Как тактично прекратить отношения с подругой

Дружеское общение играет огромную роль в социальной жизни человека. Друзья – это единомышленники, которым мы доверяем и к которым обращаемся за советом и поддержкой в трудные моменты жизни. На протяжении долгих лет они радуются всем нашим победам и грустят вместе с нами в период неудач.

С возрастом человек меняется и развивается, изменяются и его дружеские отношения. К сожалению, не всегда в лучшую сторону. Иногда подруга уже не дарит того позитива, как раньше, а порой вызывает только негативные эмоции.

И вы понимаете, что ваши дороги разошлись, и желаете прекратить общение. Но как избавиться от подруги тактично, без истерик и скандалов? В этой статье вы сможете прочитать о том, когда нужно расставаться с человеком. И что сделать, чтобы процесс прошел безболезненно для всех сторон.

Токсичная дружба

Всем девушкам, которые задумываются о том, как избавиться от подруги, следует познакомиться с термином «токсичная дружба». Под этим словосочетанием принято понимать такой формат отношений, при которых вы поддерживаете дружескую связь с человеком, но при этом что-то в общении вас не устраивает. Первый признак «токсичной дружбы» - отсутствие удовольствия от совместного времяпровождения.

Вся трагедия таких «ядовитых» связей в том, что их нелегко разорвать. Если подруга предала, обманула или наговорила гадостей, то порвать с ней легко. Но что делать, если ничего такого не было, но после каждой встречи у вас упадок сил и снижается самооценка? То есть осознание того, что в ваших отношениях присутствуют негативные моменты, есть, но что с этим делать - неизвестно.

Когда пора расставаться?

Психологи рекомендуют честно ответить на несколько вопросов:

Меняют ли меня эти отношения в худшую сторону? Это временный этап отношений или подобное происходило всегда, но я каждый раз закрывала глаза? Есть ощущение того, что подруга наслаждается моими неудачами и проблемами? Мной пользуются? Есть ощущение, что я постоянно решаю чужие проблемы? Теряла ли я друзей из-за этого человека?

Если на все вопросы ответ утвердительный, то следует задуматься о том, как избавиться от плохой подруги. Для этого есть несколько хороших способов.

Поэтапное уменьшение общения

Как избавиться от подруги тактично и без скандала? Один из самых лучших методов – это постепенное уменьшение общения. Процесс длительный, но наименее болезненный. И не следует путать его с полным игнорированием подруги – это вызовет бурную реакцию с ее стороны.

При поэтапном уменьшении вы меньше проводите времени вместе: если раньше встречи были ежедневными, сведите их количество до 1-2 раз в неделю, потом до пары раз в месяц, а затем и совсем пропадите из ее жизни. Чтобы не было обид, ссылайтесь на сильнейшую занятость и не забудьте придумать правдоподобную легенду. Но лучше всего действительно занять себя работой, новым хобби или заняться спортом.

В общем, «извини дорогая, но времени на тебя нет!»

Эта методика хороша тем, что с уменьшением количества встреч часто пропадает злость и раздражение, и вы понимаете, что этого человека было в вашей жизни ну очень много. Но когда встречи стали более редкими, у вас вновь наладилось общение. Вот как избавиться от надоедливой подруги и не потерять при этом человека навсегда!

Откровенный разговор

Вас связывает слишком много личного? Вы дружите много лет? Вы не представляете себя без этого человека, но продолжать «токсичные» отношения не хотите?

Если говорить о том, как избавиться от лучшей подруги, то наилучшим выходом будет откровенный разговор. Обдумайте его заранее. Набросайте на бумаге все то, что вас не устраивает. И выскажите все прямо в лицо – спокойно, без оскорблений и негативных эмоций.

Если подруга начнет оправдываться, ее стоит выслушать. Это хороший шанс начать конструктивный диалог и понять, что вам делать дальше. В результате беседы вам придется выслушать о себе массу неприятного – ведь у вашей лучшей подруги наверняка накопились свои обиды, так как никто не идеален.

После такого разговора возможен новый виток дружбы – обновленный, без старых обид. Или же окончательный разрыв.

Здесь важно не попасть в ловушку: в одной из форм «токсичной» дружбы такие разговоры ведутся регулярно, эмоционально и до полного истощения сил. Если вы неоднократно выясняли отношения с лучшей подругой, то лучше найти иной способ устроить разрыв.

Провокация

Как избавиться от подруги так, чтобы она была инициатором разрыва? На самом деле это довольно опасный, хотя и действенный метод. Здесь важно не перегнуть палку и не надавить на слишком больное место, чтобы не оказаться негодяйкой в глазах не только бывшей подруги, но и ближайшего окружения.

Что делаем? Активно критикуем подругу, но мягко: отмечаем неудачную прическу, макияж, выбор одежды и т. д. Не забываем говорить о том, что она неправа – всегда и везде. Выбалтываем «случайно» неловкий секретик – небольшой скелет из шкафа, а что-то мелкое, но постыдное. Потом извиняемся!

В общем, ведем себя как настоящая «токсичная» подружка, и совсем скоро от вас сами захотят избавиться.

Полностью прекращаем общение

Чаще всего девушек волнует вопрос о том, как избавиться от назойливой подруги. По-настоящему надоедливой, которая не признает за вами право тратить свое личное время и на других людей тоже. Ее отличительные черты – избыток свободного времени и отсутствие личной жизни, которую она компенсирует, слушая рассказы о ваших любовных отношениях. Она часто болтлива и не имеет других друзей, чтобы реализовать свою потребность в общении. Так что весь удар принимаете вы.

На самом деле такие люди часто несчастны. И некоторые только из жалости продолжают общение, по сути, смиряясь с постоянным присутствием в своей жизни постороннего человека. Но не все готовы на такое самопожертвование.

Иногда с надоедливыми подругами работает метод поэтапного снижения общения – до приемлемого уровня, после чего они становятся вполне приятными и желанными гостями в вашем доме.

Но иногда такие люди не способны вести себя тактично: они врываются к вам, независимо от того, заняты вы или нет, не слушают ваши слова о том, что у вас нет времени, и буквально преследуют вас везде и всюду. Они давят на жалость, при этом обижаются на проигнорированные звонки и сообщения. У таких людей отсутствует понятие о личных границах. Это настоящие энергетические вампиры.

Как избавиться от навязчивой подруги такого типа? Вот здесь придется применить тактику полного игнора и маскировки. Вас теперь нет дома, вы не можете отвечать на звонки, на работу вам отныне звонить строго запрещено, а дома мешают общаться новый бойфренд и любимые хомячки. При случайных личных встречах ссылайтесь на занятость, деспота-мужа, детей, отнимающих все силы, и выматывающую работу.

Со временем этот человек найдет другую жертву-донора, и уже ей придется выслушивать все, что волнует этого человека в каждую секунду времени.

Общение после расставания

Как избавиться от подруги, все приблизительно представляют. Но не каждый человек догадывается, что это лишь первый этап грамотного расставания. Второй – общение после разрыва и реакция на расспросы ближайшего окружения.

У бывшей подруги может быть с вами один круг общения, или вы коллеги, или учились вместе, так что встречаться придется. Можно даже случайно столкнуться на улице. Поэтому учимся реагировать на такие встречи правильно: следует улыбнуться, поздороваться, перекинутся парой банальных фраз и разойтись. Никаких глубоких личных разговоров и долгих бесед!

Удалять бывшую подругу из соцсетей не нужно – это будет выглядеть по-детски. У вас в друзьях 500 контактов, и среди них люди, которых вы даже не помните. Вот и бывшая подруга пусть спокойно числится в списке друзей.

При расспросах о причине разрыва следует быть тактичной и не поливать бывшую подругу грязью, даже если она делает это в отношении вас. Вы – скала, кремень, наконец, просто хороший человек и выше всех этих разборок!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2303592616020937470

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