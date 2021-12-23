Армяно-грузинская война в 1918 году: почему она была бессмысленной

Территориальным спорам на Кавказе — не один десяток лет. И, так уж получается, что как только кавказские республики получают независимость от крупной державы, будь-то Российская империя или СССР, сразу между ними начинается соперничество за спорные территории, приводящее к боевым действиям. Из-за этого же вспыхнула война между Грузией и Арменией в 1918 году.

Чья земля?

С распадом Российской империи и началом Гражданской войны, Кавказ почувствовал себя свободным от каких бы то ни было прежних обязательств. В результате, 9 апреля 1918 года провозглашена независимая Закавказская Федеративная Демократическая Республика, в чей состав вошли пять губерний и одна область, ранее бывшие южнокавказскими владениями России. Раздиравшие федерацию противоречия привели к её распаду уже в конце мая того же года. И на карте появилось три независимых государства: Армения, Азербайджан и Грузия.

Ситуацию осложняло присутствие германских и турецких войск. Турция оккупировала неплохой кусок Территории Кавказа и навязала Армении и Грузии Батумский мирный договор, подписанный 4 июня 1918 года. По этому документу между Арменией и Грузией даже не было общей границы. В июне же произошло столкновение грузинских частей с турецкими, грузин поддержали германские вооружённые силы.

Вооружённый конфликт

Осенью 1918 года обстановка в мировой политике изменилась и к ноябрю 1918 года Первая мировая закончилась. Турция и Германия начали вывод войск с Кавказа, в результате которого между Арменией и Грузией появилась общая граница.Немедленно выяснилось, что между Арменией и Грузией существуют разногласия относительно границы. Армения претендовала на ещё два уезда, аргументируя это преимущественно армянским населением последних. Кроме того, она считала необязательным принимать во внимание территориальное деление бывшей Российской империи. Грузия, в свою очередь, указывала на исторические прецеденты присутствия грузин, их культуры и государственности на спорных территориях. Некоторые грузинские националисты считали «своей» и часть Эриванской губернии, вошедшей в Армению.

В октябре 1918 гола армянские части вступили на подконтрольный Грузии железнодорожный разъезд Кобер (Кобери) и открыли огонь по германским подразделениям. Им пришла на помощь Грузия. Атака была отбита, но Грузия таким образом стала союзником Германии, а Армения надеялась на помощь и вмешательство на своей стороне Великобритании. Последняя прислала экспедиционный корпус, командующий которого заявил, что не признает новообразованные государства и продолжает считать их частью России.

Как отмечает профессор Ричард Ованнисьян, октябрьский инцидент был пробой сил и проверкой готовности грузин защищать свою территорию.

В октябре Грузия организовала конференцию по обсуждению ситуации на Кавказе и вопросам границ, туда приехали представители Азербайджана, армянская сторона мероприятие проигнорировала.

Новый этап войны, более серьёзный, начался 12 декабря с приграничных боёв, развязанных Арменией. Тбилиси только 16 декабря понял, что это - война, мобилизацию объявили двумя днями позже..

Шли тяжёлые бои, в которых грузины сначала несли серьёзные потери в людях и технике (включая три бронепоезда). Вооружение и даже обмундирование у сторон было примерно одинаковое — из запасов русской императорской армии. Однако ближе к концу декабря грузины переломили ситуацию и начали теснить армянские войска. Перемирие установилось, по инициативе Грузии, 31 декабря. Как писал в мемуарах Деникин, Британия предупредила его, что в случае действий ВСЮР против Грузии на стороне Армении, белогвардейцы будут атакованы английскими войсками, что удержало русские части от вступления в войну. Англия активно участвовала в урегулировании конфликта, причём надежды Армении на то, что Грузию накажут как союзника Германии, не оправдались,

Британия преследовала собственные цели на Кавказе и ей была не нужна здесь «горячая точка» вокруг интересов, не имеющих отношения к выгоде Великобритании. Мир был подписан 31 декабря в деревне Садах, а с первого дня нового, 1919 года, начались переговоры.

Мир установлен, территориальный вопрос не решён

Британия активно участвовала в конференции, начавшейся в Тифлисе 9 января, остальными сторонами были Грузия и Армения. Как пишет историк Кадишев в книге «Интервенция и гражданская война в Закавказье», вышедшей в 1960-м году, уже 17 января принято решение о создании нейтральной зоны, подчиняющейся английскому генерал — губернатору. Северной границей стала линия фронта, а южная точно проходила по грузино-турецкой демаркационной линии на июль 1918 года.

Армения получила лишь южную часть спорного Борчалинского уезда. Претензии на Ахалкалинский уезд были сняты при условии наблюдения Антанты и гарантии участия армян в местном самоуправлении.

Грузия получила север Борчалинского уезда и Ахалкалу.

До сих пор грузино-армянская граница проходит по этим параметрам, то есть, война была напрасной. Ни одна из сторон не получила полностью того, что хотела и напряжённость продолжает оставаться и в наши дни. Это отмечают в своей работе по армяно-грузинским отношениям, в частности, Эндрю Андерсен и Георг Эгге.

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