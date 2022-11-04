ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ: ПРОГНОЗ ДУГИНА, КАК РОССИЯ ПОБЕДИТ ЗАПАД

Праздник 4 ноября – прекрасный. Вот его главные смыслы.

Единство, о котором идёт речь, это:

единство народа в самом себе, конец раздоров и разделений;

единство народа и Церкви, и отсюда – сиятельный образ Казанской иконы Божией Матери, спасительницы Руси;

единство народа и государства, причём на условиях народа: тот истинный аристократ, кто предан своему народу и своему Отечеству (предатель, временщик, самозванец, оккупант – вон);

единство русских земель, которые должны быть освобождены от западных оккупантов вплоть до западных границ (начав с изгнания польского гарнизона из Московского Кремля, русский народ и русская власть завершили дело разделом Польши).

Второе народное ополчение, взявшее штурмом Китай-город, а затем освободившее Кремль от поляков, было уникальным явлением в русской истории. На сей раз именно народ – да-да, сам русский народ, народ как таковой – решал судьбу своего исторического бытия, своей державы, своей геополитической ориентации, своей политической системы. И народ, едва ли не единственный раз действовавший от своего имени и по собственной инициативе, принял решение:

Руси быть;

Руси быть русской, то есть независимой, суверенной, не подчинённой ни самозванцам, ни полякам, ни шведам, ни продажной аристократии (по сути, олигархам);

Руси быть православной;

Руси быть самодержавной, катехонической и с опорой на Земский Собор, выступавший как главный орган исторического волеизъявления русского народа (вскоре после освобождения Москвы был избран на царство первый представитель новой правящей династии – Романовых).

Русский народ в 1612-1613 годах сделал свой выбор и до сих пор в целом от него не отказался. И если русский народ вновь спросить сегодня, он сделает точно такой же выбор, что и 400 лет назад. Просто его не спрашивают. Отсюда все проблемы. И снова Запад наступает, теснит Россию, и снова верховная власть шатается, и снова олигархи предают Родину и присягают временщикам, узурпаторам и иноземцам. И снова Россия вынуждена воевать.

Сегодня 4 ноября 2022 года. Власть должна немедленно обратиться к русскому народу за помощью, соучастием, советом. Иначе ничего не выйдет. Мы победим в СВО, только если его будет вести Народное Ополчение, Русское Ополчение. И только пробуждение Русского Народа по-настоящему покончит с новым Смутным временем.

Ещё урок. В России возможно только самодержавие. Как бы мы ни строили демократию, социализм или гражданское общество, у нас выходит монархия. Пора честно признать: ничего иного в России, кроме монархии, создать невозможно. А когда она слабнет или падает, начинается олигархия. И это гибель земли русской. И гибель наступает всё дальше и дальше, а олигархия продаёт и предаёт Отечество всё больше и больше, пока не доведёт до Смуты. И вот тогда русский народ восстаёт и заново учреждает монархию.

СВО завершится настоящей победой, если в конце концов Русский Народ обретёт истинного легитимного правителя – своего русского монарха.

Но речь идёт о монархии народной, вырастающей из глубин русского бытия. О монархии экзистенциальной, духовной. Россия – Катехон, Удерживающий. Мы сражаемся против Антикейменоса, врага – коллективного Запада и его сатанинской антихристовой цивилизации. Надо вступить в полные права этого эсхатологического наследия. Снова взять на себя эту миссию.

Мы победим Запад только под сенью Казанской иконы Богоматери. Победим как подлинно русские люди. И если понадобится, то придётся перезапустить и само государство, переизбрать элиту. Нас спасут только Монархия Духа, Земский Собор и великое Русское Пробуждение.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что Сталин «не жалел» денег для поощрения солдат и партизан не только зарплатами, орденами и медалями, но и денежными премиями. Например, за уничтоженный паровоз выплачивали 750 рублей, за танк –500 рублей , за транспортный самолет – 1500 рублей и т.д..Честно говоря, «щедрость» товарища Сталина поражает воображение, поскольку в годы войны бутылку , например , водки на «черном рынке» можно было купить от 300 до 800 рублей!

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