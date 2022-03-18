При каком условии девушку с ребенком брали замуж на Руси

В первую очередь боялись жениться на «ялице», то есть бесплодной девушке. Поэтому избегали худых девиц — считалось, что они не смогут забеременеть и выносить ребенка.

Худые

У худых девушек зачастую узкий таз, поэтому в древности они часто умирали при родах, либо же погибал ребенок. Еще худоба рассматривалась как болезненность — например, она могла быть признаком туберкулеза или чахотки.

Кроме всего, худая девушка не могла тянуть на себе все хозяйство. Русские женщины не только пряли у окна по вечерам, но и работали в поле, занимались по хозяйству, на огороде, обшивали всю семью, занимались детьми, а для этого требуется немало сил и энергии, которых у худых просто нет.

Также считалось, что если девушка худа – значит, она из небогатой семьи, а зажиточные крестьяне хотели видеть в своей семье только равных, чтобы не иметь нахлебников. Худоба нашими предками считалась признаком уродства, вырождения.

Вопрос девственности мало кого волновал. Если у девушки до замужества был ребенок, это означало, что она годна продолжить род будущего мужа, так как уже справилась со своей основной обязанностью – рожать детей.

Больные

Наличие же даже небольшой царапины, болячки и даже насморка могло поставить под угрозу будущее замужество девушки.

В лучшем случае семья невесты могла отделаться от дочери, увеличив приданное. Если же у девушки были серьезные заболевания или увечья – ее считали бракованной.

Не хотели также брать замуж девушек, которые имели какие-либо отметины на теле – большие родимые пятна, родинки, ведь они считались серьезными недостатками здоровья. В связи с этим невесту старались никому не показывать и все царапины, ушибы залечить именно перед свадьбой.

Невест перед свадьбой тщательно охраняли еще и потому, что находились добродетели, которые пытались помешать свадьбе. Например, царь Михаил Федорович захотел жениться на бедной дворянке Марии, а его мать эта кандидатура не устраивала.

Когда должна была состояться свадьба, невеста заболела, причина заболевания была проста – она отравилась пирожными с несвежими взбитыми сливками, которые ей подсунула мать Михаила Федоровича. Хотя со здоровьем у нее все было хорошо, этот факт стал причиной расторжения помолвки. В то время в ход шло все – и колдовские заговоры, и женские хитрости.

За восемнадцать

Лучшим возрастом для брака считался период с 12 до 15 лет. Причем девушкам можно было выходить замуж с 12 лет, а мальчикам с 15. Если же девушке исполнялось 18 лет или больше, а ее никто не брал замуж, она рисковала и вовсе остаться в девках. Считалось, если девушку не взяли замуж вовремя, то позже это делать не имеет смысла – значит с ней что-то не так, а порченый товар брать никто не хотел.

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