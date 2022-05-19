Как кошки спасали жителей блокадного Ленинграда

Тема Великой Отечественной войны в детском доме рассматривается постоянно. Ребята много знают о подвигах советских солдат, партизан и простых жителей в годы войны, в том числе в блокадном Ленинграде.

В канун празднования Дня Победы воспитатель Милуша Виктория Робертовна представила вниманию детей новую презентацию «Кошки во время Великой Отечественной войны в Ленинграде».

В материалах презентации прозвучал рассказ о том, как маленькие животные - кошки помогли спасти миллионный город от гибели.

Во время блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней, в городе не хватало продовольствия. Жители умирали. Горожане съели все, даже домашних животных собак и кошек. Поначалу кошкоедов осуждали, потом оправданий уже не требовалось – люди пытались выжить. К началу 1942 года кошек в Ленинграде не осталось, и вскоре люди столкнулись с еще одной бедой – крысами. Из-за «полчищ» крыс в городе возникла угроза эпидемий. Но никакие «человеческие» методы борьбы с грызунами не помогали.

Сразу после прорыва кольца блокады Ленсоветом было принято решение о необходимости «…выписать из Ярославской области и доставить в Ленинград четыре вагона дымчатых кошек…». Так как дымчатые кошки считались лучшими крысоловами.

В ожидании «кошачьих» вагонов люди выстраивались в гигантские очереди и по прибытию поезда их разбирали моментально.

Привезенные в Ленинград ярославские кошки достаточно быстро сумели отогнать грызунов от продовольственных складов, однако полностью решить проблему не могли. Была объявлена еще одна «кошачья мобилизация». На этот раз котов набирали в Сибири. «Кошачий призыв» прошел успешно. В Тюмени, например, собрали 238 котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие сами приносили своих любимцев на сборный пункт. Первым из добровольцев стал черно-белый кот Амур, которого хозяйка лично сдала с пожеланиями: «внести свой вклад в борьбу с ненавистным врагом». Всего в Ленинград было направлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью справились со своей задачей — очистили город от грызунов. Так что среди питерских мурок почти не осталось коренных, местных. Многие имеют ярославские или сибирские корни. Однако, это не важно. С тех пор к своим котам местные жители относятся с обожанием и трепетом.

В Петербурге на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань уважения тысячам животных, погибшим в страшные дни блокады Ленинграда.

Презентация «Кошки блокадного Ленинграда» тронула воспитанников до глубины души. Ребята с особым интересом прослушали материал, внимательно рассматривали фотографии, задавали много вопросов, рассказывали свои истории о кошках.

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А вы знали об этом?

Музыканты, которые до последнего играли на палубе тонущего Титаника пошли на дно вместе с ним. Весьма странными являются слухи о том, что капитану Смиту удалось выжить. Например, некоторое время спустя после катастрофы, летом того же года, некий житель Балтимора по имени Питер Прайал сообщил, что встретил капитана у себя в городе. Прайал не был сумасшедшим. Это был весьма уважаемый местный бизнесмен. Он говорил, что ему довелось несколько десятков лет назад служить под началом Смита. Поэтому он узнал бы его при любых обстоятельствах, как бы не изменилась его внешность. Кроме того, врач Прайала засвидетельствовал, что тот был «абсолютно вменяемым и не страдал галлюцинациями».

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43858225501)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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