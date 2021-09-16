«Я не твоя собственность»: можно ли избавиться от созависимости

Мы все чаще стали говорить о проблемах в отношениях: об абьюзе, манипуляциях, газлайтинге. И, наконец, признали, что созависимость — это не миф. Осталось найти ответы на ключевые вопросы: почему люди остаются в нездоровых отношениях? И существуют ли здоровые?

Что такое нездоровые отношения? Это отсутствие доверия, невозможность строить общие планы, беспричинные конфликты, молчание вместо разговоров. Отношения, в которые один партнер чересчур вкладывается, а другой не вкладывается вообще.

Эти отношения не наполняют, а разрушают. В них мы испытываем тревогу за будущее: например, женщина может бояться рожать, так как не чувствует, что может опереться на партнера. В них всегда присутствует эмоциональное или физическое насилие.

Почему мы остаемся в нездоровых отношениях

Темой зависимостей и созависимых отношений я занимаюсь семь лет, три с половиной года проработала в клинике реабилитации для семей зависимых людей. Этот опыт позволил понять, насколько много общего в людях, которые живут в созависимых отношениях.

Главное, что объединяет созависимых людей — это непонимание того, что с ними происходит. Как прийти к мысли, что нельзя позволять себя обижать? Как запретить манипулировать собой? Как понять, что ты не чья-то собственность и не жертва?

Как прийти к мысли, что нельзя позволять себя обижать? Как запретить манипулировать собой? Как понять, что ты не чья-то собственность и не жертва? Кроме того, созависимых объединяет чувство страха. Они держатся за нелюбимую работу, невыносимые отношения или друзей, которые постоянно их принижают. Они хотели бы исправить положение, но не представляют, как это сделать. «Я не смогу», «меня бросят», «я буду никому не нужна», «меня не примут такой, какая я есть», — эти и другие страхи управляют людьми на пути к выздоровлению.

Какую мысль мы упускаем в этот момент? Что в новом состоянии нам будут безразличны те, от кого мы зависимы сейчас. Появятся другие — те, кто будет нас любить и ценить.

3 сценария освобождения

Самый большой страх человека, который обнаруживает свое созависимое поведение, — это боязнь заявить о своих границах. Первый раз сказать «нет», позаботиться сначала о себе, а потом о ком-то другом. Потому что мы боимся быть отвергнутыми дорогими нам людьми. Быть непринятыми и брошенными.

Решив отказаться от созависимого поведения, вы можете пойти по одному из трех путей:



Вы меняетесь, и следом меняются ваши близкие

К примеру, вы осознаете, что сами что-то делали не так: давили, бывали капризным, навязчивым человеком. И пересматриваете свое поведение. Близким становится интересно, и нередко они, «включившись» в процесс, тоже начинают заниматься собой. Вы меняетесь, но принимаете то, что другой человек может остаться прежним



Вы занимаетесь саморазвитием, работаете со своим психическим здоровьем и не ждете, что близкий будет заниматься тем же

Хотя у вас много общего, в каких-то вопросах вы расходитесь. И вы принимаете это, лишь договариваетесь о новых правилах и границах. Например, если мужчина зарабатывает меньше вас, вы перестаете фокусироваться на этом. Вы замечаете, как он заботится о вас, когда вы болеете, что он сидит с вашими детьми, что вы себя с ним в безопасности. Другими словами, вы уделяете больше внимания его плюсам и миритесь с тем, что он вам не может дать.



Вы меняетесь и понимаете, что с другим человеком вам не по пути



Собственно, вы осознаете, что не по пути вам уже давно — с тех пор, как с вами стали жить боль, обида и несогласия. Просто раньше не было сил решать эти вопросы, или не было понимания, что их можно и нужно решать. А теперь вы чувствуете, что должны выйти из нездоровых отношений. Ведь если этого не сделать сейчас, жизнь будет упущена.

Существуют ли здоровые отношения?

У каждого своя формула здоровых отношений, но главное в них — это умение договариваться. И в результате двоих устраивает их партнерство: например, мужчина растит детей, а женщина работает. Даже если окружающие скажут, что это неправильно, для них это — здоровые отношения.

Сейчас женщины чаще всего задаются вопросом: «Я зарабатываю, а он — нет. Нужно разойтись?». Тут важно понять, кто это говорит — она или кто-то третий. Надо уметь слышать себя и делиться своими чувствами с партнером. Проговаривать ожидания, выстраивать границы. Это и есть здоровые отношения. А не готовность подстраиваться под чужие представления.

Путь в здоровые отношения — это уже образ жизни. Только чувствуя свою целостность, самоценность, внутреннюю опору, можно выстраивать здоровые отношения: с близкими и родными, с друзьями, с коллегами, с партнером.

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