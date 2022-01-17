12 причин, почему люди перестают любить друг друга

Совсем недавно вы не могли жить друг без друга, но теперь любовь ушла... Почему люди неожиданно перестают испытывать это чувство? Каковы причины и можно ли этого избежать?

Дело в том, что даже над самыми идеальными отношениями нужно работать. Каждый из партнеров периодически нуждается в проявлениях любви и признательности. Никто не хочет, чтобы его воспринимали как должное, предавали, обманывали или неправильно понимали.

Любовь всегда требует большего, чем дружба или симпатия. Она нуждается в нашем присутствии, доверии и уважении. Влюбиться легко. Гораздо сложнее сохранить этот огонек.

Вот 12 основных причин, по которым люди способны разлюбить.

1. Отсутствие общения

Когда отношения только начинаются, у людей есть много общего. Влюбленные говорят обо всем на свете, потому что им интересно узнавать друг друга. Они наслаждаются собственной похожестью. К сожалению, во многих парах такое тесное общение со временем сходит на нет.

Есть 4 способа взаимодействия в паре, которые портят отношения: неконструктивная критика, презрение (сарказм), защита и обструкция (молчаливый протест).

Психологи говорят, что очень часто конструктивное общение прекращается из-за того, что партнеры просто не умеют правильно обсуждать проблемы.

2. Раздельное времяпрепровождение

Сначала вы боитесь расстроить или разозлить любимого неуместными вопросами, а потом прекращаете делиться с ним даже важными переживаниями.

Раньше вы повсюду ездили вместе, но в последнее время все чаще отправляетесь куда-то поодиночке. Если вам больше нравится проводить время вдали от вашего партнера, а не с ним, это явный признак того, что отношения нужно спасать.

3. Привычка

По прошествии времени многие пары начинают воспринимать свои отношения как должное. Они перестают трогать, целовать и хвалить друг друга. Такие партнеры больше напоминают соседей по комнате, а не страстных влюбленных.

Иногда нам нужно время, чтобы понять, насколько важен любимый человек, и тогда страстные чувства возвращаются сами собой. Но, скорее всего, вам придется над этим серьезно поработать. Вдвоем.

4. Неуверенность в партнере

Когда романтическая влюбленность исчезает, мы начинаем питаться неуверенностью друг друга. В таких отношениях ведущую роль начинает играть ревность. Когда в паре не хватает внимания, мы начинаем замечать, что наш партнер как-то по-другому ведет себя с другими. И дело совсем не в том, что он, возможно, изменяет. Просто мы хотим чувствовать то, что было раньше. А ваша ревность и неуверенность передается и ему...

Так между влюбленными начинается битва за самооценку и признание. Лучше сразу обсуждать вопросы ревности без обвинений и критики.

5. Желание перемен

Со временем люди меняются. Или, что будет более верным, они становятся тем, кем всегда были в глубине души. Ваш партнер, который делал карьеру в бизнесе, может внезапно осознать, что он всегда мечтал быть комиком, и кардинально поменять свою жизнь. Вы к этому готовы?

Желание перемен, которое часто приводит к утрате любви, всегда связано со стремлением быть кем-то, кого вы скрываете внутри.

Отличный способ избежать этого - с самого начала быть открытым с партнером и принимать его решения, если они делают его счастливым. Изменения - неотъемлемая часть в любых отношениях. Вы должны плыть в потоке жизни, иначе скука погасит пламя вашей любви.

6. "Притяжения больше нет..."

Что убивает страсть? Неспособность хорошенько повеселиться вместе! Однажды вы попадаете в колею и уже не можете из нее выбраться. Вы перестаете устраивать вечера при свечах и больше не делаете маленькие сюрпризы для любимого.

Не забывайте, что вы влюбились в этого человека по многим причинам. Страсть воспламеняется не только благодаря признанию и состраданию!

7. Неверность

Многие люди могут мгновенно разлюбить, как только узнают о неверности партнера. Измена - одна из наиболее частых причин расставания. Даже один-единственный случай может стать последней каплей!

8. Неумение прощать

Нет ничего хуже застарелых обид. Особенно в том случае, если мы до сих пор исправляем какую-то ситуацию, постоянно думая о ней.

Иногда мы причиняем друг другу боль, не понимая, что хотим сказать этим совсем другое.

Трудно сохранять любовь, если вы все еще помните о том, что когда-то сделал ваш партнер. Никто не сможет двигаться дальше в такой ситуации! Поэтому пусть уходит либо прошлое, либо вы! Нельзя строить здоровые отношения, постоянно чувствуя боль.

9. Неискренность

Обман, недомолвки и другие секреты способны со временем свести на нет даже самую сильную любовь. Конечно, это не измена, которая напрочь разрушает доверие, но легче от этого почему-то не становится.

Не договаривать в отношениях - это то же самое, что лгать. Учитесь говорить обо всем откровенно. Ведь вам нечего скрывать?

10. Нежелание идти на компромисс

Отношения, где есть место эгоизму, рано или поздно обязательно заканчиваются. Постепенно партнеры перестают заботиться о чувствах любимого человека и делают только то, что считают нужным.

Если никто в паре не хочет идти на компромисс, это говорит об отсутствии уважения и любви. Нельзя любить человека, не принимая его желаний!

11. Нереальность ожиданий

Когда вы вступали в брак, то искренне верили, что нашли свое счастье. К сожалению, в сказках о любви ничего не говорится о том, что после свадьбы начинается совсем другая история.

Вы встретили своего сказочного принца, и он действительно был таким. Вы влюбились в идеальный образ этого человека, но через какое-то время любовное зелье прекратило свое действие... И в этот момент словно пелена упала с ваших глаз!

Когда люди лучше узнают друг друга, им начинает казаться, что они несовместимы. И это нормально!

Примите как должное то, что у вас обоих могут быть отдельные интересы, друзья и хобби. Созависимость еще не спасла ни одни отношения!

12. Любовь не была настоящей

Иногда люди действительно ошибаются. То, что вы искренне принимали за любовь всей своей жизни, оказалось всего лишь страстью. Так часто бывает, если отношения начинаются быстро и необдуманно.

Страсть проходит, когда начинается ответственность!

Любовь вечна. Конечно, даже в идеальных отношениях бывают сложные этапы. Ни один человек не застрахован от болезней, финансовых трудностей и другие жизненных перипетий. Но когда вы любите человека по-настоящему, то готовы разделять с ним ответственность за благополучие вашей пары.

Если вы заметили за собой или партнером любой из вышеперечисленных признаков, то настало время что-то срочно менять в ваших отношениях. Пока не стало слишком поздно!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2392913694653155926/

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