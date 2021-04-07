Мост вздохов в Венеции: его мрачная история и удивительная легенда, которая касается каждого из нас

Мост вздохов — одна из самых знаменитых достопримечательностей Венеции. Он находится над Дворцовым каналом — Рио ди Палацио. Сделан мост из белого известняка, украшен замысловатой резьбой и имеет маленькие решетчатые окна.

Построен один из старейших мостов города был в 1602 году, чтобы соединить дворец Дожей с вновь созданной тюрьмой. Архитектором стал Антонио Конти.

Мост вздохов является известной достопримечательностью Венеции…

Но его история не очень приятна

Название моста может вызывать удивление, но причина этого названия довольно трагична. Мост использовали для того, чтобы привести заключенных из комнат для допросов, расположенных во Дворце дожей, в камеры Новых тюрем. Именно поэтому у него есть надежные стены и крыша.

Считалось, что осужденные, проходя через мост, смогут мельком взглянуть на внешний мир в маленькое окошко, прежде чем отправятся отбывать наказание. В те времена из-за плохих условий содержания практически никому из заключенных не удавалось выйти на свободу после окончания срока…

Поэтому он и называется «Мост вздохов»

Но это может быть всего лишь романтизированная версия истории, так как к тому времени, когда был построен мост, большинство заключенных в Новых тюрьмах отбывали небольшие сроки наказания. Кроме того, через такие крошечные окошечки было довольно трудно что-либо увидеть. Это был довольно грустный последний взгляд на внешний мир.

Вот что видел заключенный через маленькое окошко моста

А такой вид открывается с вершины моста

Сегодня Мост вздохов связан с другой, гораздо более вдохновляющей легендой. Венеция – романтический город, поэтому и возникла новая легенда, связанная с мостом. Говорят, что если влюбленные поцелуются на гондоле на закате солнца, проходя в это время под Мостом вздохов, их любовь будет вечной.

Легенда гласит, что влюбленные, целующиеся на гондоле под Мостом вздохов, будут вечно любить друг друга

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