бы вообразить.

Примечательно, что остальные члены совета Абул-Асана поддержали.

Как пишет Андрей Буровский в своей книге «Рюриковичи. Собиратели земли Русской», русский супруг был утвержден не случайно. Дело в том, что тетя Тамары царица Русудан, которая являлась женой русского князя Изяслава Мстиславовича, также настоятельно рекомендовала придворным остановиться на Юрии.

Прибытие русского жениха

В 1185 году купец Занкан Зорабабели был «откомандирован» к половцам для того, чтобы доставить Юрия пред темные очи царицы Грузии. Едва Зорабабели вместе с Юрием переступили порог царских покоев, вельможи тут же принялись готовиться к свадьбе.

Несмотря на то, что, судя по летописям, Юрий Андреевич обладал идеальным телосложением и был красив лицом, Тамара просила не спешить с венчанием. По словам автора книги «От царицы Тамары до д’Артаньяна» Наталии Басовской, правительница считала, что ей необходимо некоторое время для того, чтобы подумать, а главное — понаблюдать за женихом, увидеть все его достоинства и недостатки. Но подданные и слушать ничего не желали. Они уже даже успели переименовать Юрия в Георгия на грузинский манер.

Изгнание Юрия из Грузии

Неизвестно, испытывал ли муж упомянутой Русудан какие-либо проблемы с алкоголем, но новоиспеченный супруг ее племянницы явно злоупотреблял обилием лучших вин во дворце своей жены. По крайней мере, именно об этом пороке Юрия пишет, ссылаясь на многочисленные грузинские источники, Андрей Буровский. Будучи в подпитии, Юрий Андреевич развлекался не только в обществе красивых женщин, но и изменял Тамаре даже в обществе мужчин и животных.

Евгения Шацкая в «Первой книге стервы» сообщает о том, что Тамара более двух лет пыталась привести русского супруга в человеческий вид, но в конце концов выгнала его, сказав: «Я не должна отдыхать под тенью оскверненного дерева». Согласно авторам энциклопедии «50 знаменитых царственных династий» (В. М. Скляренко и другие), обиженный Юрий Андреевич еще дважды пытался вернуться в Грузию и взять утраченный престол силой, но сделать это ему так и не удалось.

Тем более что Тамара почти сразу вышла замуж за своего друга детства Давида Сослана. Супруги создали отличный тандем единомышленников, благодаря которому страна укрепила свои позиции в мире. А Юрий навсегда остался в истории не как самостоятельная фигура, а всего лишь как первый нерадивый муж великой царицы Тамары.

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