9 вопросов, на которые стоит ответить до развода

Когда в семье начинается кризис, многие пары задумываются о том, чтобы прекратить отношения. Как принять такое серьезное и радикальное решение? Как понять, что уже точно ничего не исправить? О чем стоит спросить себя, прежде чем подавать на развод? Объясняет психотерапевт, специалист по вопросам брака.

Вступая в брак, мало кто думает, что станет настолько несчастен в отношениях, что всерьез задумается о разводе. Большинство верят, что их союз попадет в число тех, которые длятся вечно. Но семейная жизнь часто наполнена сложностями и проблемами, к которым мы оказываемся не готовы. И не всегда удается справиться. Кто-то находит возможность решить сложные вопросы и двигаться вместе дальше. Другие увязают в ссорах и непонимании и не видят иного пути, кроме как подать на развод.

Клиенты часто спрашивают: «Как точно понять, что пора разводиться?» Они как будто надеются, что есть некий чек-лист, заполнив который они смогут принять верное решение. Многие просят решить, есть ли надежда спасти отношения или не стоит мучиться. Развод — только ваше решение, и никто другой не должен принимать его за вас. Если только вам не угрожает физическая опасность в отношениях, я советую взять небольшую паузу и ответить себе на девять вопросов.

1. Мне нужен развод или мне нужны другие отношения с супругом? Есть разница между несчастливым браком и браком, который нельзя спасти. Ко мне часто приходят пары, которые столкнулись с проблемами, и не знают, как их решить. Если хотите изменить отношения и быть дальше вместе с этим человеком, стоит испробовать другие методы. Развод — последний и радикальный шаг.

2. Обращались ли за помощью и старались ли справиться сами? Семейная терапия помогает не всегда. Если вы ходите к специалисту, но не видите прогресса, это не значит, что пора сдаться. Если вы верите, что за брак стоит бороться, найдите другого терапевта. Возможно, его методы подойдут вам лучше. Главное, не позволяйте терапевту говорить, что брак спасти нельзя.

Если вы живете в состоянии сильного стресса, каждая маленькая неприятность будет казаться огромной и непреодолимой

При этом не стоит забывать, что терапевт не может волшебным образом все исправить. Он не может «исправить» партнера. Перемены и развитие потребуют много добровольных усилий от обоих. Если два любящих человека хотят быть вместе, они смогут найти в себе силы, чтобы справиться с проблемами.

3. Не было ли в последнее время серьезных стрессов? Серьезные трудности возникают в любых отношениях. Иногда они затмевают собой все остальное. К самым частым и тяжелым стрессам относятся финансовые проблемы, потеря работы, потеря ребенка или бесплодие. В этих печальных случаях вероятность развода вырастает в разы. Отношения как здания. Небольшое землетрясение вызовет легкую дрожь, но землетрясение в 9 баллов разрушит даже самый крепкий дом. Если живете в состоянии сильного стресса, каждая маленькая неприятность будет казаться огромной и непреодолимой.

Прежде чем подавать на развод, постарайтесь найти помощь и разобраться с трудностями, которые отравляют жизнь. С большими проблемами трудно справиться в одиночку, особенно если вас окружает скорбь или чувство утраты.

4. Признаю ли я свою вину? Никто не совершенен. Неважно, в чем проблема. Неважно, как ведет себя партнер. В отношениях всегда участвуют двое, и влияют на отношения тоже двое. Возможно, мы критикуем, недооцениваем, не держим обещаний, замалчиваем проблемы, не хотим говорить о своих чувствах. Признать свою вину не значит обвинить себя во всем. Это значит взять на себя ответственность за свои поступки и реакции. Как и ваш партнер ответственен за свои. Понимая свой «вклад» в проблему, вы сможете увидеть пути решения, которые могут изменить семейную жизнь к лучшему.

5. Это изначально было ошибкой, или мы просто перестали справляться? Я часто вижу пары, чьи отношения не задались с самого начала. Это не значит, что супруги ссорились с первых дней. Они не были готовы к вступлению в брак. Например, поженились слишком быстро, не понимая, зачем им это нужно и что за человек с ними рядом. Поженились из-за незапланированной беременности. Или их «свели» родственники.

Если ваш брак попадает под это описание и вы решились на развод, сделайте для себя выводы на будущее, чтобы не повторять прежних ошибок. Если же ваш брак был основан на долгих, прочных и доверительных отношениях и сейчас вы столкнулись с проблемами, возможно, вам нужно поработать над навыками отношений, и дело не в «неправильном» выборе партнера.

6. Если я развожусь из-за проблем с сексом, то старался ли я исправить ситуацию? Проблемы сексуального характера можно решить самим или с помощью терапии. Нет настолько совместимых пар, где оба супруга всегда хотели бы одного и того же в одни и те же моменты времени. И нет таких пар, у которых каждый секс как в красивом романтическом кино. Люди часто сдаются, вместо того чтобы поговорить, проявить гибкость, понимание и щедрость по отношению друг к другу.

Не торопитесь разводиться, если вам просто захотелось новизны. Попробуйте направить энергию на то, чтобы освежить отношения

Попробуйте обсудить, что вам нравится, а что вызывает беспокойство или неприятные эмоции. Расскажите друг другу, чего бы вам хотелось. Будьте открыты и честны, спокойно и тактично выслушайте партнера. Вместо жалоб и критики предлагайте варианты. Прежде чем разводиться из-за «плохого» секса, почему бы не попытаться превратить его в хороший?

7. Не завышены ли мои ожидания от брака и супруга? Я не предлагаю вам мириться с унизительным обращением или жестокостью. Но предлагаю подумать, насколько адекватно такое ожидание: супруг(а), который(ая) одновременно поддерживает атмосферу стабильности и романтики, строит умопомрачительную карьеру, зарабатывает много денег, обожает пылесосить и гладить, может починить текущий кран и навесить дверь, приготовить обед из пяти блюд и при этом держать под мышками двух детей.

8. Есть ли кто-то третий? Если речь идет о разовой измене, постоянном флирте, онлайн-знакомстве или о серьезных отношениях «на стороне», бывает очень трудно понять, как и куда двигаться дальше. Вам нужно задать себе вопрос: не стала ли измена попыткой «скрыться» от нерешенных проблем в браке?

Не все измены оказываются результатом проблем в отношениях, но многие. Из-за ежедневных забот и проблем нам иногда кажется, что семейная жизнь уже не так хороша, как раньше. И что нечто новое и волнительное — это именно то, что нам на самом деле нужно. Но не забывайте, что 75% отношений «на стороне» не перерастают в настоящие отношения. Так что не торопитесь разводиться, если вам просто захотелось новизны. Попробуйте направить свою энергию на то, чтобы освежить отношения, которые у вас уже есть.

9. Люблю ли я супруга(у)? Любовь не лечит все и иногда ее трудно разглядеть за стрессами, усталостью. Но если осталась хоть крошечная искра, стоит спросить себя: могу ли я снова разжечь из нее пламя?

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