500 доносчиков. Зачем советские люди писали властям о жизни соседей, коллег, и родственников

Практика написания доносов являлась очень распространённой в период правления Иосифа Сталина.Согласно официальным данным, на счету НКВД числились порядка 500 человек, которые регулярно составляли доносы. Советские люди доносили на соседей, друзей, знакомых, коллег по работе. Через несколько лет после того, как практика написания доносов стала очевидной, люди перестали доверять друг другу. Все важные разговоры проходили за закрытыми дверями, в коммунальных квартирах люди старались не общаться между собой, а среди коллег не афишировали политические и иные личные взгляды.

Зачем же советские люди регулярно писали друг на друга доносы, если понимали, что и сами в любой момент могут попасть под репрессии?

Первой причиной, по которой люди писали доносы, являлся страх.

Доносчик карикатура

Согласно 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР, за недонесение на людей, совершающих государственные преступления, тоже могло последовать наказание.

Люди рисковали не только собой, но и своими семьями.

В соответствие с приказом НКВД 00486, кроме самого «врага народа» в лагеря отправляли и жён, родителей, бабушек, дедушек, и других родственников, а детей определяли на воспитание в детский дом.

Но только страх подобной судьбы являлся причиной написания доносов.

Очень часто люди преследовали банальную выгоду, которую они могли извлечь, донеся на соседа или коллегу по работе. Выгода могла заключаться как в получении новой должности, награды или финансового вознаграждения (), так и в виде освободившейся квартиры, и других возможностей.

Выгода напрямую зависела от того, насколько серьезная информация была донесена до НКВД, и какую пользу она приносила государству.

Дети и подростки писали доносы на родителей и соседей, так как только таким способом могли получить те вещи, которые им никогда бы не смогли купить родители из-за низкого финансового положения.

Картина Павлик Морозов

Детей - доносчиков часто выставляли героями, их истории писали в популярных советских журналах, где они выглядели защитниками и помощниками Родины. Также дети вознаграждались новыми вещами, путевками в «Артек» и другими ценными наградами.

Система написания доносов просуществовала очень долго по причине того, что люди нашли способы использовать ее себе во благо. Если бы подобная практика не прижилась бы, то советские власти организовали бы другие способы получения информации. Но им это было не нужно, так как доносы писали регулярно, и с каждым годом их становилось все больше.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно при палаче народов Сталине небывало расцвел институт массового доносительства! Принятая в 1926 году специальная статья , предусматривала уголовное наказание «за недонесение». Доносчики же регулярно получали награды, ценные подарки и даже ордена. Любопытно , что Иосиф Виссарионович очень любил читать Салтыкова-Щедрина и до слез смеялся над фразой: «Пишите доносы, мерзавцы, пишите!..».Что же особенно печально и подло так это то, что сталинский институт доносительства распространялся и поощрялся даже среди детей, которые в обязательном порядке должны были доносить не только на соседей, учителей , товарищей , но и на своих родителей.

Например, весной 1934 года Оля Балыкина выдала своего отца и его друзей, за что они были осуждены на длительные сроки заключения за торговлю зерном. Однако несмотря на преданность сталинским идеалам и доносительство, из пионерки Балыкиной все равно не удалось сделать патриота страны , поскольку во время Отечественной войны она стала сотрудничать с немцами, за что отсидела в лагере 10 лет.

Самой распиаренной стала трагическая история Павлика Морозова — советского школьника, получившего в известность как пионер-герой , противостоявший расхищению социалистической собственности в лице своего отца — Трофима Морозова, и поплатившийся за это жизнью.

Павлика сделали основоположником, так сказать, "классиком доносительства". "Подвиг" его воспевался в стихах и песнях, которые исполняли хоры по всей стране. Наиболее оперативным поэтом в этом плане оказался молодой Сергей Михалков, который написал первую "песню о Павлике", опередив десятки других создателей жанра доносительской лирики. Рвение Михалкова не осталось незамеченным и он стал секретарем Союза писателей России. Сочинял он и стихотворения-доносы, требуя в них смертной казни врагам народа. Впрочем, Михалков не был одинок, у доносительского жанра литературы быстро появились многочисленные приверженцы: Демьян Бедный, Александр Безыменский, Бруно Ясенский, и т.д.

Вместе с тем Сталин "умело" использовал систему доносительства для оправдания массового террора, всю вину возлагая на огромное количество доносчиков. Дескать, откуда ни возьмись в СССР появились миллионы доносчиков и по их доносам как-то нечаянно расстреляли сотни тысяч людей! В связи с этим популярна стала фраза известного писателя Сергея Довлатова: "Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?" !

К сожалению, из-за доносительства официально были зарегистрированы 56 убийств детей-доносчиков. Несмотря на это, сталинская пропаганда использовала эту жуткую трагедию в своих целях и ставила убитых подростков в пример подрастающему поколению. Таким образом, сталинский институт доносительства делал из советских людей не патриотов своей страны, а обыкновенных завистливых, жестоких и подлых членов советского общества! Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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