Самое бесстрашное и агрессивное животное в мире: как выглядит и почему таким считается?

Агрессивный и бесстрашный. С какими представителями животного мира могут ассоциироваться эти слова? Тигр, лев, крокодил, а быть может бегемот? Но всем этим крупным и сильным животным далеко до медоеда. Именно он числится в Книге рекордов Гиннеса как самый бесстрашный и считается одним из самых агрессивных зверей в мире. Давайте познакомимся с ним поближе:

Какого роста медоед и сколько он может весить?

Это животное также называют лысым барсуком или рателем (лат. Mellivora capensis). Живут медоеды в основном в Африке и в некоторых уголках Азии. Вопреки своему статусу агрессивного и бесстрашного животного, медоед не обладает выдающимися размерами тела. Он редко превышает в длину 70 сантиметров, в высоту всего 30-35 сантиметров, а весит не больше 14-17 килограммов.

После подобного описания вопросов к медоеду возникает ещё больше, а учитывая его название отсылающее нас к мёду, становится и вовсе непонятно. Но давайте продолжим описание:

В чём главное преимущество медоеда?

Уникальной особенностью, выгодно возвышающей медоеда среди других животных является его невероятно толстая и прочная кожа, которая в добавок покрыта жёсткой густой шерстью. Толщина кожи достигает 0,6 сантиметров, а её эластичность позволяет зверю буквально изворачиваться внутри самого себя, вырываясь из когтей хищника и нанося ему неожиданный удар.

Броня медоеда настолько прочна, что стрелы или копья, попавшие в него с дальнего расстояния не причинят животному никакого вреда.

Помимо прочной кожи и шерсти, медоед имеет прочные и острые зубы, длинные когти и неспокойный характер. Более того, организм медоеда способен противостоять яду самых ядовитых змей. Например, после укуса кобры животное некоторое время чувствует боль, может даже впасть в кому и заснуть на несколько часов, но после пробуждения способно как ни в чём ни бывало продолжить бой или трапезу поверженной змеёй.

Правда ли, что медоед любит мёд?

Медоеды, действительно, любят мёд, а ещё больше любят личинок пчёл, в том числе одних из самых агрессивных африканских. Животное может разорять ульи, подвергаясь нападению сотен насекомых, но желание вкусно пообедать помогает животному немного потерпеть укусы, большая часть которых из-за толстой кожи не причиняет ему сильной боли.

Помимо пчёл в рацион медоеда входит практически всё, что он увидит и пожелает съесть, поэтому название "медоед" не должно вводить вас в заблуждение. Это могут быть как коренья, так и огромная змея или крупный хищник. Медоед не терпит, когда ему переходят дорогу и если какое-то животное имело глупость приблизится к медоеду, то скорее всего это было его последней ошибкой.

С кем сражается медоед?

Если вбить в поисковике слово медоед, можно обнаружить множество видео, на которых маленький зверёк сражается сразу с несколькими тиграми или змеями и часто выходит из схватки победителем.

Он практически неуязвим для большинства хищников, а маленькие размеры и прыткость заставляют даже львов и тигров обходить медоеда стороной.

Вот такой вот он - медоед. Самоуверенный, сильный и независимый.

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