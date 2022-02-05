Детективная головоломка: найдите вора на картинке

Каким должен быть детектив?
Внимательным, сосредоточенным, наблюдательным и рассудительным.
Сегодня предлагаем примерить на себя все эти качества, ведь они важны не только в профессии детектива, но и для жизни каждого человека.
Будучи внимательными, вы сможете избежать ряда неприятных ситуаций: не перепутаете сдачу, не оставите в маршрутке сумку, не забудете выключить дома свет. Не секрет, что внимание можно тренировать. Для этого стоит периодически решать головоломки и задачки, которые созданы именно для того, чтобы научить вас замечать детали. Сегодня предлагаем для этой цели детективную загадку!
Вам нужно внимательно посмотреть на картинку и отыскать на ней вора. Этот человек сам себя выдает. Каким образом и кто он - вопросы, на которые вам стоит ответить.
Разобрались?
Уверены, что готовы узнать правильный ответ?
Еще минутка на раздумья.
Решено!
Правильный ответ: женщина, которая сидит на стуле в левом углу. Она ближе всего к вам. На ее кофточке остался магнит из магазина, который может снять только продавец. Убрать его самостоятельно крайне сложно, поэтому дамочка уж точно не платила за эту вещицу. Вор найден!
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2406126466223049447/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Бриллиантовые королевы СССР: 8 известных женщин, владевших коллекциями ювелирных украшенийhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43091953342
Как жить с тревожным человекомhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43414549524/
Икона Георгия Победоносца: история, что означает и в чем помогает https://otari.mirtesen.ru/blog/43090894082/
Свежие комментарии