Была ли у принцессы Дианы тайная дочь?

Вы когда-нибудь слышали истории о тайной дочери принца Чарльза и принцессы Дианы Саре? Такая история время от времени всплывает в одном американском таблоиде...

Он сообщает, что до того, как Диана вышла замуж за принца Чарльза, еще в июле 1981 года, королева Елизавета потребовала от 19-летней невесты пройти гинекологическое обследование и сделать тест на ее плодовитость! После того, как девушка доказала, что у нее с Чарльзом могут быть дети, оплодотворенную яйцеклетку было приказано уничтожить, а паре позволили объявить миру о своей помолвке.

А дальше начинается детективная история.

Как сообщает таблоид, один из врачей, обследовавших Диану, сохранил оплодотворенную яйцеклетку, чтобы имплантировать ее своей собственной жене. Девочка, которая, как утверждается, родилась в октябре 1981 года, была биологической дочерью Чарльза и Дианы. Ее родители погибли в автокатастрофе, когда ей было 20. После их смерти она наткнулась на дневник, из которого узнала, что была продуктом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), который в начале 1980-х годов был еще в зачаточном состоянии..

Сара попыталась отследить происхождение донорского эмбриона, чтобы выяснить, кто она на самом деле. Но через некоторое время на ее автоответчике было оставлено угрожающее сообщение.

Ее предупредили, чтобы она перестать искать, если ценит свою жизнь.

Испугавшись за свою жизнь, и предполагая, что смерть Дианы в Париже была не случайностью, а убийством, она эмигрировала в Америку, где теперь тайно проживает.

А теперь самая безумная часть!

Как сообщается, Сара встречалась с женой принца Уильяма, Кейт Миддлтон. И якобы герцогиня потом сообщила мужу, что Сара – копия принцессы Дианы. И Кейт с Уильямом даже запросили ДНК-тесты, потому что это, по версии таблоида, не только делает Сару старшей сестрой Уильяма, но и законной наследницей престола, так как Диана и Чарльз уже были женаты, когда она родилась.

А теперь давайте разберемся, есть ли в этой истории хоть капля правды?

В целом этот безумный рассказ регулярно публикуется Globe, американским "желтым" таблоидом, который славится своими сенсационными и часто ложными утверждениями. Его истоки, по сути, лежат в романе-триллере Нэнси Э. Райан “Исчезновение Оливии”. Роман рассказывает о британском враче по имени Оливия Франклин, которой всю жизнь рассказывали, что она – копия принцессы Дианы. Когда Оливия узнала, что сходство неслучайно, она стала мишенью для тех, кто видел в ней угрозу текущей линии преемственности и была вынуждена бежать. Звучит знакомо!

Такого рода вещи случались и раньше. История начинается, как вымысел, а позже переиздается, как будто это факт. История об Оливии-Саре также была опубликована в Globe, как реальная история, а не надуманная сказка. Предполагаемые фотографии таблоида – подделки, фотошоп собственных фотографий принцессы Дианы.

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Но самое главное, режиссеры истории Сары даже не знают законов британской монархии. Если бы Сара и в самом деле существовала, она бы не несла никакой опасности существующей линии преемственности. Это связано с тем, что закон О короне 2013 года, который теперь позволяет старшему ребенку независимо от пола занять трон, относится только к детям, родившимся после 2011 года.

Так что, “Сара” не считается!

Позже в том, же таблоиде я прочитала, что принц Чарльз, чтобы защитить престол от притязаний воспитанной не при дворе дочурки, самолично поехал в Америку, чтобы убить ее. Удалось ли ему это сделать, история умалчивает...

С тех пор, как я прочла все это, не могу воспринимать журнал Globe серьезно.

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А вы знали об этом?

Несмотря на то, что Михаил Васильевич Ломоносов считается выдающимся русским ученым, однако до сих пор не развеяны многие мифы о его научной деятельности! Вместе с тем его имя постоянно использовалось и сейчас используется в идеологических целях:Один из самых распространенных мифов о Ломоносове является утверждение советских ученых, что якобы он, а не Лавуазье,первым открыл закон сохранения массы.Однако Ломоносов не предал этому большого значения, в то время как Лавуазье продолжил экспериментировать и открыл и научно обосновал закон "Сохранения массы"! Следующий миф о Ломоносове — это якобы открытие им знаменитого русского фарфора! Любопытно, что эту легенду запустил сам Ломоносов, утверждая, что именно он открыл секрет изготовления русского фарфора.На самом деле открывателем этой уникальной технологии изготовления фарфора был русский химик Д.И. Виноградов, который разгадал секрет изготовления китайского фарфора и даже усовершенствовал его, наладив изготовления русского фарфора. После же скоропостижной смерти Виноградова, его рукописи попали в руки Ломоносова, который бесцеремонно присвоил себе методику производства русского фарфора! В 1764 году на ученом совете Ломоносов оповестил присутствующих ученых об изобретении им технологии изготовления русского фарфора.

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