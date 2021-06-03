10 теорий об эволюции человека

Эволюция человека — сложнейший вопрос,над которым учёные бьются много десятилетий,и с ним связано множество тонкостей.

Не все знают,к примеру,что неандертальцы не были предками кроманьонцев,а лишь родственным им видом людей.

Но что именно помогло человеку разумному пройти тот путь,что привёл его к человеку современного типа? Насчёт этого существует несколько теорий…

Теория наркотиков. Теренс Кемп Маккена, философ и знаток психоделиков, однажды предположил, что люди обрели сознание, питаясь особыми психогенными грибами, причём инопланетного происхождения. Грибы росли лишь в промежутке с 18 до 12 тысяч лет назад, но за это время успели изменить разум бывших обезьян, превратив их в людей. Данная теория не пользуется популярностью, но надо отдать должное — некоторые грибы и вправду могли бы выжить на других планетах, а также повлиять на мозг человека при постоянном приёме.

Акватическая теория. В отличие от подавляющего большинства других гоминид, у людей очень мало волос. Учёные до сих пор не уверены, почему, но одну объясняющую это теорию выдвинул в 1929 году биолог Алистер Харди. Возможно, около 6−8 миллионов лет назад наши далёкие предки добывали еду, плавая и ныряя, и постепенно избавлялись от лишнего меха, приобретя взамен подкожный жир, как у китов или дельфинов.

Теория «мозговитой Евы». Мы все получили нашу митохондриальную ДНК от некой женщины, жившей в Африке около 200 тысяч лет назад, которую зовут «митохондриальной Евой». Британский нейробиолог Колин Блэйкмор пошёл дальше, заявив, что кроме того именно этой женщине мы обязаны размером нашего мозга. Из-за генетической мутации её мозг мог быть на 30% больше, чем у современников, который она и передала всем потомкам. Они выжили там, где погибли дети иных древних матерей, лишь благодаря размеру мозга.

Теория насилия. Тяга к насилию — отнюдь не лучшая из наших черт, но возможно, именно благодаря ей мы эволюционировали. Такую теорию в 1953 году выдвинул австралийский антрополог Раймонд Дарт. Древние люди исследовали новые земли, стремясь вытеснить другие племена, захватить их и даже съесть. Может, из-за этого и вымерли другие виды человека, а оставшиеся в живых скрещивались с кроманьонцами — зачастую не по доброй воли.

Теория паразитов. Ещё одна теория объясняет, почему мы избавились от шерсти по всему телу, через борьбу с паразитами. Согласно этой теории, отсутствие волос на теле помогает снизить шанс подхватить паразита вроде клеща или блохи. Защищённые от паразитов древние люди меньше болели, но остались беззащитными перед холодами. Тут-то и пригодился мозг, догадавшийся создать одежду и развести костёр.

Теория еды. Чем отличалась диета человека разумного от диеты других гоминид древности? Двумя пунктами — мясом и углеводами. Когда мы начали есть мясо около 3 миллионов лет назад, то в нашем мозгу постепенно образовывалось больше нейронов. Люди учились кооперации на охоте, развивая общественные навыки. Углеводы же — основная пища для мозга, которая вероятнее всего повлияла на его эволюцию.

Теория климата. Люди, обитающие на Земле десятки тысячелетий, видели неоднократную смену климата — от жары до ледников. Возможно, каждая резкая смена провоцировала нас на не менее резкие прыжки в развитии — чтобы приспособиться к нестабильным погодным условиям.

Теория скрещивания. Когда 60 тысяч лет назад кроманьонцы покинули Африку, они пересеклись с неандертальцами и денисовскими людьми — другими видами гоминид. Результат привёл к межвидовому скрещиванию и появлению гибридов — в нашей ДНК до сих пор остались их следы. В древности же именно гибридизация помогла людям приспособиться к новым условиям жизни вне африканского континента.

Теория прямохождения. Привычка наших предков перемещаться на ногах могла затронуть и особенности нашего мозга. Логика следующая — из-за прямохождения форма таза у женщин изменилась, а родовой канал сузился. Из-за этого черепа младенцев стали мягче — чтобы успешнее преодолевать новые препятствия. А затем именно мягкие черепа позволили мозгу увеличиться в размерах.

Теория бросков. На территории грузинского города Дманиси в 1991 году обнаружили останки отдельного вида гоминид. Их орудия были примитивны, но есть теория, что они мастерски умели швыряться камнями, отгоняя саблезубых львов. Как ни странно, подобные навыки могли положительно повлиять на развитие мозга человека — ведь область, отвечающая за координацию рук и глаз при броске находится там же, где и область речи. Не говоря уже о том, что совместная оборона от хищников способствовала социализации.

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