Смерть Андропова: почему западные СМИ в ней обвиняли Ватикан

Смерть любого мирового лидера становится объектом для споров. Не стала исключением и кончина Юрия Андропова. В зарубежной прессе, например, муссировалась мысль о том, что Андропов был отравлен Ватиканом. И на то у Ватикана якобы были свои причины.

Покушение на Папу и советский след

Самым громким событием 1981 года в Европе стало покушение на Папу Римского Иоанна Павла II. 13 мая на площади Святого Петра в Риме турецкий террорист Мехмет Али Агджа ранил понтифика и вместе с ним и случайных прохожих. Благодаря сотрудникам службы безопасности преступник был схвачен прямо на месте преступления. Агджа указал на «болгарский след» в данном деле, в результате чего был арестован представитель авиакомпании «Балкан» Сергей Антонов. Подтверждений слова террориста не нашли, и спустя 2,5 года за недостаточностью улик Антонов был выпущен на свободу. А вот Агджа был приговорен к пожизненному заключению.

Однако версия о том, что именно болгарские спецслужбы организовали покушение на Иоанна Павла II, не была забыта. Мало того, в качестве одного из основных фигурантов этого инцидента называли и КГБ, с которым якобы был связан болгарин Антонов. Масла в огонь подливал и сам Агджа, который, находясь в тюрьме, в 1983 году отправил в посольство США в Риме письмо следующего содержания: «Чтобы ликвидировать советскую угрозу, надо объявить общественности, что ответственность за покушение несет Андропов, и таким образом заставить Кремль сменить своего лидера». Письмо попало в руки журналистов и было опубликовано в издании «Респубблика».

Отравители повсюду

Как утверждает Рой Медведев, автор книги «Политические портреты. Леонид Брежнев, Юрий Андропов», никаких улик насчет причастности к покушению на Папу Римского КГБ и его тогдашнего Председателя Юрия Андропова обнаружено не было. Однако эта версия, не получив убедительного продолжения, привела к новому витку противостояния между Западом и «империей зла», как называли Советский Союз. Тем более, что вскоре после задержания Мехмета Али Агджу чуть не отравили прямо в стенах тюрьмы Ребибиа. С этого момента пищу для террориста готовил специальный повар, а блюда, предназначенные для Агджи, пробовал начальник очередной вахты тюремщиков.

В том числе в связи с упомянутым эпизодом в 1984 году, когда не стало Юрия Андропова, занимавшего уже пост генсека, в западной прессе тут же распространились слухи о том, что тот был отравлен. Зарубежные журналисты не позабыли и «советском следе» в деле о покушении на Иоанна Павла II. Именно поэтому высказывались предположения об организации отравления Андропова сотрудниками Службы безопасности Ватикана. Якобы для этого Ватикан обратился за помощью к польскому движению сопротивления, которое сумело внедрить в ряды врачей, обслуживавших Андропова, своего человека. Будто бы тот во время осмотра или проведения процедуры и ввел генсеку яд.

Причины и последствия

Впрочем, подобные версии поддерживались на первый взгляд весьма обоснованными доводами. Например, Леонид Млечин в своей книге «Загадки и тайны холодной войны» пишет о том, что назначение на пост Папы Римского поляка Иоанна Павла II на фоне холодной войны выглядело огромной неприятностью для социалистического лагеря. Тем более что понтифик обладал даром располагать к себе людей. В Москве с тревогой наблюдали, с каким восторгом поляки встречали Папу. Кроме того, ни одному из предшественников Иоанна Павла II не удавалось столь удачно использовать в свою пользу телевидение.

Да и дальнейшая судьба террориста Мехмета Али Агджи вызывает больше вопросов, чем ответов. Во-первых, Папа Римский чуть ли не сразу объявил о том, что простил своего неудавшегося убийцу и потребовал его помиловать. В 2000 году Агджа был помилован президентом Италии и выпущен из итальянской тюрьмы, где провел 19 лет. После этого Агджа был выдан Турции, где должен был отбыть срок за убийство в 1979 году журналиста Абди Ипекчи. В 2010 году он окончательно вышел на свободу и написал мемуары, в которых отрицал причастность КГБ к покушению на Папу. Мало того, Агджа заявил о желании обратиться в католичество и обосноваться на родине Иоанна Павла II, которого называл своим другом.





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