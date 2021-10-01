В мире бодибилдинга мало кто не знает этого легендарного имени - Флекс Уиллер. Он король многих соревнований, уничтожавший всех своих соперников в 90-е годы. Шварценеггер сказал, что считает Уиллера одним из величайших бодибилдеров, которых когда-либо видел мир.

Но, при всем при этом Флексу так ни разу и не дали стать Мистером Олимпия! Арнольд сделал все чтобы это исправить, многократно вручая ему статуэтку победителя Арнольд Классик! Так же Флекс многократно становился вице-мистер Олимпия, а зная "порядочность" и "объективность" судейства это фактически неформальное признание Флекса Мистером Олимпия, как минимум один-два раза!

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

Я знаю прекрасно на своей шкуре как это все делается. Ко мне не раз за кулисы приходили судьи чтобы извиняющимся голосом сказать: "Мы все знаем что ты фактически первый, форма самая лучшая, но чисто формально на этот раз ты станешь вторым"

Я считаю это позорным пятном на истории Олимпии, где кубок Ивана (Юджина) Сандова получали куда менее достойные. При всем уважении но куда там Фрэнко Коломбо или тем более Френку Зейну до Уиллера? Тот был пропорциональнее и красивее самого Арнольда. но обладал большей мышечной массой чем последний!

Высокий. пропорциональный с тонкой талией и прекрасным позированием он был можно сказать той самое золотой серединой между недоразвитыми бодибилдерами золотой эры и переразвитыми понстрами вроде Маркуса Рула или Биг Рами.

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

Рост 179 см.

Вес в сезон 116 кг.

Вес в межсезон 127 кг.

Бицепс 56 см.

Грудь 142 см.

Талия 70 см.

Бедро 79 см.

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

Начало

Кеннет Уиллер родился 23 августа 1965 года в районе Фресно, штат Калифорния в очень бедной семье. Во времена его детства бедность была обычным делом. В семье мальчик пережил жестокое обращение и насилие.

В школьные годы парню поставили диагноз дислексия, из-за чего ему пришлось столкнуться с насмешками одноклассников и даже подумать о самоубийстве. Переломный момент наступил, когда жизненные обстоятельства привели его к боевым искусствам. В спорте Кеннет оказался очень успешным. Начав с боевых искусств, будучи подростком, он перешел в бодибилдинг.

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

Во время тренировок по боевым искусствам в юности Кеннет мог делать шпагаты и другие удивительные трюки гибкости. За это он и получил прозвище «Flex».

В молодости Уиллер стал офицером полиции, что было его первой профессией. Однако любовь к бодибилдингу быстро взяла верх, и именно на нём он сосредоточил всё свое внимание, становясь все больше и сильнее.

Достижения

Флекс впервые участвовал в соревнованиях в 1983 году, но только в 1989 году занял 1-е место на чемпионате NCP Mr. California Champtionship.

Чувствуя вкус к победе, он продолжал соревноваться на протяжении 1990-х и 2000-х годов.

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

За свою долгую карьеру он выиграл множество титулов, таких как 5-кратный победитель Ironman Pro, 4-кратный победитель Arnold Classic, а также Гран-при Франции, South Beach Pro Invitational, Night of Champions, и Гран-при Венгрии.

Уиллер трижды финишировал в качестве вице-мистера Олимпии. В боевых искусствах он имеет 70 непобежденных боёв с 20-летнего возраста. То есть Флекс это точно не "неповоротливый шкаф" и он точно не "ляжет с одного удара".

В 1994 году атлет попал в серьезную автомобильную аварию, которая едва не стоила ему жизни. Он разбился на своем Mercedes-Benz и сломал себе шею. Врачи считали, что мужчина останется парализованным на всю жизнь. На восстановление Уиллеру понадобились долгие месяцы, и он не только встал на ноги, но и вернулся на подиум.

Флекс снова пошел на соревнования, но ему поставили диагноз хроническое заболевание почек под названием «фокальный сегментарный гломерулосклероз».

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

«Врачи сказали мне, что у меня самое агрессивное заболевание почек, известное человеку, и от него нет лекарства. Они также сказали мне, что моя жизнь висит на волоске, и мне понадобится пересадка почки».

Ходили слухи, что прием стероидов вызвал такое заболевание, но Уиллер сказал, что эта болезнь была наследственной. Некоторые профессионалы предполагают, что использование стероидов могло еще больше усугубить состояние.

В 2003 Флексу сделали пересадку почки, и он продолжил участвовать в Arnold Classic 2005 года, где продемонстрировал свои боевые навыки и одержал победу.

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

А потом Флекс всё же ушел из бодибилдинга

С тех пор Уиллер работал директором по связям с общественностью и СМИ в компании, занимающейся спортом и питанием. В октябре 2019 года Флексу пришлось ампутировать часть правой ноги из-за продолжающихся осложнений с почкой. Он документирует ход своего восстановления в Instagram.

Сейчас Флекс Уиллер представляет миру свою собственную линию пищевых добавок для спортсменов и является лицом собственной марки спортивной обуви. Интересно, что одно из самых больших мечтаний Уиллера – войти в актерский мир и, как он надеется, украсить большой экран.

Тренировки и питание

Как и большинство бодибилдеров с подобными достижениями, Флекс использовал много тяжелых весов с небольшим количеством повторений. Он тренировался, используя раздельные программы, немецкий объемный тренинг и прогрессивную перегрузку.

Диета Уиллера кардинально изменилась с годами после дополнительного стресса, связанного с пересадкой почки и возвращением к боевым искусствам. Хотя можно с уверенностью сказать, что его диета состоит в основном из нежирных белков, полезных жиров и сложных углеводов, а также изредка читмила.

На одном из американских сайтов удалось найти пример рациона спортсмена.

Флекс Уиллер: самый красивый бодибилдер в мире, потерявший ногу

Инстаграм Флекса Уиллера

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