Письмо лорда Маунтбеттена: как этот документ разоблачил всех лже-Романовых

Лорд Маунтбеттен, племянник супруги Александры Федоровны, был самым ярым противником лже-Романовых. Особенно это касалось вопроса о том, выжила ли царевна Анастасия.

Мертвые и «воскресшие»

Как известно, Николай II, члены его семьи, включая детей, а также некоторые представители окружения последнего российского императора были расстреляны большевиками в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Однако долгое время местонахождение останков упомянутых лиц оставалось загадкой. Как пишет Георгий Зайцев в своей книге «Романовы в Екатеринбурге», останки были найдены только в 1979 году, а официальные раскопки были начаты и вовсе в 1991 году. Тогда были обнаружены останки лишь 9 человек. То, что осталось от Марии и Алексея, нашли в 2007 году.

Благодаря данным обстоятельствам укрепилась вера в миф о чудесном спасении некоторых членов царской семьи. Если верить Даниэлю Жерардену, автору издания «Гувернер Романовых. Cудьба Пьера Жильяра в России», на протяжении всего ХХ века множество самозванцев и самозванок объявляли себя сыновьями или дочерями Николая II, которым чудом удалось выжить в ту роковую ночь. Интересно, что Алексей Пуцято, заявивший, что он является цесаревичем Алексеем, был разоблачен тем самым гувернером Пьером Жильяром.

Анна, Анастасия или Франциска?

Кроме многочисленных «цесаревичей» в разное время появлялись и лже-Ольги, и лже-Татьяны, и лже-Марии, и лже-Анастасии.

Последняя пользовалась особой популярностью. Одной из наиболее известных «Анастасий» считается некая Анна Андерсон, которая в свое время была пациенткой психиатрической больницы Берлина. Согласно версии самой Андерсон, приведенной в издании «50 знаменитых загадок истории ХХ века» В. М. Скляренко, И. А. Рудычевой и В. В. Сядро, в процессе расстрела в доме Ипатьева ее, потерявшую сознание, спас солдат Александр Чайковский. Вместе они бежали в Бухарест. Андресон родила от Чайковского ребенка, который, впрочем, сразу был отдан в приют. Впоследствии красноармеец был убит в уличной драке, а Анна оказалась в Германии.

Многие эмигранты с радостью поверили в эту историю и всячески поддерживали «Анастасию». Так, как утверждает Виктор Кузнецов, автор книги «Русская Голгофа», Великую Княжну в Анне Андерсон признали Глеб и Татьяна Боткины. Подобное отношение придавало Андерсон сил: она отчаянно отстаивала свое родство с Романовыми в различных европейских судах на протяжении не одного десятилетия. Лишь после проведенного анализа ДНК все встало на свои места. Оказалось, что Анна Андерсон, а точнее Франциска Шанцковская, не имеет ничего общего с семейством Романовых. Впрочем, есть и те, кто даже сегодня сомневаются в результатах экспертизы и продолжают склоняться к тому, что Шанцковска действительно была дочерью Николая II.

Племянник императрицы против лже-кузины

Вот только некоторые родственники Романовых изначально считали Анну Андерсон самозванкой. Главным же противником Андерсон Энтони Саммерс и Том Мангольд, авторы книги «Дело Романовых, или Расстрел, которого не было», называют племянника императрицы Александры Федоровны, Луиса Маунтбеттена. Маунтбеттен принимал активное участие в сборе улик для разоблачения Андерсон. Он потратил тысячи фунтов на судебные издержки, оспаривая иски лже-Анастасии. Суды Анна Андерсон проиграла, однако благодаря тяжбам она стала знаменитой. Впрочем, Маунтбеттен попытался воспрепятствовать и славе Андерсон. В 1958 году он убедил сотрудников ВВС отказаться от интервью с ней.

Кто-то, возможно, полагал, что Романовы и их родственники попросту не желают принимать в свой круг «Анастасию». Однако письмо Маунтбеттена, датированное 11 марта 1975 года, как сообщает издание Daily Mail, ставит точку в спорах, касающихся личности Анны Андерсон, а также опровергает прочие конспирологические теории. В этом письме, адресованном некоему Вудкоку-Кларку, о котором мало что известно, лорд утверждал: «Не может быть никаких сомнений в том, что моя двоюродная сестра Анастасия была убита вместе с остальными членами своей семьи. Впрочем, она в отличие от других умерла не сразу, а была добита штыками». Письмо, если верить Daily Mail, было найдено среди вещей покойного коллекционера из Ноттингема.

Юлия Попова

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