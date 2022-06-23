Суровое наказание для невесты: почему девушка на Руси могла утопиться после первой брачной ночи

Обычаи и нравы древних славянских племен разительно отличались от жизненного уклада в более поздние века. Сегодня многие традиции и ритуалы кажутся не просто странными: они неприемлемы. Обычай самоубийства невест сразу после первой брачной ночи является одним из самых диких, по мнению современных людей. Но, он возник не на пустом месте. Ведь были причины, которые толкали несчастных девушек на такой шаг? Стоит в них разобраться.

Что заставляло девушек топиться после первой брачной ночи?

Под водой

Необходимо уточнить, что подобные случаи не были массовыми. Для того, чтобы невеста поутру пошла к ближайшему глубокому водоему с целью утопиться, нужны были исключительные обстоятельства.

В Древней Руси к свадьбе тщательно готовились. Девушки вручную шили приданое, украшая его вышивкой в виде орнаментов-оберегов разных цветов. Шились свадебные наряды и готовились угощения. Одним из обязательных ритуалов был подарок от юной невесты матери мужа. Она преподносила собственноручно сшитую и вышитую рубаху. Если свекрови подарок не нравился, то девушку «славили» перед всеми односельчанами, как неумеху и белоручку.

Жених и невеста

В те времена таинство первого соития происходило при свидетелях, в процессе празднования свадьбы.

Молодым обустраивали отдельное помещение или ложе за загородкой, занавеской. Особое внимание уделяли брачному ложу. Под него укладывали поленья, рядом раскладывали снопы ржи и мешочки с мукой, устилали мягкими перинами.

Наблюдатели стояли рядом, со свечками в руках. Именно оттуда пошло выражение: «держать свечку». Они контролировали соблюдение всех положенных ритуалов и являлись доверенными свидетелями. Если девушка оказывалась «порченой», то судьба ее была горькой. Гнев новых родственников, презрение родни и односельчан вынуждали невест идти на крайние меры.

Что в те времена понимали под «порчей»?

· Нашим современникам это сложно понять, но невесту могли признать «негодной» в том случае, если у жениха не получалось выполнить супружеский долг. Виноватой назначали именно девушку. И никаких объяснений, слез не слушали. Не было и сочувствия, попыток забрать дочь под родительский кров. Таким женщинам, неспособным возбудить собственного мужа, была одна дорога – в омут.

· В некоторых родах и племенах позором покрывали девушек, не сохранивших невинность до свадьбы. Если на рубашке новобрачной не было крови, «порченую» невесту изгоняли обратно в родительский дом. И о замужестве, детях ей можно было даже не мечтать. В некоторых случаях девушки просто не выдерживали всеобщего презрения, насмешек, и предпочитали уйти из жизни. К счастью, в большинстве славянских племен добрачные связи не считались зазорными. Даже детей, родившихся до брака от других мужчин, охотно принимали в семью. Выжившие, здоровые ребятишки свидетельствовали о хорошей наследственности и плодовитости женщины.

· Был и еще один фактор, который мог довести юную девушку до ближайшей реки. Браки часто были договорными, хотя любящие родители старались прислушиваться к сердечному зову своего чада. При таком сговоре, невеста видела будущего мужа только в день свадьбы. И, если он вызывал резкое неприятие, то после первой ночи молодая жена предпочитала утопиться. Разводов в те времена не признавали.

У воды

С приходом на Русь христианства часть обычаев забылась, а некоторые претерпели изменения. Так, девственность невесты была возведена на пьедестал. И несмываемым позором стала потеря невинности до свадьбы. Именно тогда зародилась традиция демонстрировать кровь на простынях на утро после свадьбы всем прохожим.

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А вы знали об этом?

Если обратиться к французским источникам, мы увидим, что как ,ни странно, война 1812 года для Франции стала победной, даже несмотря на то, что русские гнали французов «мокрыми тряпками до самого Парижу». Во Франции есть даже книга «1812. Победа под Москвой» - название говорит само за себя. Автор пишет, что в России, мол, верят, что русские под Бородино разгромили французов, или по крайней мере была ничья. «Но все серьезные историки – дословно привожу слова автора – знают, что русские на самом деле были разгромлены!». Сам же Наполеон написал про войну с Россией так: Французы были достойны того, чтобы победить, а русские заслужили снискать себе славу непобедимых».

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