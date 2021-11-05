Какие приемы и маневры делали монгольскую армию Чингисхана самой сильной

Монгольская империя была одним из крупнейших государственных образований в истории человечества.

Создание подобного государства было бы невозможным без многочисленной и передовой армии, с продуманной стратегией захвата территорий и тактикой ведения боя.

Конечно же, у монголов должны было быть и передовое для своего времени оружие. Как раз о нем сейчас и поговорим.

Монгольские воины в представлении современного художника.

В последнее время «в этих ваших интернетах» появляется все больше «мнений» о том, Монголия никогда не создавала одну из величайших империй в истории человечества, никакого ига на Руси не было, а если и было, то походило на симбиоз двух народов. Археологические и летописные источники, конечно же, говорят совершенно о другом. Впрочем, сегодня речь пойдет вовсе не о всякой противной «фоменковщине», а о вещах предметных – том, что сделало монгольскую армию несокрушимой силой, способной построить державу от моря до моря по заветам Чингисхана.

Однако сначала хочется сказать буквально пару слов о стратегии монгол. Орды кочевников вовсе не двигались «куда-то» туда. Очень большое значение татаро-монголы уделяли разведке как глобальной – стратегической, так и тактической.

Информацию для армии собирали в первую очередь многочисленные послы. Кроме того, монголы активно собирали информацию, которую были готовы продать различные купцы.

Перед вторжением проводилась мощная разведка.

Вторым этапом разведки была отправка военной экспедиции, которая должна была пройти разведкой боем. Очень часто такие набеги на Руси и в Европе ошибочно принимали за полноценное вторжение. Но самое главное в том, что монгольская армия использовала стратегию монолитного удара, обрушиваясь на врага всей ордой с нескольких направлений, применяя тактику террора: сжигая поселения, убивая местных жителей (часть угонялась в полон) и грабя. Все это делалось с целью того, чтобы у покоренных народов еще долго не появилось желания выступить против такой силы.

При этом единого экспедиционного войска никогда не было. Монголы наступали, разбившись на несколько больших отрядов. Делалось это в первую очередь для того, чтобы лошадям было что есть. К слову, одной из важнейших задач разведки и был как раз поиск маршрутов с достаточным количеством пастбищ.

«Автомат Калашников» своего времени

Гениальное оружие.

О том, что монголы были превосходным лучниками, сегодня не говорит только ленивый. В действительности, все было куда проще и скоромнее. «Исключительными» и «особенными» лучниками относительно других степных кочевников войны армии Чингисхана (и его потомков) никогда не были. Хотя бы потому, что комплектовалась армия все из тех же народов степи. Однако, относительно других народов, кочевники с детства державшие лук стреляли действительно хорошо. Господство лучников достигалось в первую очередь не каким-то невероятным мастерством, а большим количеством стреляющих, а также интенсивностью обстрела.

Другое дело составной лук, который появился в степи задолго до монголов, однако был в очередной раз улучшен ими. Оружие состояло из деревянной основы (плеч), а также роговой и вставки и жилы на спине. Сухожилие и рог позволяли достичь наилучшей эффективности метания стрелы, относительно луков из цельного куска дерева.

Был у каждого воина.

Лук имел при себе каждый всадник (а хороший и правильный всадник должен был иметь два лука – китайского образца и ближневосточного). При воине было минимум два колчана по 30 стрел, а также набор запасных тетив, которые также делалась из сухожилий старых животных (запасные тетивы имели лучники всех народов, так как они сов временем изнашивались и лопались). При этом, важнейшим элементом был кожаный промасленный чехол, в котором хранился лук вне боя. Оружие это было весьма прихотливым и нуждалось в бережном уходе. Кроме того, в походном состоянии лук держали ослабленным – со снятой тетивой.

Интересный факт: весь комплект для стрельбы из лука монголы называли сайдак. Очень часто под ним носился нож, который так и назывался подсайдачный нож.

Главное оружие орды продиктовало и основную тактику ведения боя.

Из основного оружия монгольской орды прямо происходила главная тактика боя. Конный ближний бой армии чингизитов не любили. Вступали в него только в крайнем случае или когда противник уже достаточно ослаб. Большого количества тяжелой ударной конницы в армии монголов не было, поэтому войска чаще всего действовали по принципу «бей и беги»: затевали перестрелку и убегали обратно, заставляя противников гнаться за ними. Под видом отступления, легкая монгольская конница выматывала врага, а затем почти безнаказанно расстреливала со всех сторон.

Режь, руби, коли – круглоглазых не щади

Были популярны сабли.

Холодное оружие у монгол было самое разное. Все войны имели при себе ножи и небольшие топорики, которые, несмотря на скромный размер лезвия, были крайне эффективны, в том числе против брони. Богатые тяжеловооруженные войны вооружались клинковым оружием – саблями. Реже имели при себе мечи, в том числе палаши. Популярностью пользовались и скромные на вид, но весьма действенные булавы. Широко были распространены и копья с крючьями. Последние могли использоваться, в том числе для того, чтобы стаскивать с коней вражеских всадников, когда дело доходило до рукопашной. Войны победнее чаще всего помимо лука имели небольшие копья, реже дротики.

Широко были распространены вот такие скромные булавы.

Однако, как уже было отмечена – основная ставка всегда делалась именно на легкую конницу и лучную перестрелку. Засыпание врага стрелами со всех стороны было не только дико эффективным, но также производило страшный деморализующий эффект. Любопытно, что туже тактику монголы применяли и при штурме городов. Большая концентрация лучников просто засыпала защитников на стенах стрелами. Там, где на стене можно было выставить 3 человек, под стеной можно было держать всех 30.

Вторая шкура

Разные шлемы.

Доспехи монгольские воины называли словом хуяг. Под ним подразумевался чаще всего весь комплекс брони, которая в целом, мало чем отличалась от того, что использовали на тот момент во всем остальном мире. Легковооруженные всадники чаще всего вообще не носили какой-либо брони, реже имели кольчуги, совсем редко облачались в ламеллярный или ламинарный панцирь. Первый представлял собой броню из сплетенных между собой пластин. Второй (более редкий доспех) почти всегда был металлическим и состоял из нескольких больших подвижных пластин.

Примерно вот так могла выглядеть хорошая.

Состоятельные войны также могли позволить себе шлемы, разной степени богатства от самых простых до очень роскошных с масками, вместо тривиальных наносников. Почти все они относились к типу шишак, имели полусферическую форму и острое наведшие на макушке. Зимой монголы носили меховые шапки, а также одевались в теплые овчинные тулупы. Наконец, многие всадники имели при себе совсем небольшие круглые щиты.

Китайские диковинки

Монголы на японской гравюре используют китайские пороховые бомбы.

Завоевание Китая очень сильно помогло монгольской армии в дальнейшем. Именно там монголы довели до ума свой и без того эффективный составной лук. Там же, они получили доступ к китайскому инженерному делу. Осадные мастера из Поднебесной активно привлекались к штурму самых надежных и недоступных для обычной армии крепостей. На пике могущества монгольская армия активно пользовалась античной метательной артиллерии. Позднее, нанимались инженеры способные создавать более современные машины, а именно – требушеты.

Помимо этого в монгольских войсках периодически попадалась такая китайская экзотика, как арбалеты, многозарядные арбалеты и даже пороховые метательные бомбы. О наличии последних свидетельствует одна из японских гравюр. Впрочем, такое вооружение массового распространения не имело.

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