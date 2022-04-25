Аттила: был ли он предком украинцев

С именем Аттилы связывают закат и разгром великой Римской империи. В то же время, если для западноевропейских стран этот великий тюрок стал символом войны и раздора (современники называли его «Бич Божий»), то в странах Восточной Европы его помнят как мудрого правителя, объединившего массу разрозненных племен, а в Венгрии он почитается как национальный герой.

Кочевая империя

Если кратко, гунны добрались до Карпат примерно в IV веке нашей эры. До этого около трёхсот лет гуннские племена, образованные из разбитой китайцами южно-сибирской империи хуннов, продвигались с берегов Енисея на запад, попутно захватывая все встречавшиеся на пути поселения. При этом они нигде не задерживались, так как по природе своей были кочевниками, да и особого отпора дерзкие и воинственные завоеватели на своём пути не встречали.

Совсем иная ситуация сложилась для них на Северном Кавказе и в степях Причерноморья, где гуннам пришлось сразиться с аланами и другими остатками сарматских племен. Все порабощенные народы были ассимилированы под властью гуннских царей, однако разросшаяся империя потребовала определенной оседлости, и в результате главной ставкой гуннов были избраны Карпаты – естественная горная граница, за которой уже простирались владения могущественных римлян.

Аттила – тюрок или славянин?

Сын царя Мундзука Аттила родился ориентировочно в начале V века. Место его рождения точно не установлено: либо территория Карпат (приграничные районы современных Украины, Румынии или Словакии), либо он появился на свет, когда кочевники уже спустились в долину Дуная (Венгрия), совершая набеги на местные варварские племена.

О матери Аттилы ничего не известно, и именно этот факт порождает споры о национальности гуннского правителя. Дело в том, что гунны, как и все тюрки, практиковали многоженство и охотно женились на представительницах захваченных племен. Кроме того, в царских и ханских семьях был распространен обычай использовать женитьбу в качестве политического инструмента, гарантировавшего союз между племенами.

Теоретически, матерью великого гунна могла стать как представительница славянского рода, так и какая-нибудь привезенная издалека наложница. Единственное упоминание о маме героя встречается в докладах римского дипломата Приска Панийского, где он утверждает, что родительница Аттилы «родом откуда-то с Волги».

В любом случае, Аттила появился в Восточной Европе в уже сложившемся социуме, поэтому «отцом украинского народа» он не может быть по определению. Другое дело, насколько сильно тюркские гены проникли в генетическую структуру местного населения и повлияли на формирование современных этносов на этой территории?

Тюркский след в истории

Установлено, что тюркские народы в подавляющем большинстве являются носителями двух родственных гаплогрупп ДНК - R1a1 (около 300 млн мужчин в мире) и N1, к которой, предположительно, относился и сам Аттила.

Современные исследования показали, что гаплогруппа R1a1 встречается у 54% современных украинцев, больше только у поляков (56%) и киргизов (63%). Также 54% носителей этой разновидности ДНК проживают в северной Индии. В целом ученые пришли к выводу, что гаплогруппа R1a1 наиболее характерна для славянских, тюркских и индийских этносов.

Гаплогруппа N характерна, в первую очередь, для многочисленных потомков древних китайцев. У украинцев процент носителей данной гаплогруппы равен 16%, а наибольшее число генетических последователей европейского подвида этой ДНК сконцентрировано вокруг Балтийского моря (Прибалтика, Белоруссия, Скандинавия).

Интересно, что многие гуннские воеводы и ханы - современники Аттилы, чьи могилы были исследованы учеными, также являются представителями данной гаплогруппы. По результатам тестирования останков установлено, что знаменитыми представителями группы также являются Рюрик (его потомки Гагарины, Шаховские, Кропоткин, Ржевские, Путятины, Татищевы), князь литовский Гедимин (Трубецкие, Голицыны, Хованские), а также большое количество дворянских и купеческих семей Речи Посполитой, Великого Княжества Литовского и Руси.

Что ещё оставили тюрки Украине

Помимо очевидного генетического родства, народы Западной Украины и Прикарпаться во многом сохранили тюркский уклад жизни. Так, именно во времена правления гуннов в Карпатах появляются хуторские хозяйства на манер тюркских животноводческих юрт. Это такой тип хозяйствования, когда одинокое жилище ставится в центре выпаса многочисленных стад животных. Также именно тюрки порекомендовали карпатским народам способ вольного выпаса животных, в том числе таких одомашненных, как свиньи и гуси.

Весомый след гунны оставили и в языках Восточной Европы. Так, в украинском насчитывается порядка 4 000 тюркизмов (тютюн, арба, ковер, колымага, кавун и т.д.)

Психологические симпатии украинцев, а также венгров, румын и словаков к гуннам основаны, видимо, на свободолюбии тюрков. Считается, что Аттила разгромил Рим потому, что отрицал рабовладение: захваченные народы он делал основой своей империи, непокорных же просто уничтожал. Отсутствие протестных настроений, в отличие от рабовладельческого римского общества, и стало причиной его великих побед.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/attila-byl-li-on-p...

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