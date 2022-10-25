8 важных фактов об отношениях, которые нужно понимать

Каждый из нас мечтает быть любимым и любить. Взаимно, радостно, порой страстно, но так, чтобы эта любовь приносила и нежность, и спокойствие, длилась всю жизнь. И если уж не идеализировать собственную историю, то каждому хочется, чтобы она непременно была счастливой. Но есть вещи, которые не то, чтобы определяют, но сильно влияют на отношения. И о них стоит помнить...

1. Отношения – как вино

Поначалу они бьют в голову, но чем более их выдерживаешь, тем более насыщенными и прекрасными они становятся. Согласно статистике, пары, встречавшиеся более трех лет, разводились на треть реже, чем люди в скороспелых браках. Поначалу нам застит глаза страсть – мало кто подходит к отношениям только с позиции разума. Недостатки, как правило, открываются позже, когда начинается стадия "трезвости". Моя бабушка давала один дельный совет:

До свадьбы нужно держать глаза широко открытыми, а после свадьбы стать немножко слепым.

2. Громкая свадьба – не залог крепкой семьи

Как-то мне довелось услышать историю о мужчине, который закатил свадебное торжество, взяв миллионный кредит в банке. Через полгода он развелся. Анекдот из жизни. Выставляя чувства напоказ, молодые люди лишают их внутренней сути, почвы, на которой они будут расти.

3. Нельзя забывать о благодарности

К тому же свадьба – это не финиш, а старт отношений и настоящее взращивание любви как раз начинается после ЗАГСа.

Какими бы близкими вы ни были со своей второй половинкой, никто не вправе принимать другого человека как должное. А благодарность... Она дарит крылья. Ведь в конечном итоге каждый хочет быть ценным, нужным, понятым и замеченным. "Спасибо" — в мелочах: после ужина, за принесенную зарплату (любого размера), за звонок, за выкроенное в плотном графике время. Да просто спасибо, что ты есть.

4. От проблем не надо бежать – их нужно решать

Создавать семью с задней мыслью о разводе – заведомо провальный путь. Нужно заранее настраиваться на то, что ты сможешь простить вторую половинку, если супруг или супруга изменит, быть рядом с любимым человеком не только, когда все хорошо и гладко, но даже плохо и очень плохо. Вот это любовь. А не постель, не быт и даже не дети.

5. Ухаживайте друг за другом

Пожилые люди, прожившие долгие годы в любви, говорят, что нельзя привыкать к этому чувству. Женщина должна всегда оставаться немножечко невестой, а мужчина – немножко женихом. В этом сохраняется и новизна, и радость, и очарование.

6. В отношениях придется трудиться

Если вы думаете, что счастье подают готовым на блюде, то не заводите отношений вообще. Готовность подставить плечо, пожалеть, сделать за него или за нее какую-то работу – вот, что создает двоих людей. Когда ты можешь примчаться из другого города, отдать почку, закрыть собой (и чувствуешь, что сделаешь это, хотя ситуация того не требует) – это любовь.

7. Детей нужно хотеть, а не "заводить"

Нужно желать стать родителем маленького чуда, заботиться о нем и растить его. Незрелым же папам и мамам, которые видят в ребенке обузу и с радостью отдают его на попечение бабушек-дедушек, лучше было бы подождать. До звания "родитель" нужно дорасти, иметь достаточно спокойствия и внутренней зрелости, чтобы противостоять стрессу, появляющемуся с рождением ребенка.

8. Обнимашки во сне

По данным исследований, пары, которые спят вместе, счастливее тех, кто проводит ночи порознь. Это вопрос тепла: и душевного, и физического. Когда мы чувствуем любимого человека, его тело, то инстинктивно становимся защищеннее, спокойнее, радостнее. причем нежности не обязательно должны напрямую касаться интима. Это и то, что англичане называют словом cuddling – прижиматься, сжимать в объятиях, свернуться калачиком.

Следуйте этим простым правилам, и у вас получится построить по-настоящему здоровые и крепкие отношения.

Источник

А вы знали об этом?

Любопытно, что на протезах без ног во время ВОВ летало не мало летчиков .Например,В Англии на протезах летал Дуглас Роберт Стюарт Бадер.В Битве за Британию он одержал 20 личных побед и 6 немецких самолетов сбил в группе. В августе 1941 года его сбили над Францией, он попал в плен, откуда был освобожден в апреле 1945 года.Без ног летали и многие известные советские летчики :Георгий Кузьмин,Леонид Белоусов , Иван Киселев, Захар Сорокин.



Рекомендую также прочесть:

Ева Браун - как личная тайна фюрера https://otari.mirtesen.ru/blog/43559382190/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!