Не глупее обезьян: какими орудиями труда пользуются муравьи?

Мы уже давно просекли, что муравьи имеют семь пядей во лбу. Миллионы лет эти хитрые маленькие членистоногие занимаются сельским хозяйством, отстраивают гигантские мегаполисы и даже соблюдают карантин (тут они нас обошли). Но уж точно мало кто ожидал, что найдутся муравьи, которые просекли, как создавать орудия труда и облегчать себе жизнь за их счёт!



Неожиданная способность обнаружилась у мурашей рода афеногастер. Внешним видом ребята, мягко говоря, не впечатляют. Обычные такие насекомые размером от 4 до 9 миллиметров. Повстречать их можно в Южной Америке и Африке. Житие работяг мало отличается от собратьев. Только вот эволюция сыграла с ними злую шутку.





Чтобы переносить еду и влагу муравьи используют зоб (вырост пищевода). Беда в том, что у афеногастеров этот зоб настолько мелкий, что почти бесполезный. Как вы уже поняли, животины компенсировали размеры своего органа смекалкой. Они хватают материал, который хорошо впитывает влагу, и опускают его в жидкость! Смоченный инструмент отправляется в муравейник и выжимается во рты страждущих.



Сначала биологи предположили, что насекомые просто «запрограммированы» брать распространённые в их среде обитания материалы, но дальнейшие тесты опровергли эту гипотезу.

Оказалось, что каждый отдельно взятый муравей использует все доступные материалы, чтобы определить, какой из них впитывает влагу лучше. При доступе к вате или губке, муравьи переходили исключительно на них, бросая хорошо знакомые им листики и веточки.



Картина маслом: муравьи, разбавленный мёд и две кучки произведённого человеком мусора



Такое сложное поведение — привилегия исключительно интеллектуальной элиты. Использовать орудия труда догадываются лишь те члены муравейника, которые получили наивысшие баллы в ходе поведенческих тестов, специально разработанных для муравьёв. Иначе говоря, орудиями труда пользуются лишь самые любопытные, активные и смелые насекомые.





Фото из той же серии экспериментов. Насекомые отобрали самые впитывающие материалы и затащили их прямо в лужу



В общем, всё как у людей: пока большинству проще действовать по правилам, горстка отчаянных авантюристов изучает окружающий мир и стремится использовать его для облегчения работы. Что тут скажешь, дикая природа воистину удивительна!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2281030546885970827/

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