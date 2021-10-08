Приметы и мнения священников, относительно купания в православные праздники.

Сейчас существует огромное количество поверий относительно церковных праздников. До наших времен дошло мнение, что в большие церковные праздники, такие как и Троица, Благовещение, даже «птица гнезда не вьет». В статье мы разберемся, можно ли купаться в праздники.

Можно ли мыться, купаться в большие православные церковные праздники взрослым?

Многие оправдывают свою лень и прикрываются божественными праздниками. На самом деле это неправильно, так как мнение священнослужителей в этом вопросе достаточно определенные. Священнослужители считают, что все рабочие дела, физический труд, какие-то неотложные работы в церковные праздники делать можно. Но выполнение этих дел не должно быть вместо посещения храма. То есть верующий человек должен посетить храм.

После молитвы и богослужения, можно приходить домой и заниматься своими делами. То есть, можно шить, вязать, стирать, мыться, купаться.

На Руси Христианство народу навязывалась, поэтому одним из способов заставить людей приходить в храм, было осуществить запрет. Сказать, что если вы не будете посещать храм, Бог вас накажет.

Крещение

Можно ли мыть голову, ходить в баню в православии: приметы, мнение священника

В те времена не работали бани и парикмахерские в Прощенное, Вербное и, вообще, любое воскресенье.

Это было сделано для того, чтобы люди вместо какой-то физической работы, отдыха, приходили в храм. Точно также дела обстояли не только с воскресеньями, но и с православными праздниками. Такими как Троица, Благовещение, Пасха.

Мнение священника:

Сейчас вера никому не навязывается, поэтому верующие люди самостоятельно в православные праздники идут в церковь. Они свое время тратят на то, чтобы помолиться и осуществить богослужение. Соответственно этот день полностью посвящается молитвам и служению Богу.

Ну если в этот день есть какие-то неотложные дела, вы посетили храм, помолились, то все домашние дела, такие как стирка, готовка, уборка, и купание осуществлять можно. То есть мыться, купаться, мыть голову в православные праздники можно. Священнослужители приветствуют приход в храм чистого человека.

Ни в коем случае нельзя оправдывать свою лень и откладывать какую-то физическую работу, труд на огороде из-за православного праздника. Это делать запрещено.

То есть все традиции относительно запрета на физический труд, уборку в доме, приготовление пищи, вышивание, шитье, является не больше чем приметами и традициями, которые пришли к нам еще со времен Руси, когда христианство навязывалось.

Храм

Можно ли купать детей в большие православные церковные праздники?

К сожалению детям не объяснишь, что в православный праздник, такой как Рождество, Сочельник и Радоницу пачкаться нельзя, копаться в грязи тоже не стоит. Особенно дети 1-3 лет могут шкодничать, пачкаться. Откладывать на следующий день мытье или купание ребенка не стоит.

Перед посещением храма в Покров день, перед Рождеством ребенка нужно помыть, привести в порядок, причесать и прийти с ним на богослужение. После этого, если ребенок запачкается, его можно мыть и купать независимо от того, какой это день. В православные праздники гигиенические процедуры осуществлять необходимо.

Церковный праздник

Как видите, священнослужители разрешают заниматься домашними делами, уборкой, приготовлением еды, купанием, мытьем головы в православные праздники. Это можно делать в том случае, если эти дела не осуществляются вместо посещения храма. После посещения церкви, вы можете заниматься чем хотите.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2319728001951467938/

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