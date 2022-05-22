Как ненужных жён в Англии продавали на рынке

Джон Тертон и его жена Мэри часто ссорились. В деревеньке Эмли, что в Западном Йоркшире, об этом знали все: иногда супруги громко выясняли отношения. Этот неудачный союз завершился в 1826 году, когда Джон уступил Мэри сапожнику Уильяму Кею всего за пять шиллингов. Неугодных жен в Англии продавали с XVIII по начало XX века.

Звучит нереально, но англичане на протяжении нескольких веков допускали продажу своих жён. Священник Сабин Бэринг-Гулд из графства Девоншир рассказывал в мемуарах, как ребёнком стал свидетелем такой сделки. Однажды июньским утром 1844 года местный издатель направился на рынок, откуда вернулся с женой. Чтобы избежать кривотолков, уточнил у викария и юриста: законна ли продажа? Ему подтвердили, что всё сделано по правилам.

Это не было повсеместным явлением, и всегда вызывало живейший интерес у окружающих. Но к такому способу расторгнуть брак прибегали сотни англичан. Не случайно Томас Харди в 1886 году написал роман «Мэр Кэстербриджа», где события разворачиваются как раз на фоне такой истории. Герой книги, Майкл Хенчард, однажды сильно повздорил со своей женой Сьюзен. И наутро продал её вместе с дочерью за пять гиней. Потом Майкл сильно раскаялся в своем поступке, но было уже поздно.

«Я плакал, когда работал над этим романом», - позже признавался Томас Харди. Критика того времени считала, что он излишне сгустил краски. Но столетие спустя книгу назвали шедевром, затрагивающим важную социальную тему.

Дело в том, что английское законодательство очень строго «закрутило гайки». В 1753 году был принят «Закон о браке», который сделал невозможными тайные союзы и усложнил процедуру вступления в брак. Кажется странным, но до этого момента официальная церковная церемония не была обязательной! Требовалось согласие двух сторон и подходящий возраст (у девушек – двенадцать лет, у юношей – четырнадцать). Но в восемнадцатом столетии всё изменилось. Венчаться в церкви, в присутствии священника, стало важным требованием. Были и другие нюансы. Те, кто хотел их обойти, бежали в Шотландию – там венчали всех, вне зависимости от возраста и согласия семей.

Но сложнее всего было добиться развода. С середины шестнадцатого века в Англии разрешали расторжение союза только по одной причине – из-за факта доказанного нарушения супружеских обетов (то есть, нужны были свидетели). Ни отсутствие детей, ни безумие супругов, не являлись достаточным основанием для отказа от уз. Если однажды сделанный выбор оказывался неудачным, мужу и жене рекомендовали одно средство – смириться. Но с этим были согласны не все. Так в Англии распространилось явление, которое можно условно назвать «продажа неугодных жён».

Художник Томас Роулендсон лично видел несколько «аукционов» в начале XIX века и написал об этом ряд карикатур. Судья Уильям Блэкстоун подвёл и юридическую основу для продажи – жена, говорил он, является собственностью мужа. Закон королевства провозглашал, что после брака женщина не просто переходит под опеку супруга, а фактически становится его вещью. У англичанки в восемнадцатом и девятнадцатом столетии не было возможности пользоваться своим приданым и средствами мужа без его на то согласия. А он, если захотел, мог и продать свою супругу, за фунт или больше. Известно, что однажды сговорились на кварте пенного напитка.

Конечно, такого не могло быть в высшем английском обществе. Там использовали несколько иные способы расстаться – очень редко добивались официального развода. Чаще просто предпочитали жить в разных домах. А вот на аукционы и рынки шли бедняки, максимум – средний класс. Хотя известен и случай маркиза Карнарвона, который в 1741 году купил жену конюха и заключил с ней официальный союз! Горничная превратилась в леди!

В 1804 году один лавочник из Лондона с помощью продажи устроил свою судьбу и судьбу своей жены – они давно не ладили, и женщина хотела завести семью с другим человеком. Совершили сделку, ударили по рукам. В результате каждый зажил своей жизнью, более счастливой, чем прежняя. Интересно, что в 1814 году бедняка Генри Кука заставили продать жену… власти города Эффингема! Дело в том, что Кук запутался в долгах, и его жена с ребенком могли угодить в работный дом. Власти постановили – лучше продажа. Вопрос был решен за несколько дней.

Но чаще всего такие истории порождали путаницу: кем считать детей, рождённых во втором браке? А если первый муж решил повторно жениться, то, как это правильно оформить? У священников голова шла кругом, и они либо закрывали глаза на «нюансы», либо старались со своих кафедр проповедовать отказ от продаж.

Кстати, история Джона Тертона и Мэри, с которой я и начала эту статью, не завершилась продажей. "Второй супруг" молодой женщины прожил совсем недолго, и когда его не стало, Мэри… сразу же вернулась обратно к Джону. Удивительно, но больше они не ссорились, и прожили в ладу друг с другом еще три десятка лет.

Последний факт продажи жён зафиксирован в Лидсе, в 1913 году.

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А вы знали об этом?

Существование еврейских корней у Ленина подтверждено многими историческими трудами. Исследователи «докопались» до прапрадеда Ильича по материнской линии, Ицко Бланка, который жил на Волыни в маленьком городке Староконстантинове.Но наиболее яркой фигурой в «ленинской еврейской генеалогии» был прадед будущего разрушителя империи, Мошко Ицкович Бланк. Он обладал обыкновенным жуликом и негодяем и умудрился настроить против себя всю еврейскую общину города. Его обвиняли в краже соломы, мошенничестве, обмане клиентов и даже в «организации» пожара, который уничтожил 23 дома добропорядочных евреев. По последнему обвинению Мошко провел почти целый год в тюрьме, пока специальным решением Сената в Санкт-Петербурге его не признали невиновным.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43299824673)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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