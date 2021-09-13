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Британцы явили миру очередной «длиннохвостый» суперкар McLaren 765LT Spider

Британцы явили миру очередной «длиннохвостый» суперкар McLaren 765LT Spider

Кудесники из McLaren время от времени балуют автомобильную общественность эксклюзивными моделями. У таких лимитированных линеек есть даже особенные названия, дабы было проще идентифицировать эти машины среди «базовых» экземпляров. Одна из таких — серия Longtail. И на этот раз британские автомобилестроители создали «длиннохвостую» версию на базе открытого McLaren 720S Spider.

Британцы явили миру очередной «длиннохвостый» суперкар McLaren 765LT Spider

Полное имя особенного новичка — McLaren 765LT Spider. В сравнении с донорской моделью он не только прибавил в скорости, но также стал крупнее. Особенность серии Longtail — это удлиненная задняя часть кузова, что позволяет значительно улучшить аэродинамические показатели, а также создает инженерам больше пространства для работы над увеличением прижимной силы. В случае с 765LT (две латинские буквы как раз и указывают на принадлежность к элитарному семейству) был установлен более крупный задний диффузор, переработан аэродинамический обвес по периметру кузова, а также проведены работы над улучшением активного заднего антикрыла. Забавно, что несмотря на увеличенные габариты кузова кабриолет стал легче на целых 80 кг — все потому, что проектировщики активнее использовали карбон при изготовлении кузовных элементов, установили новые облегченные сиденья, а также выбросили на свалку мультимедийную систему и климатическую установку.

А еще нашли место для легкой титановой выхлопной системы и облегченных стекол. Даже жесткая складная крыша выполнена из углепластика. Она, кстати, поднимается всего за 11 секунд, и делать это можно на скорости до 50 км/ч.

Британцы явили миру очередной «длиннохвостый» суперкар McLaren 765LT Spider

Благодаря такому спартанскому подходу к делу McLaren 765LT Spider является самым быстрым на текущий момент открытым суперкаром из когда-либо появившихся на свет. На ускорение с места до 100 км/ч новичку требуется всего 2,8 секунды! Следующий рубеж в 200 км/ч суперкар берет спустя 7,2 секунды после старта с места. Потолок скорости «длиннохвостого» McLaren ограничен на уровне 330 км/ч. Столь выдающиеся динамические показатели — заслуга доработанного бензинового V8 с двойным турбонаддувом, чья отдача была увеличена с 720 до 765 сил. Учитывая относительно малый для модели такого класса вес — всего 1 388 кг — мы получаем почти 600 л.с. на тонну веса. Плюс ко всему инженерами был перенастроен 7-ступенчатый «робот», а также немного переработана подвеска. Можно также отметить тормозную систему от сверхлегкого McLaren Senna, позволяющая суперкару эффективно замедляться с любых скоростей.

Британцы явили миру очередной «длиннохвостый» суперкар McLaren 765LT Spider

Напомним, что Longtail — серия ограниченная. Британцы не стали мудрить с цифрами — сколько лошадок в суперкаре есть, столько мы машин и выпустим. Как итог — всего 765 McLaren 765LT Spider поступит в продажу. И вся квота на 2021 год уже распродана. Можно попытать удачу в будущем году, правда для этого потребуется 310 500 британских фунтов, что на наши деньги составляет почти 32 млн рублей. Но разве у чумовой скорости и принадлежности к лимитированному клубу избранных автомобильных маньяков есть цена?

Британцы явили миру очередной «длиннохвостый» суперкар McLaren 765LT Spider

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