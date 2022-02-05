Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Оробей
    Чего только стоит рефрен: "Что касается ЛЕДОВОГО побоища над (?) ШВЕДАМИ........ говорят о незначительном масштабе НЕ...Главные фальсифик...
  • юрий
    Может зря грузин от персов спасли?Главные фальсифик...
  • Виктор Пивоваров
    Не Уважаемый Отари....Пошел ты на.......й !!!!!  Учить  оно еще будет. Насчет "рессурсов"......по Грузии cудишь ?????...Сталин-пророк: ка...

Детективная головоломка: найдите вора на картинке

Каким должен быть детектив? 

Внимательным, сосредоточенным, наблюдательным и рассудительным.

Сегодня предлагаем примерить на себя все эти качества, ведь они важны не только в профессии детектива, но и для жизни каждого человека.

Детективная головоломка: найдите вора на картинке

Будучи внимательными, вы сможете избежать ряда неприятных ситуаций: не перепутаете сдачу, не оставите в маршрутке сумку, не забудете выключить дома свет. Не секрет, что внимание можно тренировать. Для этого стоит периодически решать головоломки и задачки, которые созданы именно для того, чтобы научить вас замечать детали. Сегодня предлагаем для этой цели детективную загадку!

Детективная головоломка: найдите вора на картинке

Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и отыскать на ней вора. Этот человек сам себя выдает. Каким образом и кто он - вопросы, на которые вам стоит ответить.

Детективная головоломка: найдите вора на картинке

Разобрались?

Уверены, что готовы узнать правильный ответ?

Еще минутка на раздумья.

Решено!

Правильный ответ: женщина, которая сидит на стуле в левом углу. Она ближе всего к вам. На ее кофточке остался магнит из магазина, который может снять только продавец. Убрать его самостоятельно крайне сложно, поэтому дамочка уж точно не платила за эту вещицу. Вор найден!

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2406126466223049447/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть : 

Бриллиантовые королевы СССР: 8 известных женщин, владевших коллекциями ювелирных украшенийhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43091953342

Как жить с тревожным человекомhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43414549524/

Икона Георгия Победоносца: история, что означает и в чем помогает https://otari.mirtesen.ru/blog/43090894082/

                                                                                                                                                   

Обсудить

Картина дня

наверх