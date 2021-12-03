Какие секреты Жукова раскрыл его личный шофер

Вместе с Георгием Жуковым Александр Бучин прошел всю войну. Вместе они накатали более 170 тысяч километров. Все это время Жуков и Бучин фактически не расставались. Поэтому воспоминания личного шофера маршала вызывают такой огромный интерес у историков.



Потомственный шофер

Александр Николаевич Бучин родился в 1917 году в Москве в семье профессионального шофера. Как пишет Евгений Артюхов в своей книге «Дивизия имени Дзержинского», Бучин-старший умел водить автомобили всех марок, участвовал в гонках и автопробегах. Неудивительно, что его сын впервые сел за руль еще в 12-летнем возрасте. Благодаря этому обстоятельству к моменту призыва на воинскую службу за плечами Бучина уже был внушительный шоферский стаж. А потому в дивизии имени Дзержинского молодой человек стал именно водителем.

Александр Бучин, как и отец, активно участвовал и побеждал во многих соревнованиях Московского военного округа. Его сразу заметили и доверили возить командира дивизии Артемьева. В самом начале Великой Отечественной войны, осенью 1941 года Бучин остановился на дороге для того, чтобы помочь своему коллеге: тот возился с заглохшим автомобилем. Вдруг из машины вышел генерал Георгий Жуков и тут же предложил Александру Николаевичу стать его личным водителем.



По фронтовым дорогам

С тех пор Александр Бучин и Георгий Жуков фактически не расставались. Вместе они преодолели более 170 тысяч километров фронтовых дорог, причем без единой аварии. Вообще, как вспоминал Бучин, Жуков любил прокатиться с ветерком, но всегда только по делу. По словам личного водителя маршала, которые приведены в издании Владимира Дайнеса «Жуков. Рожденный побеждать», он и Жуков мотались по пыльным дорогам целыми днями, нередко под открытым огнем. Как рассказывал Александр Николаевич, тогда лицо Георгия Константиновича, покрытое пылью, было больше похоже на лицо чернокожего африканца. Тем не менее отдыхать Жуков отказывался: умывал лицо и требовал мчаться дальше.

Примечательно, что Бучин утверждал, что военачальник отдавал приказы спокойно и никогда не пользовался нецензурной лексикой. Мало того, несмотря на разницу в возрасте, Георгий Константинович всегда называл своего шофера исключительно на «вы» и по имени-отчеству. Если верить Андрею Жарикову, автору книги «Жуков. Маршал Победы», как-то раз охранник позвал Бучина по имени. Жуков отрезал: «Не Саша, а товарищ лейтенант Бучин».



О женщинах

Внимательно относился Жуков и к женщинам. По крайней мере так утверждал Александр Бучин. Однажды на Курской дуге военачальник, увидев девушку, в одиночестве бредшую по полю, велел шоферу остановиться и подвезти ее до дома. Однако Жуков был способен и расстроить даму. Так, Леонид Млечин в своей книге «Династии, кланы и семьи России» пишет о том, что Жуков частенько доводил до слез свою фронтовую подругу, фельдшера Захарову. Но, по словам Бучина, Захарова была стыдлива и не терпела глупостей, поэтому солдатские шутки Георгия Константиновича так легко доводили ее до слез.

Впрочем, к противоположному полу Жуков был и в самом деле неравнодушен. Как утверждает Олег Смыслов, автор издания «Любви все звания покорны», со ссылкой на воспоминания Александра Бучина, уже после окончания войны в Берлин, где в тот момент находился Жуков, приехали артисты из Киева. Маршал пригласил одну артистку прокатиться с ним на моторной лодке. Они долго не возвращались, и Бучин вместе с сослуживцами волновались, как бы Жуков не разбился.





После победы Вообще, дни, проведенные в Берлине после победы, Александру Бучину запомнились особенно. Как писал сам Бучин в своих мемуарах «170000 километров с Г. К. Жуковым», Георгий Жуков, осматривая разрушенную рейхсканцелярию, произнес: «Здание плохое, темное, а планы, замышлявшиеся здесь, и того хуже». Советский маршал, как и многие, оставил свой автограф на стене Рейхстага. Тогда он уже с трудом нашел для своей подписи свободное место. В это время с ним рядом, как и всегда, был Александр Николаевич Бучин.

Однако после того, как Жуков оказался в опале, личного шофера от него отделили. Но Бучин профессию не оставил. Он устроился в «Совтрансавто» и водил в зарубежные рейсы огромные автовагоны. Если верить Василию Пескову, Александр Николаевич работал дальнобойщиком даже тогда, когда ему было далеко за 60. На вопрос о том, не тяжело ли ему в таком возрасте преодолевать многокилометровые расстояния, Бучин ответил с улыбкой: «Закален».



Источник : https://russian7.ru/post/kakie-sekrety-zhukova-raskryl-ego-l...

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